В акимате Алматы рассказали, когда запустят воду в озере Сайран

Еще совсем недавно Сайран пережил масштабное обновление и словно заново родился. Он стал удобным для прогулок, спорта и отдыха, превратившись в полноценное городское пространство. На улице уже потеплело, но воды пока нет, когда ее запустят, узнал Zakon.kz.

Когда привычные городские пейзажи меняются, жители сначала теряются, а потом начинают всматриваться, что же теперь перед ними? Так произошло и с Сайраном, одним из самых узнаваемых водоемов Алматы, который после реконструкции словно оказался в режиме ожидания.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Берега, еще недавно оттаявшие от снега, теперь открыты и пусты, словно сцена без декораций для спектакля. Чистые линии, обновленная инфраструктура, аккуратные дорожки и зоны отдыха – все говорит о том, что место готово к новой жизни. Но главного героя пока нет. Вода еще не вернулась.

Территория выглядит ухоженной не из-за удачного совпадения, это результат ежедневной, почти незаметной работы. Пока город только просыпается, здесь уже кипит жизнь: коммунальные службы наводят порядок, аккуратно подстригают траву, освежают пространство.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Молодой газон, едва появившись из земли, тянется к солнцу тонкими зелеными нитями, и его заботливо поливают, будто помогая этому месту окончательно обрести свою новую, живую форму.

С одной стороны, Сайран стал современным: здесь удобно гулять, кататься на самокатах, устраивать пробежки. Пространство стало более функциональным, продуманным и, безусловно, более "городским".

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

С другой – исчез тот самый магнит, который притягивал людей в жаркие дни: блеск воды, прохлада, ощущение отпуска посреди мегаполиса. Сейчас Сайран напоминает вдохнувший, но не выдохнувший город.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Люди сюда приходят по привычке, из любопытства или просто чтобы сменить маршрут. Кто-то фотографирует необычный пейзаж "пустого озера", кто-то сидит на лавочках, глядя в пространство, где раньше плескалась вода. Дети бегают по дорожкам, а взрослые обсуждают: "Когда же его заполнят?".

"Мы живем неподалеку и часто гуляем здесь с детьми и мужем. Сайран по-своему привлекателен в любое время года, но мы ждем, когда запустят воду", – рассказала нам алматинка Айгерим.

Этот вопрос уже стал одним из самых обсуждаемых вокруг Сайрана. В акимате сообщили, когда в озере может появиться долгожданная вода.

"Наполнение озера Сайран водой будет осуществлено после завершения работ по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений (шлюзов). После завершения указанных работ планируется запуск воды", – рассказали нам в акимате города Алматы.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Алматинцы ждут возвращения воды и атмосферы. Ведь Сайран – это не только благоустройство и инфраструктура. Это воспоминания: летние вечера, шум воды, встречи, прогулки, ощущение, что город умеет отдыхать вместе с тобой. Пока же он будто на паузе.

"Информация о точных сроках наполнения будет дополнительно предоставлена Управлением развития общественных пространств города Алматы", – сообщили нам в акимате.

В этой паузе действительно есть своя магия. Сайран сейчас, как открытая страница города, где еще не написан финальный текст, но уже чувствуется его настроение. Здесь нет привычного шума и плотности, только пространство, воздух и время, которое будто замедлилось.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Каждое утро до обеда я прихожу сюда гулять с ребенком. Он еще совсем маленький, но особенно хорошо спит именно на свежем воздухе. Здесь, вдали от гула машин, есть чувство спокойствия. Можно не вздрагивать от резких звуков, не ждать, что мимо пронесется мотоцикл и разбудит его. В этой тишине он спит хорошо, и я немного отдыхаю", – рассказывает молодая мама Дана.

Природа здесь осторожно вступает в свои права: распускаются первые листья, трава мягко пробивается сквозь землю, а свет ложится иначе – чище, спокойнее и очень по-весеннему. В этом черновике пейзажа озера есть редкая честность и простота.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Люди приходят сюда гулять, отдыхать и просто выдохнуть от городского ритма. И, несмотря на отсутствие привычного облика у озера, Сайран остается важной точкой притяжения.