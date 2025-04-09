103-летний ветеран Яхия Тасыров: Нет ничего дороже мира на земле

В Кызылординской области осталось два ветерана Великой Отечественной войны. Один из них – Яхия Тасыров. В этом году ему исполнилось 103 года, он почетный гражданин Сырдарьинского района, передает Zakon.kz.

Живет аксакал в райцентре Теренозек со своей многочисленной семьей – детьми, внуками и правнуками. На днях к нашему герою пришли медики – и.о. главного врача Сырдарьинской районной поликлиники Жанар Жумабаева осмотрела ветерана.

Фото из семейного архива

"Здоровье у папы нормальное. Сам выходит на улицу, разговаривает, помнит все, что связано с разными событиями в его жизни. Особенно с фронтовыми дорогами. Часто к нам в дом приходят врачи, проводят осмотр, медицинское обследование. Несколько лет назад ему сделали операцию на глаза. К нам в дом приходят на праздники аким области и района. Замакима района Димаш Байдушев на днях приходил, спрашивал, как наш дедушка. На все праздники они его поздравляют. Его никто из нашего аула не забывает, все уважают", – говорит невестка аксакала Нагима Дузжасарова.

Нагима Дузжасарова – жена старшего сына аксакала, но он уже ушел из жизни. Однако она и ее дети живут с дедушкой до сих пор.

"Папа любит мясо, но ет-тамак сейчас ест всего два – три раза в месяц. Мы переживаем за его здоровье, он нас успокаивает, говорит, не переживайте. Любит молочную продукцию, хорошо, что у нас в райцентре все свое, фермерское, и мясо, и молоко. Любит выходить во двор утром, дышать свежим воздухом. Бывает, что в гости ходит, принимает участие в жизни района. Он первым пришел на избирательные участки, когда в районе проходили выборы акима и проводили республиканский референдум. Когда крестьяне начинают сев риса или его уборку, то обязательно приглашают его в поле. Здесь он торжественно режет красную ленточку, дает свое бата, и после этого выходит на поля техника", – говорит Нагима Дузжасарова.

Фото из семейного архива

Во всех школах районного центра знают и уважают Яхию Тасырова, не раз он был почетным гостем в учебных заведениях и рассказывал о войне.

Яхия ата – защитник Сталинграда, участник боев под Курском, родился в 1922 году в Кызылординской области. Семья жила бедно, к тому же в 8 лет он лишился отца. Мать воспитывала их одна. После смерти мужа она приняла решение переехать в Ташкент к родственникам мужа. Здесь будущий боец Красной Армии отучился в училище, работал на текстильной фабрике, а когда началась Великая Отечественная война, сам пошел в военкомат.

Как рассказывает внук аксакала Ержан, его деда призвали в конце 1941 года. Вначале была учебная подготовка в Омске, и после ее окончания в 1942 году его отправили на фронт. Яхия Тасыров участвовал в освобождении Сталинграда, Курска и других городов. Был тяжело ранен в порту Данцинг в 70 километрах от Берлина. Один из осколков так и не вытащили, и он до сих пор в ноге.

Фото из семейного архива

В боях под Курском солдат был заряжающим станкового пулемета. Победу встретил в Германии и вернулся домой в сентябре 1945 года. Награжден орденами Великой Отечественной войны I и II степени, медалями "За отвагу", "За победу над Германией", медалями 40-летия, 50-летия, 60-летия Великой Победы.

После окончания войны ветеран приехал в Теренозек, пошел работать в хлебоприемный пункт. Здесь создал семью, у него родились три сына и дочь, 12 внуков и 5 правнуков.

В День Победы аксакала обязательно поздравят, и он еще раз вспомнит те далекие грозные дни и своих фронтовых товарищей, изматывающие бои в окопах, свистящие пули. И еще раз скажет, что нет ничего дороже жизни и мира на земле.