Тяжелый запах и работа с 5 утра: один день из жизни водителя мусоровоза из Астаны

Это история о незаметном, но важном труде. Корреспондент Zakon.kz проехал с водителем мусоровоза Виктором Денежко по его ежедневному маршруту и узнал, каково это – приводить в порядок контейнеры с мусором, чтобы к утру астанчане не заметили следов вчерашней жизни города.

Рабочий день 49-летнего водителя мусоровоза с запоминающейся фамилией Денежко и двух его напарников – в бригаде их называют штурманами, а официально "рабочие по очистке твердобытовых отходов" – начинается в 5 утра. К этому времени они должны быть на первом участке. Чтобы успеть, Виктор выезжает из дома в 3 ночи: живет за городом, дорога до базы предприятия занимает почти час.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Не успела я устроиться рядом с Виктором, как в нос ударил тяжелый, почти тошнотворный запах. При этом внутри водительской кабины чисто. Атмосферу портит только воздух, которым тянет из кузова.

"К запаху привыкаешь. И если каждый день хорошо убирать, тщательно мыть машину после смены, то и запаха особо не будет. Если заметили, машина у меня чистая. Моем специальным шампунем. Для этого на предприятии есть специальная служба, которая следит за чистотой. Все контролируется, сам директор предприятия следит за этим. У нас все это отработано. И запах – это не самое сложное, – считает Виктор. – Хуже, когда дворы заставлены машинами. Иногда из-за этого возвращаемся на участок по 3-4 раза – машины продолжают стоять, и мы не можем проехать к контейнерам. Если во второй раз приезжаем, и та же картина, тогда уже вызываем полицию. Бывает, на одну точку возвращаемся по три‑четыре раза – просто не можем подъехать к площадке".

В самых крайних случаях, когда баки переполняются мусором, полиция прибегает к эвакуации мешающих автомобилей. Такое на памяти нашего героя было трижды.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

В одном из дворов мы упираемся в плотно припаркованные автомобили: приходится лавировать. Риск задеть чужую машину велик.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

В ответ на мой вопрос о том, как он чувствует габариты машины на узких улочках, Виктор улыбается и говорит, что уже привык. По его словам, размеры машины ощущаются на уровне привычки, и, кроме того, заметно помогает система зеркал. Однако, добавляет он, в особенно тесных условиях на счету бывает каждый сантиметр.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Современная техника облегчает работу. Раньше, говорит наш герой, из старых мусоровозов вытекали помои: арбузы, дыни, жидкие остатки – все шло наружу, распространялся неприятный запах, жильцы скандалили.

"Чувствуешь себя виноватым, чуть ли не преступником, – вспоминает он. – Сейчас ни одной капли. В машине есть накопитель, куда собираются помои, потом на полигоне сливаем в специально отведенные места. Сейчас мы везем под сотню литров жидкости – и все внутри. На асфальте – ни одной капли".

Спецавтомобиль оснащен видеокамерами и монитором, и из кабины можно наблюдать за процессом уборки.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

В это время ко мне снова подступает чувство тошноты. Заметив это, Виктор объясняет, что мы забрали мусор из гостиницы. Редко обслуживаемые контейнеры коммерческих объектов – источник крайне неприятного запаха.

"На маршруте гостиница, у которой вывоз по договору всего два раза в неделю, притом, что работает пищеблок. Представьте жару, и три‑четыре дня собранных отходов – какая вонь и антисанитария. Если хороший хозяин – хоть хлорки насыплет. Но чаще никто не моет". Виктор Денежко

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Баки для отходов, закрепленные за предприятием, где работает Виктор, обрабатываются хлоркой и моются, для этого есть отдельная газель с насосом и емкостью с водой.

"Мы освобождаем точку, а за нами приезжает экипаж по мойке: ребята переворачивают мусоросборники, промывают, площадку тоже моют. Для этого нужна обязательная заявка. Но если объект частный, и заказ только на вывоз мусора, то весь запах "уезжает" в общий кузов. А люди думают, что это мы плохо работаем". Виктор Денежко

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Виктор признает: в работе хватает минусов, но есть и определенная свобода.

