О ХАМАС, войне и ее исходе: как в посольстве Израиля в Казахстане комментируют конфликт

С 7 октября началась эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС. В свете происходящего Zakon.kz задал актуальные вопросы первому секретарю посольства Израиля, консулу Станиславу Звегильски.

– Как казахстанцы реагируют на происходящее сегодня в Израиле? Несут ли цветы в посольство? Предлагают ли помощь?

– Казахстанцы выражают солидарность народу Израиля. Мы регулярно получаем письма со словами поддержки, соболезнованиями семьям погибших, предложениями об оказании помощи. Люди не остаются равнодушными к происходящему, приносят в посольство цветы.

– Поступало ли от правительства Казахстана предложение о помощи? Есть ли вероятность, что Казахстан будет отправлять гуманитарную помощь в Израиль? Нуждается ли вообще страна в помощи других государств? В случаях крупных ЧП в других государствах их посольства в Казахстане открывали и пункты сбора для помощи. Рассматриваете ли вы такой вариант?

– Всегда, когда в мире случались чрезвычайные ситуации, Израиль одним из первых направлял свою помощь, и сейчас мы рады видеть, как друзья Израиля по всему миру откликнулись на последние события в нашей стране с предложениями помощи и поддержки. На данный момент Израиль не нуждается в гуманитарной помощи других стран. Граждане Израиля едины в своем порыве помочь армии, семьям пострадавших и тем, кто был вынужден покинуть свои дома.

– Некоторые блогеры в Казахстане начали собирать помощь и отправлять якобы палестинцам. Как вы относитесь к таким инициативам?

– Со времени прихода ХАМАС к власти в секторе Газа в 2007 году мировое сообщество в лице международных организаций, государств, компаний и простых людей направило сотни миллиардов долларов США, предназначенных для улучшения гуманитарного положения жителей сектора Газа. Все эти деньги или осели в бездонных карманах руководства ХАМАС, благополучно проживающего за границей, или использованы для расширения военно-террористической структуры ХАМАС. На эти деньги прокладывались тоннели, а не строились школы, создавались военные базы, а не открывались больницы. Эти деньги направлялись не на обучения врачей, учителей, инженеров, а на подготовку боевиков ХАМАС. Я уверен, что люди, жертвующие деньги на нужды мирных граждан, руководствуются исключительно хорошими побуждениями, но они должны понимать, что этими деньгами они оплачивают кровопролитие и разрушения.

– Рассматривается ли вариант временного размещения граждан Израиля в Казахстане в случае эвакуации? Если да, как этот вопрос будет решаться?

– С началом войны тысячи граждан Израиля, находящихся за границей, ищут пути возвращения домой. Каждый хочет внести свою лепту в общую борьбу. Соответственно, вопрос об эвакуации из Израиля неактуален.

– Сколько граждан Израиля сейчас находится в Казахстане? Сколько из них подлежат мобилизации? Есть ли такие, кто изъявил желание вернуться на Родину с этой целью? Сколько их?

– На сегодняшний день в Казахстане находятся несколько десятков граждан Израиля. Часть из них находятся здесь транзитом из Юго-Восточной Азии в попытке вернуться в Израиль. Все граждане, которые были призваны, покинули Казахстан. Для сведения: на сегодняшний момент показатели призыва среди резервистов достигают 130%.

– Вернулся ли в Израиль кто-нибудь из сотрудников посольства?

– Все сотрудники посольства находятся на своем посту.

– Насколько участились обращения в посольство за последнее время? Какие вопросы в основном звучат? Какая помощь сейчас оказывается?

– На горячую линию посольства 24 часа в сутки поступают звонки. Главный вопрос, задаваемый в эти дни: "Как нам вернуться домой?!" – люди ищут пути возвращения в Израиль. Посольство продолжает работать в штатном режиме, принимая граждан Казахстана, обращающихся для получения виз с целью обучения, лечения.

– В Израиле есть казахстанские специалисты, которые в силу повышения квалификации или обмена по работе не могут выехать сейчас. Будет ли обеспечиваться их безопасность и как?

– Прежде всего, Израиль несет ответственность за всех, кто находится на его территории, включая иностранных граждан, которые обязаны подчиняться указаниям служб тыла. Кроме того, посольство Казахстана в Израиле работает в экстренном режиме, всеми средствами пытаясь обеспечить безопасность граждан Казахстана, пребывающих в Израиле, и эвакуировать всех граждан Казахстана, желающих покинуть Израиль. Несмотря на отмену рейсов многих авиакомпаний, усилиями посольства Казахстана в Израиле и компании Air Astana был осуществлен спецрейс по эвакуации свыше 160 граждан Казахстана из Израиля. Также этим бортом 52 гражданина Израиля смогли вернуться из Казахстана в Израиль. Следует отметить, по нашим сведениям, Казахстан был одним из первых, кто эвакуировал своих граждан. Хочу выразить благодарность казахстанским врачам, проходящим стажировку в Израиле, которые изъявили желание остаться и оказать свою профессиональную помощь Израилю.

– Обсуждается ли с властями Казахстана включение ХАМАС в ряд террористических и запрещенных на территории страны группировок? Поддерживаете ли вы такую меру?

– Весь мир стал свидетелем бесчеловечных преступлений террористов ХАМАС по отношению к мирному населению. Если у кого-то оставались сомнения по поводу того, что ХАМАС – преступная организация, то уверен: сейчас они рассеялись. Многие страны уже признали ХАМАС террористической организацией, и, несомненно, она должна быть признана таковой по всему миру.

– Как вы оцените освещение в СМИ, казахстанских и мировых, сегодняшней ситуации? Например, ХАМАС обвиняет западные СМИ в необъективности.

– Как сеть, так и новостные ленты международных СМИ наводняют ужасающие кадры жертв нападения террористов. О какой необъективности может идти речь, когда мы видим истерзанные, обезображенные тела младенцев, детей, женщин, стариков, ставших жертвами нелюдей из ХАМАС? Есть ситуации, когда не может быть двух мнений, и это именно та ситуация.

– В Палестине последние действия Израиля в секторе Газа назвали геноцидом. Справедливо ли такое обвинение?

– Жители сектора Газа являются заложниками организации ХАМАС, использующей их как военный ресурс. Нападая на Израиль, ХАМАС отдавал себе отчет в том, что реакция Израиля будет соразмерной. Своими действиями ХАМАС подставил под удар мирных людей. Нет сомнений, что жителям сектора Газа придется заплатить высокую цену за действия террористов. ХАМАС в своем стремлении к геноциду израильтян фактически осуществляет геноцид собственного народа.

– Как надолго, на ваш взгляд, может затянуться нынешняя ситуация? Какой из нее видится логический выход? Чего хочет Израиль?

– Операция продлится столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности граждан Израиля в долгосрочной перспективе. Израиль хочет мира и спокойствия, которые не могут быть достигнуты, пока существуют такие организации, как ХАМАС. Логический вывод делайте сами.