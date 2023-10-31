Как домохозяйка из Тараза воодушевляет казахстанцев видео-историями о жизни в ауле

Домохозяйка делится редкими и удивительными кадрами о родном ауле близ Тараза. В ее сюжетах гармонично сплетаются величественная природа и забавные истории из будней. Корреспондент Zakon.kz узнал, как ей ежедневно приходится преодолевать трудности, при этом оставаться жизнерадостной.

Ни для кого не секрет, что большинство из нас тянутся к жизни в городе. Оно и понятно, здесь есть возможность больше зарабатывать, имеется доступ к удобствам, при желании можно всесторонне развиваться и тысячи других плюсов. Но в глубине души все мы хотели хотя бы раз проснуться среди живописной красоты, на завтрак полакомиться горячим и ароматным баурсаком, запивая его свежим домашним айраном. Именно такую жизнь в своих песнях и стихах воспевает наша героиня.





Жанат Абдалимовой 36 лет, у нее четверо детей и любимый супруг Ермек. Семья живет в небольшом населенном пункте Тектурмас близ Тараза. По ее описанию, природа этой местности великолепна. Эти виды поднимут настроение любому.

"Наш дом расположен у предгорья, где с одной стороны протекает река Талас, а с другой расстилается густая роща. С мужем у нас, как по заказу, два мальчика и две девочки. Средь этой красоты я впервые оказалась в 18 лет, когда вышла замуж сюда. А сейчас моя старшая дочь уже студентка 1 курса КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, будущий педиатр. Двое детей – школьники, учатся в 3 и 7 классах. А младший – настоящий мой помощник по хозяйству, хотя ему всего четыре года". Жанат Абдалимова

А еще у сельчанки лошади, коровы, козы и куры, которым она дает имена и даже беседует с ними. Животноводство – небольшой семейный бизнес, требующий немало времени и усилий.

"Я с детства обожаю животных. От рассвета до глубокой ночи занята ими – выпас скота, дойка и прочее. Они кормят нас, поэтому, конечно, я безмерно люблю свое дело. Близка с ними не только как скотовод, мы умеем понимать друг друга. Назвала бы их лучшими собеседниками, всегда выслушают. Каждый из них имеет имена: Морька, Каталек, Гульшетай, Орленок, Бэйджман и так далее. Когда обращаешься к ним, отзываются. Имена придумываем вместе с детьми". Сельчанка

Эту особенность в Жанат разглядела невестка, она предложила ей участвовать в телевизионной программе. На что жительница Тектурмаса с радостью согласилась и показала в ней жизнь родного края. Выпуск получил ошеломительный успех. Зрители просили продолжения, тогда же героиня и задумала завести свою страничку в соцсетях.

"Не все сначала поддерживали меня. Люди задавались вопросом: "Зачем я разговариваю с коровами?", говорили, что я со странностями. Кто-то критиковал мой внешний вид. Но со временем аудитория стала понимать мой юмор. Сейчас у меня больше 90 тысяч подписчиков. Думаю, это много. Мои подписчики вдохновляют меня, мы стали одной виртуальной семьей. Я снимаю разные шутки. Научилась разным техникам: монтировать, накладывать музыку и делать переходы. У меня нет цели развлекать людей, просто показывать то, чем я живу, и я счастлива". Блогер из аула

И в самом деле, блогер из аула отличается от городских своей простотой. Она не стесняется появиться в эфире без косметики, в домашней одежде. Практически не снимает свой келинский платок. Искренность, громкий смех и рассудительные шутки затрагивают до глубины души. А еще талант – у Жанат красивый голос, она поет, танцует, сочиняет стихи. Мастерски скачет на коне, умеет не только водить, но и чинить транспорт.





"В аулах живут трудоголики. Если ты занимаешься каким-то делом и понимаешь, что это нужно для тебя, для твоей семьи, то оно не становится проблемой. Конечно, утомительно, когда на рассвете, в сумерках, в мороз или знойную жару ты в погоне за скотом. Но это часть твоей жизни, история, которую ты по своему желанию пишешь сам". Абдалимова

Так не хочется ли сельчанке перебраться в город, ходить в салоны красоты, носить брендовую одежду, работать в офисе, культурно отдыхать – на череду вопросов собеседница ответила сквозь улыбку.

"Человек привыкает ко всему. И знаете, самое главное – быть благодарной тому, что имеешь. У многих нет того, чему я ежедневно радуюсь. Семья, дети, дом, который полон уюта. Мы создаем все своими руками. Едим вкусную еду, спим без тревог и у нас есть мечты. Сейчас аулы стремительно развиваются. Делают дороги, электричество уже не так часто отключают, газ проводят, строят новые школы". Жанат

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А еще в ауле крепкая дружба и теплое гостеприимство. Местный народ предпочитает собираться вместе, накрывать щедрый дастархан и петь песни. И если вы хоть раз окажетесь в их окружении, то, безусловно, поймете, за что эти люди так любят жизнь.