"Нет такого, как автобус – минута в минуту. Я могу остановиться, сходить в туалет, перекусить, осмотреть машину и ехать по маршруту дальше. Что по деньгам? При стандартном 8‑часовом рабочем дне и полной выработке "чистыми" выходит 400-430 тысяч тенге в месяц. Сверхурочные – отдельно, зависит от числа рейсов. Особенно растет объем после праздников вроде Нового года. Лишних денег никогда не бывает. Но в целом нормально. Сейчас тариф за вывоз подняли – может, и нам зарплату поднимут", – рассуждает он.

Работает бригада круглый год и без праздничных пауз. А еще в столице часто проходят международные мероприятия, такие как ЭКСПО, а еще фестивали, саммиты и концерты с полными стадионами.

"Представьте объем мусора, его надо вовремя вывезти, чтобы люди не заметили. Зимой добавляется снег: площадки заносит, дорогу к контейнерам приходится пробивать самостоятельно, потому что коммунальные службы не всегда успевают", – добавил водитель.

Наблюдая за работой бригады, я никак не могу успеть за штурманами. Их задача – подкатить контейнеры к кузову, подмести вокруг площадки и откатить контейнеры обратно на место. Работают аккуратно, но настолько быстро, что я не успеваю их толком сфотографировать в анфас. Они постоянно в движении и застать их "в лицо" почти невозможно.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Они заканчивают работать примерно к полудню. У водителя смена длиннее – он едет на полигон, где оформляет документы, затем моет машину, которую всегда содержит в чистоте и в порядке, – это его главное орудие труда.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Высота спецавтомобиля – 3,5 метра, и чтобы на протяжении всего маршрута забираться в него и выбираться, мне приходится несладко: у меня стандартный женский рост, а лесенки, ведущую в кабину, довольны крутые.



Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Завершает Виктор свою работу около 15:00, потом – дорога домой. На работу вышел в 3 ночи, а дома оказался в 5 вечера. Почти вся жизнь на работе или в пути.

"Живу за городом, до базы в районе рынка Шанхай добираюсь своим ходом – около 50 километров. Спать приходится ложиться рано: если в 3 вставать, то к 9 надо лечь – хотя бы шесть часов на сон. Выходных в графике – 4 в месяц. Хотелось бы 8, но тогда и зарплата просядет", – подсчитал он.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

"Штурманы получают ориентировочно 350-370 тысяч. Ребята со мной опытные – Эльдар Ахметшин и Владимир Шевелев. У Эльдара сын после армии к нам тоже пришел. Заочно учится и работает у нас. Случайных людей у нас мало: бывает, кто‑то год поработает и уходит, но, в основном, трудятся десятилетиями". Виктор Денежко

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Как к коммунальщикам относятся горожане? По‑разному, отвечает Виктор. Если человек воспитанный – благодарит. Как пожилые, так и молодые, бывает, подходят с добрыми словами, аккуратно бросают мусор. Некоторые закидывают пакеты издалека, оттуда все разлетается.

"Бывает, мы отработали, уехали, а через 20 минут кто-то сгрузил крупный мусор – и на 109 уже жалоба, что не убрано. Сейчас у нас есть специальные рабочие телефоны: точку фотографируем до и после уборки. Наши кадры уходят логисту и в базу – и все видно, когда убрано и что появилось позже. Уже не обманешь". Виктор Денежко

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Когда заканчивается смена, Виктор, по его словам, чувствует облегчение. "Облегчение, что машина не подвела, мусор весь вывезли, без ЧП, без ДТП, без других эксцессов. А если зимой, то еще и проезды не замерзли, – перечисляет он. – Значит, день удался".

О мечте Виктор говорит просто: "Дотянуть до пенсии на этой работе, и чтобы не было никаких передряг". Почти всю жизнь он проработал за рулем, его основная профессия связана с техникой. Водительскую школу он окончил еще во времена существования ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. – Прим. ред.) по специальности "водитель БТР".

