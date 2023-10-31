Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Швеции

Бывшая алматинка Рената Хасанова живет со своей семьей в Стокгольме уже 18 лет. Женщина называет себя человеком-номадом. Объехавшая полмира, в Швеции Рената чувствует себя своей и очень дорожит свободой. Она рассказала корреспонденту Zakon.kz, как это - жить по-шведски.

Швеция у многих ассоциируется с Нобелевской премией, группой ABBA, булочками с корицей и, конечно же, с Карлсоном. И все это, разумеется, в Швеции есть. При этом наша героиня уточняет, что столица Швеции Стокгольм – экологически чистый и зеленый город, очень демократичный, интернациональный, в котором живет много экспатов.

Рената ценит Швецию за равное отношение ко всем и каждому, высокий уровень жизни, блестящее образование, бережное отношение к природе, благоприятную экологическую среду, богатое культурное наследие и за массу возможностей.

"Мне в Швеции нравится все за исключением короткого светового дня. Начиная с октября и по февраль здесь уже в 15:30 темно как ночью. Это очень сильно давит, в основном по этой причине шведы много путешествуют, предпочитают Канарские острова, Испанию, Таиланд и другие страны", – говорит Рената Хасанова.

Об адаптации в Швеции

Когда Рената переехала в Стокгольм, ей было всего 26 лет. Как рассказывает женщина, она на тот момент не осознавала, что это на всю жизнь.

"До этого я училась в Англии, в Италии, где получила степени магистра, и у меня было такое ощущение, что это все временно. Поэтому, когда я переехала в Швецию, у меня было такое же чувство временности. Не было осознания, что я переехала сюда и что теперь это моя жизнь. Я человек легкий на подъем, открытый ко всему новому, и чтобы себя хорошо чувствовать, мне необходимо постоянно менять обстановку", – рассказывает Рената Хасанова.

Со своим будущим мужем, Лукасом, Рената познакомилась в Великобритании, они вместе учились в университете. После учебы пара переехала в Стокгольм, так как ее муж родом оттуда. Лукас работает юристом. У пары двое сыновей 6-ти и 12-ти лет. Мальчики родились в Швеции и автоматом получили гражданство, Рената тоже сменила гражданство.

Фото: из личного архива Ренаты Хасановой

В Казахстане у нашей героини нет близких родственников, поэтому сюда она приезжает не так часто, хотя скучает, потому что это ее родина, там прошло ее счастливое детство и много светлых воспоминаний. Мы поинтересовались у нашей героини, во сколько примерно обходится поездка из Швеции в Казахстан для их семьи.

"Чтобы нам четверым прилететь в Казахстан, только билеты обойдутся приблизительно в 4 тыс. евро, плюс съемная квартира, плюс подарки родственникам, получается примерно 8 тыс. евро", – ответила наша собеседница.

Благодаря компании, в которой Рената проработала 10 лет, ей удалось побывать и поработать во многих странах: в Австралии, Германии, Японии, Норвегии. Потом ее как единственного сотрудника, говорящего на русском, компания отправила в Санкт-Петербург, где она проработала два года. После возвращения в Швецию у Ренаты родился первенец, и она осталась в стокгольмском офисе.

"Когда я переехала в Европу, то осознала, что значит быть равным человеком и не испытывать никакой дискриминации по половому или этническому признаку, почувствовала, что это значит, когда все граждане равные вне зависимости от дохода твоей семьи или социального положения", – подчеркнула женщина.

О языке

Наша собеседница рассказала, что ей языки даются достаточно легко, поэтому шведский она выучила быстро. Так как разрешение на работу надо ждать год, времени у Ренаты было достаточно. Хотя она изучала язык на платных курсах, государство предоставляет иностранцам право изучать официальный язык бесплатно.

Рената устроилась на работу в международную компанию по морским перевозкам, и шведский ей там не пригодился, потому что корпорация вела трудовую деятельность на английском, а его наша героиня знала уже давно. Шведский она использует в бытовых вопросах и когда общается с родственниками мужа. По словам женщины, все шведы очень хорошо говорят по-английски и это расслабляет иностранцев.

