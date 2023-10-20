"Сын нашего аула", или Почему всех президентов везут в село Наги Ильясова в Кызылординской области

Герой Труда Казахстана ("Қазақстанның Еңбек Ері") Абзал Ералиев встречал Касым-Жомарта Токаева в недавней поездке президента в Кызылординскую область в ауле имени Наги Ильясова. Всех почетных гостей региона везут в этот образцовый аул. Чем знаменит этот аул, узнала корреспондент Zakon.kz.

Здесь есть что показать – два гектара цветов, газонов, на въезде более 15 тысяч деревьев и самая большая в Казахстане цветочная клумба в 380 кв. метров. А еще свой Биг-Бен, фонтаны с подсветками, утопающая в зелени центральная усадьба, благоустроенные улицы и много красивых социальных объектов. Весь поселок утопает в живых цветах.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Все это появилось благодаря ПТ "Абзал и К", которое 29 лет назад создал уроженец этого аула Абзал Ералиев. С того времени его компания вложила в населенный пункт более 2 млрд тенге. Как Герой Труда начинал свой путь, он рассказал корреспонденту Zakon.kz.



Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В советское время аул этот был образцовым. Ему присвоили имя Героя Советского Союза Наги Ильясова, который здесь родился и жил. Именитый фронтовик занимался партийно-хозяйственной работой, в свое время поднял этот аул и сделал его показательным. Но с развалом СССР, как и другие аулы республики, он стал приходить в упадок. Благодаря огромному труду государственного и общественного деятеля Казахстана Абзала Ералиева за короткое время здесь стало все налаживаться. Сейчас здесь люди живут не только не хуже, а даже лучше, чем в других городах Казахстана. Здесь есть все, что нужно, – все улицы заасфальтированы, оснащены электричеством, есть спортивный комплекс, школа, магазины и самое главнее – работа и красота вокруг, которая радует глаз.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Абзал Ералиев родился в этом ауле в 1960 году. После окончания местной школы стал студентом Джамбульского гидромелиоративно-строительного института, выбрав специальность "Сельскохозяйственное строительство". В 1982 году ушел служить в армию, а отслужив, устроился на работу на Кызылординский домостроительный комбинат. За 10 лет работы здесь он стал начальника участка. Но когда в 1994 году, по известным всем причинам, уже не было работы на родном предприятии, решил открыть свое дело. Так появилось собственное предприятие.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Вначале товарищество занималось продажей продуктов питания, которые привозили из Узбекистана. Когда объемы торговли увеличились, нужны были деньги. Абзал Ералиев тогда продал все стройматериалы, которые собирал годами для постройки дома и дачи, за 10 тысяч долларов. Правда, наличные ему не дали, а расплачивались поэтапно соляркой. Вот эту солярку он стал возить по аулам и менять на рис – шалу. Непереработанный рис сдавал на переработку, и когда получал готовый продукт, продавал его.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Через некоторое время на семейном совете Ералиевы решили сами перерабатывать рис, а потом и выращивать. Пройдя через все трудности, а также интриги и разногласия, компания все же выстояла. И не просто выстояла, а создала еще несколько производств. Теперь его компания – главный производитель риса в Казахстане и его главный экспортер. Рис растет здесь на 5000 гектарах, затем перерабатывается на двух рисоперерабатывающих заводах.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Предприятие занимается уже не только производством и переработкой риса, но и семеноводством, а также добывает соль. А Абзал Ералиев стал почетным гражданином области, возглавляет Ассоциацию производителей и переработчиков риса Кызылординской области, не раз избирался депутатом облмаслихата, Мажилиса Парламента РК, входит в партию Amanat.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Я это не ради славы делаю, а потому что я люблю родной аул, родной край. Хочу, чтобы здесь всегда было красиво, уютно, тепло, чтобы молодежь не уезжала из села. Поэтому наша компания старается благоустраивать аул, делать все, что в наших силах, для комфорта земляков", – отметил Абзал Ералиев.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Главный садовод аула – Феруза Назарова – живет здесь 14 лет. Это благодаря ей и труду ее помощников появились в ауле километровые клумбы цветов и кустарников. Здесь растут канны, петуньи, бархатцы, георгины и другие цветы.

"Высаживаем их по 500 тысяч штук и более. Рассаду выращиваем в теплицах нашего товарищества. Первые годы, когда я стала здесь работать, многие даже критиковали Ералиева. Мол, тратит деньги впустую, лучше бы что-то другое на них сделал. Но через пару лет стали приходить, интересоваться, как выращивать такие цветы, как красиво обрезать деревья. Сейчас во всех дворах аула растут цветы, и местные жители уже не могут без такой красоты. Думаю, что это произошло еще и благодаря тому, что у людей много лет назад появилась уверенность в завтрашнем дне. А еще время. Если бы они были полностью заняты тем, как найти пропитание, им было бы не до цветов. Эти живые клумбы – отражение душевного состояния наших аулчан. Это вселяет уверенность, гордость за то, что мы превращаем родную землю в цветущий край", – говорит Фируза Назарова.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Если Феруза Назарова живет в ауле сравнительно недавно, то Манат Оразбеккызы – старожил, она родилась и выросла здесь. Ей 74 года. До самой пенсии работала в местной школе учителем начальных классов. Здесь же родился и всю жизнь живет ее муж Кенжебек Анафияев. У них 5 детей и 18 внуков. Никто из них не переехал, все они живут в селе им. Наги Ильясова. Уже много лет Манат апа – участница ансамбля бабушек, выступает с коллективом на разных мероприятиях районного и областного масштабов.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Наш аул был красивым и образцовым и в советское время, и сейчас. Если другие села в Казахстане развалились, то наше сохранилось. Люди здесь всегда имели работу, собирали высокие урожаи риса, были уверены в завтрашнем дне. Да, было нелегко во время развала Союза. Но всего несколько лет. А в самое трудное время для аулчан мы сплотились и постепенно привели все в порядок. Наш сельчанин, который не бросил все и не уехал отсюда, наоборот, решил поднимать аул, он нас не разочаровал – мы снова стали сеять рис, выращивать другие сельхозкультуры, люди нашли работу в его компании, а такой красоты нет даже в областном центре! У нас все улицы заасфальтированы, везде ночное освещение. Растут шикарные аллеи, цветники, а какие фонтаны с подсветками! Начиная с весны и до поздней осени мы любуемся ими, а вечером отдыхаем на центральной усадьбе вместе с детьми. Дети у нас учатся в красивой школе, занимаются спортом в современном комплексе. Мы любуемся новой мечетью, в ауле у нас и памятники, и своя аллея почета есть", – делится Манат апа.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Большую помощь людям местное предприятие и его руководитель оказывали во время пандемии коронавируса. Тогда его компания вложила миллионы тенге, чтобы обеспечить малоимущих сельчан и горожан продуктами питания и медикаментами. А самое главное – он дает работу людям и на селе, и в городе. В его объединениях работает почти 1000 человек. И переезжать из этого села никто не собирается.

