Дым, огонь и высота: какую подготовку проходят казахстанские спасатели

19 октября казахстанские спасатели отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии этой даты алматинские огнеборцы пригласили журналистов, чтобы показать, как проходит подготовка личного состава пожарных частей к действиям в экстренных ситуациях, подробнее – в материале Zakon.kz.

Спасатели работают в разных условиях. Иногда тушение огня переходит в настоящую борьбу: аномально высокие температуры, задымленность, токсичность горящих веществ. Когда страх и замешательство овладевают пожарным во время чрезвычайной ситуации, физические навыки сводятся к нулю.

Именно поэтому на борьбу с огнем допускаются профессионалы, которые не только имеют практические навыки, но и в состоянии вынести подобные психологические и физические нагрузки. Подготовить себя к большим перегрузкам казахстанским спасателям помогает специальная огневая полоса психологической подготовки.

В этот объект входит набор снарядов, предназначенных для развития у пожарных морально-психологических и волевых качеств, способности оперативно мыслить, умения контролировать свои действия и управлять ими в сложной обстановке.

Фото: Zakon.kz

Перед прохождением полосы бойцу необходимо надеть на себя специальную экипировку. Чтобы выполнить норматив на "отлично", необходимо собраться за 21 секунду. Кажется, что это невозможно, но за годы этот навык отрабатывается, и установленный норматив уже не становится чем-то сложным. К слову, общий вес боевой одежды и всего обмундирования составляет около 20 килограмм.

Фото: Zakon.kz

Огневая полоса психологической подготовки состоит из различных этапов, которые имитируют приближенные или же реальные ситуации, в которых может оказаться сотрудник ДЧС. К примеру, трап над горящей жидкостью позволяет подготовить пожарных к работе в условиях высоких температур, задымления и даже открытого горения.

Фото: Zakon.kz

А этот учебный тренажер помогает еще лучше отработать навыки тушения подземных резервуаров с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями.

Фото: Zakon.kz

Еще один непростой этап – это подвесной мост, который предназначен для подготовки пожарных к работе в условиях нестабильных строительных конструкций. Здесь же кабельный коллектор, он помогает пожарным побороть страх в замкнутых помещениях. Своего рода борьба с клаустрофобией.

Фото: Zakon.kz

Особое внимание начальники уделяют и физической подготовке каждого бойца. А вот такой объект, как рукоход, позволяет инструкторам в полной мере оценить силу и выносливость казахстанского спасателя.

Фото: Zakon.kz

И по всем законам жанра, как правило, третий этап самый сложный. Пожарным необходимо в полной темноте найти выход из дымовой камеры. Задачу осложняет еще то, что проходы в этом лабиринте завалены различной мебелью и досками. Если настоящие спасатели привыкли к таким заданиям, то у журналистов, решивших проверить себя и побыть один день в службе пожаротушения, в ходе прохождения возникли небольшие трудности.

Фото: Zakon.kz

Принцип таков, что спасатель вынужден постоянно пригибаться, пролазить в узкие отверстия, ползти на четвереньках или по-пластунски. Все эти действия выполняются в полном боевом обмундировании и в кислородной маске.

Фото: Zakon.kz

Видимость в помещении практически нулевая. Иногда спасатели долгое время не могут найти выход и ходят кругами, пока не выйдут на нужный им маршрут.

Фото: Zakon.kz

Неподготовленный человек может не выдержать такой физической нагрузки и запаниковать. А здесь же важным условием выполнения задания остается, то что нужно не только найти выход, но еще и спасти коллегу, который оказался в беде.

Фото: Zakon.kz

Особое внимание уделяется соблюдению техники безопасности и снаряжению газодымозащитников.

К примеру, звено пожарных работает в задымленных помещениях всегда в специальной тросовой сцепке. Тросовая сцепка состоит из троса длиной в три метра, который надевается на пояс пожарного. Эта сцепка не дает ком-то из группы отстать или потеряться в дыму.

По окончании занятий руководители подразделений провели детальный анализ допущенных ошибок и выявленных недостатков.

"Пожарный-спасатель должен не только иметь серьезную физическую подготовку, но и быть эмоционально устойчивым. Эти тренировки подготавливают бойцов к различным экстренным ситуациям. На каждого сотрудника заводится специальная книжка, в которой инструкторы записывают его показатели. Благодаря этому командиры знают физические и психологические способности каждого бойца", - помощник оперативного дежурного ДСПТ Арман Садвакас.

Сами бойцы противопожарной службы признаются, что проходить тренировочную полосу непросто, но эти занятия необходимы.

"Кредо спасателя – это бежать туда, откуда все бегут. Чтобы достойно выполнять свою работу, спасатель должен иметь определенные профессиональные навыки. И эта полоса позволяет держать себя в тонусе. Я на этих занятиях не первый раз, но, если быть откровенным, каждый раз прохожу, как в первый раз", – признался сотрудник противопожарной службы Алмас Алтынбай.

Подобные тренировки для спасателей проводятся каждые три месяца. На этих занятиях все спасатели справились с заданиями и выполнили на "отлично".