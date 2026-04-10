На королевской сцене: казахстанец из аула покорил старейший театр Дании

Королевский театр Дании славится 300-летней историей и на протяжении всего времени удерживает высокую репутацию, несмотря на плотную конкуренцию в мире. Блистать на его сцене – значит иметь исключительный талант и везенье. Таким удачливым оказался Мейрамбек Назаркожаев.

Zakon.kz расскажет, как казахстанцу удалось завоевать лучшую сцену мирового балета.

30-летний Мейрамбек Назаркожаев – выходец из села Караой Илийского района Алматинской области. Начальные классы учился в местной школе, а в 2006 году поступил в Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнёва, на протяжении восьми лет жил в интернате.

"Почему выбрал балет – сложно сказать, потому что я вообще не имел никакого отношения к нему. Я рос в ауле, был активным ребенком: играл на домбре, пел в хоре, осваивал пианино, гонял футбол. Как-то к нам пришла мамина сестра, которая преподавала казахский язык и литературу в хореографическом училище. Она спросила: "А что, если Мейрамбек поступит в училище? Может, ему там понравится". Я не знал, куда и на что иду. У меня никаких представлений о балете не было, тем более физической подготовки и данных: ни растяжки, ни гибкости, на шпагат не мог сесть, ноги вывернуть не получалось, но хорошо учился. Все экзамены по общеобразовательным предметам сдал на "пять", а вот профессиональная подготовка хромала. Когда видел, что другие танцоры делали невероятные прыжки, я думал, как это круто. Мне казалось это интересным. Так и начался мой путь, а со временем все стало получаться". Мейрамбек Назаркожаев

Окончив хореографическое училище, юноша сразу решил, что карьеру будет строить за рубежом. Его тепло приняли сцены России, США, Германии, а потом и Дании.

"На Родине я нигде не работал. Когда окончил интернат, мои сокурсники уехали пробоваться в Казахский Национальный театр оперы и балета им. Абая и Государственный академический театр танца РК. Я же хотел поработать за рубежом, набраться там опыта, посотрудничать с выдающимися балетмейстерами и хореографами нашего времени. И судьба благосклонно ответила на мои желания". Мейрамбек Назаркожаев

Отдельно казахстанец рассказал про то, как оказался частью Королевского датского театра, в котором работает на протяжении восьми лет.

"Когда работал в Германии, я всегда хотел попасть в большой театр именно с богатой историей и высокой репутацией. Королевский датский театр основан в 1748 году, ему почти 300 лет. Все эти годы он держит высокую планку и считается одним из ведущих в мире. Театр очень сильно нравился моему коллеге из Германии. Он каждый день говорил, как там классно, какие условия и перспективы. Я настолько был наслышан, что решил отправить туда свое резюме. Однако совсем ни на что не рассчитывал, потому что им безусловно приходит много заявок со всего мира". Мейрамбек Назаркожаев

Театр Дании все-таки пригасил Мейрамбека Назаркожаева на творческий отбор. Чтобы пройти его, казахстанец пошел даже на хитрость.

"Они меня и еще одну девушку из нашего театра пригласили на закрытый кастинг. Мы поехали, позанимались, к нам присматривались и сказали, что через две недели дадут ответ. Я подумал – здесь без шансов, сюда невозможно попасть. Все артисты были высокие, статные, талантливые. Тем более азиатов я совсем не видел. После тренировки меня позвали в тренажерный зал, где сидела физиотерапевт. Она проверила мое тело, насколько я здоров, есть ли травмы, измерила рост и вес. У меня рост невысокий – 177 см, поэтому я ей сказал: "Можете, пожалуйста, добавить один см, потому что очень хочу сюда попасть". Тем более у меня в тот день был день рождения, врач пошла навстречу и записала мой рост, как 178 см". Мейрамбек Назаркожаев

Артист снова вернулся в Германию. Спустя две недели стало известно, что он прошел отбор и получает контракт, а его коллега – нет.