"Если вы не остаетесь в Швеции на всю жизнь, то учить шведский не обязательно. Дома мы общаемся на трех языках. Я с детьми чаще всего общаюсь на русском, они между собой говорят на английском, а с папой – на шведском", – поясняет Рената Хасанова.

О работе

Больше всего в жизни Рената ценит свободу. Свободу во всем – финансовую независимость, свободу выбора, свободу слова, свободу передвижения и так далее.

"Чем дольше я работала в большой корпорации, тем больше мои мечты и амбиции достичь дальнейших корпоративных высот испарялись, и я начала чувствовать, что хочу совсем другого. Хочу свободы, хочу сама решать, что мне делать и как. Поэтому после очередной реорганизации нашей компании я приняла далеко не легкое решение уйти из большой корпорации. Представьте, успешная работа, высокая позиция, высокий доход европейского уровня, уважение коллег… Я входила в топ-20 талантов компании… Поэтому решиться было довольно сложно, но я это сделала!". Рената Хасанова

Сначала она вышла в декрет со вторым сыном, а потом приняла решение последовать давней страсти и интересу к здоровью и питанию – и поступила в Институт наук о здоровье в Ирландии (Великобритания), где после года обучения получила свою первую квалификацию в совершенно новой для нее сфере: нутрициолог и коуч по питанию и образу жизни. Открыла свою компанию и сейчас работает индивидуально с клиентами со всего мира, улучшая их здоровье через изменения в питании и образе жизни.

Фото: из личного архива Ренаты Хасановой

О плюсах и минусах эмиграции

Как поясняет наша собеседница, шведская политика устроена так, что за последние десятилетия в стране появилось огромное количество иммигрантов.

По ее словам, это все, к сожалению, сказывается на криминальной обстановке, так как криминальные группы, выходцы из Эритреи, Сомали и других стран, воюют между собой.

"Самый главный минус эмиграции – это, наверное, когда ты находишься вдали от своей семьи, друзей. Плюсов все же больше, как, например, в моем случае мой переезд сюда не был запланированным. Можно сказать, что мое замужество стало причиной миграции. Когда человек меняет место жительства осознанно, он всегда понимает, что у него было и на какие возможные риски он идет. Как правило, на это решаются люди образованные, "подкованные" во многом. Здесь все люди равны, все имеют одинаковый доступ к медицине, к образованию, вне зависимости от статуса и платежеспособности. Плюс эмиграции в моем понимании в улучшении качества жизни, в получении качественного образования, в качественной медицине, в расширении возможностей как для себя, так и для последующих поколений", делится Рената Хасанова.

О путешествиях

Рената рассказывает, что они очень любят путешествовать. Особенно активно это делать им удавалось, когда у них был один ребенок. Девушка также отметила, что с семьей посещала не раз Казахстан, а еще они отдыхали на Бали, были в Китае и Сингапуре, но в основном сейчас ездят по Европе.



"Наш старший сын к своим пяти годам уже был в 15 странах. Сейчас основное направление для нас – это Испания и Португалия, потому что комфортный климат, большой выбор жилья, красиво, классная еда. Для меня, как для нутрициолога, важны овощи, фрукты, наполненные солнцем, огромный ассортимент морепродуктов, дружелюбная атмосфера, океан", – рассказывает Рената.

Налоги, образование, медицина

По словам женщины, налоги в Швеции одни из самых высоких в Европе. Здесь прогрессивный налог, то есть, чем выше доход, тем выше налог. И иногда этот налог доходит до 70%.

"Однако в этом есть и положительная сторона, при высоких налогах доступ к медицине практически бесплатный, причем для любого человека. Например, когда вы приходите к врачу первый раз в поликлинику, вы платите взнос в размере 20 евро. Если вы приходите подряд шесть раз, вы платите в итоге за эти шесть посещений всего 120 евро, и далее пациент становится обладателем годовой бесплатной медкарты. С этой картой вы больше не платите ни за что, будь то операция, анализы, сложное обследование, МРТ, бесплатное нахождение в госпитале для любого человека, все, что входит в медуслуги. Дети до 19 лет получают любые медуслуги тоже за счет госбюджета. Лекарства для детей просто выдают в аптеке", – пояснила героиня.

