Звездопады, комета, необычная Луна: что увидят в июльском небе казахстанцы

Июль приготовил для казахстанцев сразу несколько красивых небесных явлений. Любителей астрономии ждут звездопады, соединение планет, впечатляющая Луны и появление кометы. Большинство событий можно будет наблюдать невооруженным глазом. Что появится на небе – в материале Zakon.kz.

Любителям природы и звездного неба второй месяц лета обещает немало ярких впечатлений. В течение июля жители Казахстана смогут увидеть сразу несколько красивых космических событий – от метеорных потоков и необычных лунных фаз до соединения планет и появления кометы. При этом многие из них будут доступны для наблюдения без телескопов.

Как рассказала астроном Астрофизического института имени В.Г. Фесенкова Светлана Мошкина, главным условием для наблюдений останется ясная погода. Желательно также выбраться подальше от городской засветки, чтобы небо было максимально темным.

"Все события будут видны с территории Казахстана и Алматы, безусловно, при подходящих погодных условиях. Практически все метеорные потоки можно наблюдать либо к полуночи, либо сразу после полуночи. Одним из самых впечатляющих событий станет пик активности Июльских Пегасид 9-10 июля. Этот поток наблюдается в Северном полушарии после 00:00", – уточнила Светлана Мошкина.

По словам специалиста, июль особенно интересен тем, что в течение одного месяца можно увидеть сразу несколько разных типов небесных явлений: сближение планет, прохождение Землей самой удаленной точки орбиты, четыре основные фазы Луны, несколько метеорных потоков и даже комету.

Что увидят казахстанцы в июле

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4 июля – Марс встретится с Ураном

В этот день на вечернем небе произойдет соединение Марса и Урана. Так астрономы называют момент, когда два небесных тела визуально оказываются очень близко друг к другу. Несмотря на кажущуюся "встречу", на самом деле планеты разделяют сотни миллионов километров.

Марс можно будет увидеть невооруженным глазом, а вот для наблюдения за Ураном лучше воспользоваться хотя бы биноклем.

6 июля – Земля окажется дальше всего от Солнца

В 23:03 по времени Астаны наша планета пройдет афелий – самую удаленную точку своей орбиты вокруг Солнца.

Многих удивляет этот факт, ведь июль считается одним из самых жарких месяцев года. Однако высокие температуры никак не связаны с расстоянием до Солнца. Смена времен года определяется наклоном земной оси, а не удаленностью Земли от светила.

8 июля – третья четверть Луны

В 00:29 наступит третья четверть Луны. В этот момент будет освещена ровно половина лунного диска.

9-10 июля – первый летний звездопад

Одним из самых интересных событий месяца станет пик активности метеорного потока Июльские Пегасиды.

Поток активен с 1 по 20 июля, однако именно в ночь с 9 на 10 июля ожидается максимальное количество метеоров – около трех в час. По словам Светланы Мошкиной, наблюдать звездопад лучше всего после полуночи.

Свое название поток получил благодаря созвездию Пегаса, где находится его радиант – точка, из которой визуально вылетают метеоры.

Предполагается, что поток образован частицами космической пыли, оставленными кометой C/1979 Y1 (Брэдфилд). Именно такие пылевые следы ежегодно пересекает Земля, а попадающие в атмосферу частицы сгорают, создавая эффект падающих звезд.

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14 июля – Новолуние

В 14:43 по времени Астаны наступит новолуние. Это начальная фаза лунного цикла.

Именно в этот период ночное небо становится максимально темным, поэтому условия для наблюдения слабых космических объектов значительно улучшаются.

21 июля – первая четверть Луны

В 16:05 Луна перейдет в фазу первой четверти, когда освещенной окажется уже половина ее диска.

28 июля – возможный сюрприз от гамма-Драконид

В этот день максимума достигнет метеорный поток Июльские гамма-Дракониды.

В обычные годы поток дает около пяти метеоров в час. Однако астрономы отмечают, что иногда он способен неожиданно усиливаться до 30-40 метеоров в час.

Радиант расположен в созвездии Дракона. Происхождение потока до сих пор остается неизвестным – его родительское тело ученые пока не установили.

Вместе с тем в нынешнем году наблюдения осложнит почти полностью освещенная Луна (99%), которая значительно уменьшит контраст ночного неба.

29 июля – Полнолуние

В 19:35 наступит полнолуние.

В этот период естественный спутник Земли будет практически полностью освещен, что сделает его особенно эффектным, однако яркий лунный свет ухудшит условия для наблюдения слабых звезд и метеоров.

30-31 июля – сразу два звездопада

Конец месяца порадует любителей астрономии сразу двумя метеорными потоками.

Первым максимума достигнет поток дельта-Аквариды. Он действует с 12 июля по 23 августа и связан с кометой 96P/Махгольца. Лучше всего его наблюдают жители Южного полушария и южных широт Северного полушария.

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Практически одновременно активизируются альфа-Каприкорниды. Этот поток известен не большим количеством метеоров, а их необычной красотой. Он часто дарит яркие медленные болиды – особенно эффектные огненные шары, которые могут оставлять светящийся след на несколько секунд.

Источником альфа-Каприкорнид считается комета 169P/NEAT.

Однако в этом году оба звездопада будут наблюдаться хуже обычного – яркий свет почти полной Луны значительно снизит количество заметных метеоров.

Комета Темпеля украсит вечернее небо

Еще одним интересным событием станет появление короткопериодической кометы 10P/Темпель 2.

Уже с 1 июля после захода Солнца ее можно будет искать над горизонтом. Правда, увидеть небесную странницу без оптики не получится – понадобится как минимум бинокль, а лучше телескоп.

Комета пройдет перигелий 2 августа, а максимальное сближение с Землей произойдет уже на следующий день – 3 августа.

Комету открыл немецкий астроном Вильгельм Темпель еще 4 июля 1873 года. Она относится к семейству Юпитера и совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 5,4 года.

Ранее стало известно, что приближается самый опасный для Земли астероид, который способен войти в атмосферу нашей планеты.