Главное за день: Правила для самокатчиков и мопедистов, террористы в Туркестане, дефицит автогаза на севере

МВД ужесточило требования к самокатчикам и водителям мопедов, внеся соответствующие поправки в ПДД, в Туркестане террористы планировали взорвать мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи. Об этих и других важных новостях за день расскажет Zakon.kz.

Ужесточение требований к электросамокатам и мопедам

Министр МВД дополнил правила дорожного движения понятиями "электрический самокат" и "малое электрическое транспортное средство".

В частности, добавлена норма, которая запрещает водителям мопедов двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, обочине, тротуару или пешеходной дорожке.

Водители электрических самокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения.

При отсутствии велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения водители электрических самокатов двигаются по:

правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в соответствии с требованиями, установленными частью второй настоящего пункта, в один ряд;

обочине;

тротуару или пешеходной дорожке, со скоростью не более шести километров в час, не создавая опасности для движения пешеходов.

Не допускается движение по правовому краю проезжей части дороги, полосе для маршрутных транспортных средств, водителей электросамокатов, не достигших 18-лет, без водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории либо временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения, за исключением выданных в РК в случае наличия при себе документа, удостоверяющего личность водителя.

Остальные подробности можно посмотреть здесь.

Изменения в законодательстве за неделю



В частности, произошли следующие изменения:

Ряд проектов в сфере АПК будут кредитовать под 2,5% годовых.



Соотношение руководящего и исполнительского состава административных госслужащих начнут определять с 2024 года.

Казахстанцы, сообщившие о коррупционном правонарушении, получат вознаграждение.

Образовательный мониторинг в вузах внедряет МНВО.

За патриотизм и активную гражданскую позицию будут награждать студентов, а молодежи от 14 до 35 лет вручат "Медаль Ел үміті".

В Карту туристификации включили ряд новых туристских объектов.

Обновлен порядок предоставления земельных участков под ИЖС.

Мониторить реальное размещение студентов в общежитиях будут при помощи трех информационных систем.

Все подробности здесь.

Террористы пытались взорвать мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане

Об этом сообщил заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев на 40-м заседании Совета РАТС ШОС.

По его словам, в Казахстане стабильно сохраняется повышенная террористическая опасность.

"Ежегодно предотвращается не менее двух терактов. К примеру, только в этом году на ранней стадии приготовления сорвана попытка совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, а также попытка вооруженного нападения в местах массового скопления людей в Астане", - сказал Сейсембаев.

Он также сообщил, что в текущем году в Казахстане выявлено около 80 тысяч пользователей сети из числа молодежи, состоящей в деструктивных сообществах.

Дефицит автогаза в Петропавловске

На АЗС заправляют только общественный транспорт. Автовладельцы Петропавловска часами ездят по городу, чтобы заправиться автогазом. На большинстве заправок его нет.

Сотрудник одной из АЗС отметил, что в последние дни газа привозят меньше, и дефицит обострился до крайности.

"Обычно в день продаем по две с лишним тонны. Это три наших емкости. А сегодня привезли только тонну. Заполнили только одну маленькую емкость, вот уже осталось меньше половины. И это при том, что свободно всем желающим продавать не могу", - сказал он.

Остальные подробности здесь.

Осенний призыв

Свыше 19 тысяч казахстанцев во время осеннего призыва вольются в ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

"В этом году с 1 сентября по 28 декабря ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более 19 тысяч военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва", - сообщил начальник Департамента организационно-мобилизационной работы (ДОМР) МО РК Бауыржан Артыков.

Он также рассказал о мерах, направленных на выполнение поручения главы государства по повышению престижа, привлекательности срочной воинской службы и улучшения социального самочувствия военнослужащих.

Все подробности здесь.

В мире



Ким Чен Ын спустил на воду атомную подводную лодку

Северная Корея заявила, что после многолетних разработок спустила на воду атомную ударную подводную лодку, однако военные Южной Кореи утверждают, что она не может нормально функционировать.

