Счастливый случай: как неравнодушные казахстанцы спасли раненую косулю

Два перелома с интервалом в два дня пережила полуторагодовалая косуля Маруся за свою совсем короткую жизнь. Где она получила первый перелом неизвестно, зато второй – это результат ДТП, куда косуля попала, перебегая республиканский автобан.

То, какой путь пришлось пройти раненому животному от Акмолинской области до Семея, проследил корреспондент Zakon.kz.



Это случилось еще летом, когда на трассе, ведущей от Экибастуза до Астаны, ехал на своем самосвале Рашид Хайретдинов. Индивидуальный предприниматель вез груз в одно из сел Акмолинской области. И, не доезжая до нужного поворота с автобана километров десять, вдруг заметил, что дорогу пытается пересечь маленькое существо.

Фото: Рашид Хайретдинов

"Оно едва шло, постоянно спотыкаясь и хромая на одну ногу. Видимо, животное было ранено, раз не могло двигаться быстро. Нужно было срочно затормозить, чтобы не сбить косулю. Да и других водителей предупредить, чтобы тоже сумели вовремя остановиться", – рассказывает житель Экибастуза Рашид Хайретдинов.

Мгновенно включив "аварийку", водитель нажал на тормоза, одновременно «сползая» к краю дороги. И его усилия увенчались успехом: перед самым носом «пешехода» он сумел остановить тяжелую машину.

Фото: Рашид Хайретдинов

Но не успел Рашид Хайретдинов обрадоваться, что удачно остановился, как, обгоняя большегруз, животное сбил сзади едущий автомобиль.

"Это было страшно. Косуля заверещала от боли, как ребенок, которому нестерпимо больно. А та машина, что сбила ее, на минуту приостановилась, а потом рванула вперед с прежней скоростью, оставив раненое животное прямо посреди оживленной трассы", – вспоминает водитель.

Съехав на обочину, Рашид Хайретдинов подбежал к пострадавшему олененку. Косуля была жива. Но серьезно пострадала задняя нога. По словам Рашида, «она буквально держалась на одной ниточке».

"Честно признаюсь, все случилось так быстро, что я не сразу мог сообразить, что же мне делать с этим детенышем. Сначала я просто хотел убрать его с трассы и вернуть в лес. Даже отогнул решетку, защищающую трассу, и положил косулю на землю. Но едва она осталась одна, снова заверещала от боли и одиночества. Сердце мое не выдержало, я схватил ее и побежал в машину. Нужно было срочно принимать меры по оказанию первой помощи", – признался Рашид Хайретдинов.

Но стоять долго на обочине на республиканском автобане невозможно, пришлось проехать несколько километров до нужного поворота и съехать на грунтовку. Здесь уже можно было остановиться, не мешая движению других.

Фото: Рашид Хайретдинов

"Видимо, у меня был стресс, потому что я напрочь забыл про автомобильную аптечку и бинты. Вспомнив на ходу все свои знания из области анатомии, собрал кости и перемотал их тряпками. А потом стал искать хоть какое-нибудь дерево или палку, чтобы сделать шину. Нашел небольшую доску и ножом вырезал из нее тонкий кусочек. Так и закрепил шину на пострадавшую конечность", – рассказывает водитель.

Все это время доверчивая косуля терпеливо ждала, когда ей окажут помощь. Как только ее взяли на руки, она тут же перестала плакать и кричать, полностью доверившись своему спасителю. Дав животному воды, дальнобойщик двинулся дальше.

Фото: Рашид Хайретдинов

"Весь день косуля была со мной. И несколько часов спустя, когда мы ехали домой, в Экибастуз, она уже даже стала двигаться по кабине, пытаясь наступить на больную ногу. Только поздно ночью мы приехали домой, где уже знали о случившемся и приготовили для спасенной молоко и бутылку с соской – об этом позаботилась моя мама", – продолжил свой рассказ Рашид Хайретдинов.

Фото: Рашид Хайретдинов

Фото: Рашид Хайретдинов

Но животное нуждалось в помощи ветеринара, и на следующее утро он отвез косулю к специалисту, а уже там связались с руководителем экибастузского фонда помощи животным «Право на счастье» Еленой Дамановой.