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

В конце моего турне я наблюдаю сцену: к контейнерной площадке подходит женщина и начинает разговор с моим героем. Как оказалось, это жительница дома 45/3 по улице Женис, и они знакомы. Представляется мне: Лаура Сагиндикова. Благодарит бригаду за хорошую работу.

"Приезжают они сюда два раза в день. Здесь у них такой график, потому что к этой площадке относится несколько домов. Работают хорошо, всегда подметают! Работа нелегкая: запахи, пыль, постоянно за рулем. Возле наших контейнеров постоянно паркуются машины. Хотя здесь не парковка. Из-за этого коммунальщикам тяжело подъезжать сюда. Надо быть очень внимательным, чтобы никого не задеть", – поделилась своими наблюдениями Лаура.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Рядом прошел мужчина с маленьким сыном. Мальчишка с интересом смотрит на спецмашину. Спрашиваю у мужчины его мнение об уборке, чувствует ли он благодарность по отношению к коммунальщикам за такой тяжелый труд. Но мужчина разговор не поддержал. По всей видимости, он никогда не задумывался о том, кто и как убирает наш город.

"Как моя семья относится к моей работе? Я женат, у меня трое дочерей. Одна работает в оптике, одна учится на историка, поступила на грант, набрала 140 баллов. Младшая дочь еще школьница. Нормально семья относится. Как к отцу, который зарабатывает честным трудом. Никто не стесняется. Сейчас уже другие времена настали. По-моему, любая работа почетная, если ты не воруешь и приносишь пользу людям. Чем жаловаться на экономику и дороговизну, лучше трудиться. Город всегда надо убирать. В любое время года. И у нас всегда работа будет. Если наша компания не выйдет на работу хотя бы один день, то сразу все заметят. Вот бывает, зимой в бураны и в морозы за -40°C, когда гидравлика не выдерживает, мы не можем выехать, сразу начинаются заявки, жалобы. Человек ведь не замечает, когда все хорошо. А когда плохо, нас вспоминают". Виктор Денежко

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Виктор – один из старейших и дисциплинированных водителей мусоровывозящей компании. Он работает на фирме уже 14 лет.

"У него всегда чистая машина в идеальном состоянии! Всегда следит за своей техникой, ведь она помогает ему зарабатывать. Мы отмечаем наших работников на все праздники от руководства района и города, от Департамента экологии грамотами за отличную работу". Николай Ермоленко, заместитель директора мусоровывозящей компании

Однако каких-то других, более весомых, знаков отличий Виктору и другим работникам никогда не вручали.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Между тем, я задумалась о том, что работа, связанная с уборкой мусора, не престижна в обществе. Возможно, и так. Однако в компании нет особой текучки кадров.

"Вы знаете, люди к нам идут так же, как на любую другую работу. Кто хочет, тот трудится. Везде есть свои профессионалы и свои "халявщики". Коллектив у нас стабильный. Но около 15 процентов коллектива почти постоянно меняется, так как есть работники в "плавающем" режиме: ждут, пока подвернется более легкая работа. Я не считаю это проблемой. Коллектив – это живой организм. Кто-то приходит, кто-то уходит – это естественный процесс". Николай Ермоленко, заместитель директора мусоровывозящей компании

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Придя домой, я первым делом бросила в стирку свои вещи и сходила в душ. А еще выкинула старенькие балетки, которые специально надела на встречу. Я люблю писать истории обычных людей. Но сегодняшние воспоминания о "грязной" работе мне неприятны. Мне кажется, что я пропахла запахом мусорок. Тем не менее, к людям, которые содержат наш город в порядке и убирают его, я чувствую только благодарность. Это действительно городские герои.

Вечером я выношу свой мусор. И возле площадки понимаю, что не могу закинуть в бак. Сначала крепче завязываю свои пакеты, чтобы отходы не разлетелись, потом кладу в контейнер. Эту поездку и день, проведенный бок о бок с водителем мусоровоза, я запомню надолго. И да, чистота в городах начинается с каждого из нас.