"Мне прислали письмо. Я тогда не так хорошо по-английски понимал, переспрашивал у других: "Правда ли, что я получил контракт?" Они утвердительно подтверждают: "Да". Я сразу позвонил домой, все обрадовались. В Дании меня приняли очень тепло. Мне повезло, что сезон мы начинали с нового балета Иржи Килиана. Там заново решали, кто будет танцевать ведущую роль. И удивительно – она досталась мне. Это был мой первый балет, первый проект в театре. Все подходили ко мне и говорили, что никто в истории этого театра не начинал карьеру сразу с ведущей роли". Мейрамбек Назаркожаев

В настоящее время Мейрамбек Назаркожаев играет во многих спектаклях, исполняет разные роли. Например, через две недели состоится мировая премьера, новая постановка "Леди Макбет". Это творение известного хореографа Акрама Хана.

"Акрам Хан – хореограф номер один в мире и редко представляет что-то. На его постановки слетается все балетное сообщество. В этот раз у него я танцую ведущую роль, главную партию. С нетерпением жду и надеюсь, что всем понравится. Если в Казахстане редко бывают премьеры, то здесь репертуар периодически меняется, чтобы зрителям не было скучно. Каждый год реализуем как минимум 10 новых продакшенов. Например, "Ромео и Джульетту" я танцевал шесть лет назад. Здесь всегда новые декорации и костюмы. Исключение – "Щелкунчик", который мы ставим каждый год, в нем я танцую принца". Мейрамбек Назаркожаев

Танцор сравнил балет Казахстана и Дании, а также то, насколько зрители его любят.

"Зритель Дании в основном оценивает артистизм. Все спектакли очень динамичные. Сначала для меня сложно было быстро двигаться. Я привык работать медленно и люблю делать большие прыжки. А здесь мало времени, даже пятку не можешь на пол поставить, потому что уже следующее движение начинается. Я не успевал, ноги были слабые, быстро уставал. Эту технику нужно вырабатывать с малых лет. Но благодаря усиленным тренировкам сейчас мне немного легче танцевать такие партии. В казахском балете тело по-другому работает, более медленно, но чаще выполняет сложные трюки. В Дании театр популярен, спектаклей очень много, билеты относительно дорогие, но зрители всегда есть. Например, в казахстанских театрах 700-800 мест, а здесь – 1600. Гонорары хорошие не из-за того, что мы артисты балета, в целом здесь средняя зарплата очень высокая по сравнению с другими странами Европы и мира". Мейрамбек Назаркожаев

Дания – маленькая страна с населением 6 млн человек. Казахстанец делится, что полюбил ее. Хотя редко радует погода, здесь она часто бывает пасмурной. Зато очень отзывчивые и добрые жители.

"Традиционная кухня мне не очень нравится, но Копенгаген считается гастрономически лучшим направлением, где есть вкусные заведения. По качеству жизни датский город регулярно занимает первые места. Датский язык сложный в плане произношения, я до сих пор его не знаю, но это не мешает, потому что все хорошо говорят по-английски". Мейрамбек Назаркожаев

В Дании есть небольшое казахское патриотичное сообщество, которое собирается на мероприятиях. Например, недавно они вместе отмечали Наурыз, болели за алматинский "Кайрат", пели на концерте Димаша Кудайбергена.

"Я объездил 30 стран, были рабочие поездки плюс путешествия. Когда бывают большие отпуска, я лечу домой, чтобы увидеться с близкими. Еда в Казахстане самая вкусная, особенно по ней скучаю, и, конечно, по родным. Недавно в театре Astana Ballet мы впервые организовали гала-концерт Королевского датского театра, получили хорошие отзывы". Мейрамбек Назаркожаев

Соотечественник намерен и далее налаживать культурный мост между Европой и Казахстаном, обмениваться опытом, давать бесплатные мастер-классы для детей. Также хочет набраться международного опыта и в будущем вернуться в родной Казахстан, чтобы прославлять свою страну.