"Детенышу косули нужен был рентген, потому что подозревали, что потребуется серьезная операция. Таких специалистов в Экибастузе не оказалось, и мы отвезли ее в ветеринарную клинику Павлодара", – рассказала Елена Даманова.

Так спасенное животное оказалось в Павлодаре. Сначала в ветеринарной клинике, где косуле оказали врачебную помощь.

Фото: Наталья Падик

"На тот момент косуля весила чуть больше двух килограмм. И ей нужна была наша помощь. Мы с коллегой поставили на ноге фиксатор и отправили на содержание в местный приют для животных. Но через два дня ее снова привезли к нам уже с переломом второй ноги. Пришлось заново провести лечение и забрать косулю уже к себе, чтобы оградить ее от дальнейших травм", – рассказывает ветеринар клиники "Форвард" Наталья Падик.





Как только животное немного окрепло, Наталья Падик забрала косулю к себе домой, где ее сначала поселили в небольшой клетке, чтобы ограничить движение, а уже через пару недель перевели в небольшой вольер в сарае. Здесь косуля и прожила практически все лето – с июля по октябрь.



Фото: Наталья Падик

"Марусей я ее назвала. Потому что она и есть Маруся. Она ручная, ласковая, очень доверчивая. И быстро подружилась с нашей собакой, которую тоже мы забрали из приюта", – рассказывает Наталья Падик.

Фото: Наталья Падик

Уходом за Марусей занялась мама ветеринарного врача. Специально для косули каждый день привозили козье молоко, а в огороде для нее было много вкусняшек: листики, лимонник, овощи и даже ягоды винограда.

Но когда миновало лето, и Маруся за несколько месяцев заметно подросла, встал вопрос о том, чтобы найти для нее постоянное прибежище, где были бы созданы условия для нормальной жизни и развития животного.

Отдавать заново в приют подросшее дикое животное было невозможно, нужен был зоопарк. И ближайший к Павлодару находился в Семее.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Впрочем, это даже не зоопарк в его классическом понимании, а зооуголок Областного детского биологического центра, где занимаются школьники, увлеченные ботаникой, зоологией и охраной окружающей среды. Сюда доставляют животных, пострадавших в ДТП или от браконьеров.

"Из Павлодара у нас практически все дикие хищные птицы. К нам их привозят лесники. Также привозят пострадавших в различных ДТП животных. Маруся – одна из них", – рассказывает заведующая биологическим отделом Областного детского биологического центра Семея Дарья Вощакина.

По ее словам, первая информация о косуле по кличке Маруся пришла из Павлодара несколько недель назад. Но дальнейшее пребывание дикого животного во дворе обычного дома невозможно, так как косуле необходимы вольер и специальный рацион питания. Да и животное это по природе своей стадное: ему необходимо постоянное общение с соплеменниками.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"В биоцентре уже содержатся два подростка косули, и скоро они будут жить вместе с Марусей. Но пока нашу новую постоялицу пришлось разместить на карантин в вольер, который "освободил" страус, "переселившийся на зимнюю квартиру". А так как ветеринар предписывает пока ограничить движения животного из-за опасности вновь повредить конечность, мы соорудили для Маруси небольшой загон в отдельном вольере, чтобы новые друзья, играя друг с другом, не повредили едва заживший перелом", – пояснила Дарья Вощакина.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Маруся стала настоящим подарком биоцентру ко Дню Республики. Именно в этот день ее привезли из Павлодара. Сегодня она чувствует себя вполне здоровой, хорошо питается, откликается на свою кличку и очень доверяет людям.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Пока животное находится под наблюдением специалистов. Одна нога зажила хорошо, но второй перелом срастается очень медленно.



Возможно, Марусю переведут на зиму в специальный вольер, предназначенный для лечения и реабилитации раненых и больных животных. Ну а пока косуля набирается сил и новых впечатлений. Ее приключения, наконец, закончились: Маруся обрела новый дом.