Также, по ее словам, в Швеции есть такое направление, как видеоконсультации с лечащим врачом. Если не требуется специального осмотра, он может выписать медикаменты, проконсультировать. Можно вызвать врача на дом, особенно для пожилых людей и для детей. Но "скорую помощь" так просто не вызовешь, например, с высокой температурой к вам никто не приедет. Проще поехать самому в больницу. Скорая приезжает только в экстренных случаях.

Рената пояснила, что детский садик обходится в незначительную сумму и это отличает Швецию от других стран. Например, в Великобритании садик стоит очень дорого, многие семьи не могут себе это позволить, поэтому женщины вынуждены сидеть дома до школы ребенка.

"Что касается среднего образования, то здесь дети идут в школу с шести лет, при тринадцатилетнем обучении дети учатся до 19 лет. Среднее и высшее образование в Швеции тоже бесплатное, но только для граждан Европейского союза. Поэтому мы понимаем, за что платим такие налоги", – рассказала Рената Хасанова.

Декретный отпуск для мужчин

Здесь супруги делят все бытовые обязанности и воспитание детей поровну. Даже в декрет ходят вместе.

По законодательству Швеции мужчины обязаны брать минимум три месяца декретного отпуска. На обоих родителей дается 486 дней отпуска по уходу за новорожденным ребенком. Если мужчина их не берет, то эти дни "сгорают". Декретные выплачиваются в размере 80% от максимальной заработной платы. Обычно женщина сидит с ребенком в декрете первые 12 месяцев, потом мужчина берет минимум три месяца декретного отпуска, максимум шесть или восемь месяцев.

Фото: из личного архива Ренаты Хасановой

О еде и традициях

"Самое знаменитое национальное блюдо в Швеции – это мясные шарики, похожие на фрикадельки, традиционно подается с картофельным пюре со сливочным соусом и с брусничным вареньем. Такой обед пользуется особой популярностью у детей. Кстати, наверное, не зря это самая любимая еда Карлсона. И, конечно же, булочки с корицей – это выпечка номер один, здесь они очень-очень вкусные", – рассказывает героиня.

У шведов есть одна популярная и уютная традиция, которая носит название fredagsmys, что в переводе означает "уютная пятница". По словам Ренаты, обычно ее устраивают по пятницам, но могут и в другой день недели, главное вечером.

Фото: из личного архива Ренаты Хасановой

Когда люди заканчивают рабочую неделю, то покупают всякие вкусности и устраивают дома fredagsmys перед телевизором или за столом. Для многих шведов fredagsmys – это святое.

"Мы тоже дома так делаем: обычно включаем фильмы, зажигаем свечи и что-нибудь едим", – говорит она.

Еще одна старая и полезная шведская традиция – "сладкая суббота" – зародилась еще в 50-е годы прошлого века. В то время медики Швеции рекомендовали ограничить время потребления сладкого до одного дня в неделю, а именно по субботам, чтобы уменьшить проблемы с зубами. Так и повелось с тех пор, что позволяет не только сберечь здоровье зубов, но и привить детям умение правильно распоряжаться бюджетом. Для детей-сладкоежек каждая суббота – это настоящий праздник, который называется lördagsgodis, если дословно, то godis это конфеты, а lördag – суббота.

Теперь это стало частью культуры и семейной традицией, когда по субботам всей семьей отправляются за сладостями, а дети в предвкушении "сладкого" субботнего дня.

Жить по-шведски

"Жизнь такая прекрасная, мир такой красивый, я так хочу показать его своим детям, хочу еще побывать во многих уголках планеты, путешествия меня очень сильно вдохновляют и стимулируют к чему-то новому. У меня есть мечта купить красивый дом с видом на океан в Испании или в Португалии. Это все возможно, все в наших руках. Поэтому я не останавливаюсь, я постоянно в движении, постоянно учусь, воплощаю какие-то идеи в жизнь, общаюсь с большим количеством людей", – говорит Рената Хасанова.

В Швеции, как и в других скандинавских странах, которые традиционно возглавляют рейтинги счастья, люди предпочитают минимализм во всем, знают цену деньгам, и они всегда жизнерадостные. По результатам Всемирного доклада о счастье за 2022 год (англ. World Happiness Report - ежегодный доклад ООН), Швеция находится на 7 месте.