Польза или мода: ислам запрещает употреблять золото в еде, а врачи и кондитеры – не против

В социальных сетях появилось видео, где во время приготовления пищи используют золото. Что это – польза или очередное веяние моды? Zakon.kz выяснил, почему ислам запрещает употреблять золото в еде, и о чем говорят врачи и кондитеры.

Представители религиозной сферы в один голос отмечают, что употреблять с пищей золото и серебро в исламе запрещено. Более того, говорят священнослужители, даже держать в доме посуду из драгоценных металлов нельзя. Особенно строги каноны к мужчинам. В отличие от женщин им нельзя носить и украшения из золота.

По словам имама мечети в Астане Нурлана Асанова, он знаком с видео, распространяемым в соцсетях, где на одном блюде куски мяса покрыты золотой фольгой, а в другом блюде еда посыпана крошкой из драгоценного металла.

"Когда тонкой фольгой покрывают продукты, например, мясо, то хотят показать, что человек многого в жизни достиг. Нельзя этого делать. Наоборот, мусульманин не должен выделяться среди людей, не должен демонстрировать, насколько он богат и чем владеет, даже если у него есть такая возможность. Он просто хвастается, что он настолько богат, что ест золото. Конечно, это большой грех. Если у тебя есть такая возможность, помоги малоимущим, нуждающимся. Это будет более благое дело", – говорит Нурлан Асанов.

Имам уверен, что если много веков назад и была необходимость добавлять "золотую" и "серебряную" воду в пищу, то сейчас доступны лекарственные средства, и если не хватает витаминов или минералов, нужно обращаться к врачу.

У медиков свое мнение по этому поводу

"В стоматологии золото в последнее время почти не используют. Раньше использовали, следуя моде, потому что этот металл обладает антисептическим действием. Например, под золотыми коронками зубы не портились. Сейчас используют другие материалы, но срок их службы короче", – рассказывает стоматолог с 20-летним стажем Ярослав Кушнарев.

По словам специалиста, раньше, когда не было современных материалов, золотые коронки и серебряные штифты были отличным вариантом. Многие даже обтачивали здоровые зубы, чтобы поставить золотые коронки. Сейчас стоматология шагнула далеко вперед. Используют материалы, которые обладают более антисептическими свойствами для пломбировки каналов, да и результат получается более эстетичным. Но на рынке появились новинки из золота.

"Сейчас есть суперновая золотая паста, к ней прилагается щетка. С одной стороны, да – это не более чем желание похвастаться, а с другой – такая паста реально обладает антисептическими свойствами и благотворно влияет на десны", – рассказывает Ярослав Кушнарев.

По словам стоматолога, сам он не пользуется золотым "набором", который, кстати, стоит 75 тысяч тенге, поэтому сказать, насколько его хватает, не может. Но при этом врач не отговаривает своих пациентов блеснуть возможностями, поскольку не видит в использовании гигиенических средств с золотой добавкой негативного влияния человеческий организм.

К слову, некоторые исследователи вообще сходятся во мнении, что потребление золота в еде приносит пользу человеческому организму тем, что выводит токсины и замедляет старение кожи. По словам химика Джона Факера, золото предотвращает образование пероксинитрата, который является сильным окислителем и способен вызывать повреждения широкого спектра молекул в клетках живого организма.

В свою очередь и кондитеры рассказывают, что добавление в пищу драгоценных металлов – далеко не новинка. В существующем списке разрешенных пищевых добавок с соответствующими идентификационными кодами золото фигурирует под номером E-175, серебро – E-174. Кстати, в пищевых добавках употребляется даже титан (E-171 или диоксид титана) и алюминий (E-173).

Сегодня сусальное золото выпускается в разных формах: листах, порошке или в виде хлопьев. Пищевое, или сусальное, золото используется как кондитерский и кулинарный краситель для придания более изысканного вида блюдам. И если раньше блюдо с украшениями из пищевого золота считалось роскошью и попробовать его можно было лишь в дорогих ресторанах, то сегодня многие кондитеры с удовольствием используют пищевой металл для украшения своих шедевров, готовящихся для любого торжественного случая: свадебных тортов, кофе с позолоченной пенкой или конфет с блестящей серебряной присыпкой. Используется драгметалл и в напитках. К примеру, игристое вино Gold Cuvée продается с взвешенными золотыми хлопьями.

В отличие от железа или кальция золото и серебро не считаются основными элементами питания человека. Пищевое сусальное золото не оказывает негативного влияния на человеческий организм.

Также считается, что драгоценный металл инертен, то есть не входит в реакцию ни с какими веществами и не всасывается в пищеварительную систему. Пищевое золото гипоаллергенно, не имеет вкуса и запаха и совершенно не влияет на естественный вкус или аромат пищи. Но все же и кондитеры, и медики отмечают, что это вовсе не значит, что его стоит есть листами или банками.