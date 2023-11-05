Жители Мамлютского района СКО рассказали, чего они ждут от выбранного ими акима

Мамлютка - районный центр Мамлютского района Северо-Казахстанской области встретил избирателей морозной осенней погодой, но солнечной. У жителей Мамлютки - приподнятое настроение, которое заряжает позитивом.

Мамлютка, хоть и считается малым городом, жизнь здесь вряд ли можно назвать городской, скорее – деревенской, сообщает Zakon.kz. Сельский колорит не только в том, что по дорогам ездят на лошадях с повозками, во дворах поют петухи, но и в том, как люди относятся к выборам. Здесь это событие – праздник.





Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Избирательный участок №324, расположенный в Мамлютской средней школе №1, гудит, как улей. Избиратели терпеливо ждут свою очередь за бюлеттенями, молодежь вежливо пропускает аксакалов в кабинки для голосования и к урне.

"Я жду от нового акима района что-то новое, дороги, свет. Настроение отличное настроение, считаю, что это хорошая идея - выбирать акима района. Надеемся на него, желаем, чтобы Мамлютка процветала", - делится Анатолий Хитров.





Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Люди решают свою судьбу



Тем временем на избирательный участок заходит пожилой избиратель, к которому спешат подойти поздороваться многие земляки. Василий Владимирович Целуйко – почетный гражданин Мамлютского района, это человек, который о выборах и интересах местных жителей знает все. Он возглавлял местный избирком почти двадцать лет.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Акимов районов раньше всегда назначали. Сегодня у нас появилась возможность выбирать. Это очень важно для нас, сельчан. На мой взгляд, на эти выборы идет очень много людей, избиратели приходят с чувством гордости за то, что они решают судьбу своего района. Людям очень интересны эти выборы. Есть возможность каждому из нас сказать свое слово. Мне восемьдесят три года, и я желаю, чтобы тот, кандидат, которого мы выберем, всегда имел активную жизненную позицию и душой болел за наш район", - говорит Василий Целуйко.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Песни о главном



Следующий избирательный участок в Мамлютке, под № 325, издалека зазывает избирателей душевными песнями. Участок расположен в местном Доме культуры и в день выборов фойе превратилось в импровизированную сцену. Выступают местные таланты.





Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Песни коллектива "Бабье лето" про родную Мамлютку – хит программы. Под родные мелодии избиратели охотно делятся своим мнением о выборах и не скупятся в пожеланиях.

"У нас у всех праздничное настроение! Этому акиму, желаем, во-первых, - здоровья, чтобы трудовая деятельность была бурной, во благо народу, во благо всем нам. Мы рады, что у нас идут выборы! Мне уже восьмой десяток, выборы в нашем селе всегда были праздником. Наши родители ездили голосовать на лошадях, подарки оттуда привозили, печенье, пряники", -делится эмоциями Шолпан Тюлюбаева.





Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

На север - за снегом



В крохотном ауле Воскресеновка – тоже песни на избирательном участке. Льющийся под звуки домбры голос Еркенай Жамаловой односельчане слушают с замиранием. Аже приехала на север из жаркой Туркестанской области с огромной семьей. Признается, что всегда хотела сменить южные широты на северные снега.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Климат нам очень нравится, снег, это удивительный подарок природы. И здесь, на севере, мы можем заниматься нашим семейным делом – животноводством - гораздо продуктивнее. У нас на юге нет таких кормов, как здесь. У сыновей бизнес идет в гору, а я рада за семью", - откровенничает Еркенай Жамалова.





Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко





Покровка выбирает "хорошего человека"

Дальше на нашем пути еще одно Мамлютское село. Покровка известна в регионе тем, что бьет рекорды по рождаемости. Многодетные семьи здесь совсем не редкость. Голосовать в местную школу приходят дружно и массово.

"Я сам из многодетной семьи. Мы пришли всем составом, кто живет в Покровке. Мама, как глава семьи, я, брат, супруги наши, племянники. Девять человек нас здесь. Мы с отличным настроением. Впервые в истории независимого Казахстана выбираем акима района, своего акима выбираем! По ощущениям в душе – идем выбирать хорошего человека, и у нас, к счастью, есть такой среди кандидатов. Мы верим, что будем жить еще лучше", - радушно улыбаясь, рассказывает Мурат Карабалаев.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

От того, за кого сегодня отдавали голоса в Покровке, ждут конкретных дел. В первую очередь, окончания строительства местного водовода, ремонта главной сельской дороги, а еще – капремонта школы.