Ким Чен Ын принял участие в церемонии спуска судна на воду, назвав его важнейшей вехой в усилиях по созданию военно-морского флота, способного противостоять США и Южной Корее.

Подводная лодка предназначена для запуска ядерного оружия из-под воды, однако пока неясно, сколько ракет она может нести и чем стрелять. Теоретически это может усилить потенциал сдерживания Северной Кореи, поскольку она сможет нанести ответный удар даже после ядерной атаки на суше.

Три государства признали главными угрозами для мировой безопасности

Россию, Китай и США чаще всего считают государствами, представляющими "угрозу миру", согласно результатам опроса, проведенного в 2023 году, американским изданием U.S. News & World.

Респондентам предлагали оценить 87 государств мира по различным характеристикам, в том числе по отношению к правам человека, силе армии, наличию международных союзов и так далее. В том числе опрошенным предлагали ответить, какое государство, по их мнению, представляет наибольшую "угрозу миру".

По данным опроса, около 70% респондентов признали, что угрозу миру сейчас представляет Россия. Второе место за Китаем, который восприняли как угрозу 66% опрошенных. На третьем месте – Соединенные Штаты, их считает угрозой примерно половина респондентов.

Россию чаще всего называли угрозой в таких странах, как Дания, Финляндия, Япония и Польша. Также Россию опасаются жители стран Прибалтики, а лучше всего к РФ относятся в Китае. Китай рассматривают как опасную для мировой безопасности страну в Японии, США, Индии и Южной Корее. Больше всего респондентов, которые назвали главной угрозой миру США, оказалось в Китае, Турции, Саудовской Аравии, Индонезии и Новой Зеландии. Как ни странно, в соседних со Штатами Канаде и Мексике тех, кто разделяет такую позицию, тоже оказалось немало.

В США к 30 годам приговорили актера сериалов за изнасилования



Актера Дэнни Мастерсона, исполнителя главной роли в сериале "Шоу 70-х", приговорили к тюремному заключению сроком от 30 лет до пожизненного за изнасилование двух женщин.

Судья высшего суда Лос-Анджелеса Шарлейн Ф. Олмедо вынесла приговор 47-летнему Мастерсону, заслушав показания женщин о пережитых ими травмах и страданиях.

Приговор вынесли после того, как в мае присяжные признали Мастерсона виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании.

В ходе судебного процесса обвинители утверждали, что Мастерсон, видный деятель церкви Сайентологии, использовал свою роль в церкви, чтобы избежать ответственности за нападения.

Спорт

Казахстанцы завоевали 15 медалей на ЧМ-2023 среди борцов с нарушением слуха

На Чемпионате мира по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха казахстанцы заработали 1 золотую и 2 бронзовые медали, плюс наша молодежь выиграла 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды, заняв первое место в командном зачете.

В соревнованиях среди взрослых на высшую ступень пьедестала почета мирового первенства поднялся Асан Нуржан в весовой категории до 82 кг. "Бронза" досталась Абылайхану Орманову (63 кг) и Шонку Хайратхаану (130 кг).

В молодежной категории гимн Казахстана звучал в честь Андрея Самарина и Рамазана Абдрасила (97 кг). Серебряных наград удостоились Султан Бабашов (63 кг) и Денис Прогудин (72 кг). Медали бронзового качества привезут домой Азамат Мырзаев (77 кг) и Мухаметали Тылеумбет (82 кг).

Подробнее читайте здесь.

Погода

Сильный ветер, дожди ожидаются в Казахстане на 9 сентября.

По информации РГП "Казгидромет", по-прежнему на большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют дожди:

"На северо-западе, севере страны – сильные дожди с грозами. Лишь на востоке республики преимущественно погода без осадков".

По республике ожидается сильный ветер.

"На северо-западе, севере, в горных районах юго-востока страны возможен град. На востоке, в центре РК – туман", – рассказали синоптики.

Подробный прогноз можно посмотреть здесь.