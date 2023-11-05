"Дорогу молодым!": в Акмолинской области выбирают районных акимов

После нескольких дней заморозков в Акмолинскую область пришла солнечная погода. Для сельских жителей пяти районов этот день ознаменован выборами акимов. Корреспондент Zakon.kz побывал в Шортандинском регионе.

В селе Бозайгыр, находящемся в часе езды от столицы, голосовать начали с раннего утра в местной школе. Сельчан встречали музыкой и угощениями. Голосовавшим впервые дарили сладкие презенты.

Села близ Астаны пользуются особой популярностью. Бозайгыр выбирают для жизни даже выходцы из крупных городов.

"Для меня это не рядовая процедура, а большой праздник. Нам, обычным сельчанам, доверили выбирать сначала акима своего сельского округа, а теперь и района. Я считаю, это правильно. Мы вверяем им судьбу малой родины. Вопрос идти или не идти даже не стоит. Мы ведь ждали этой возможности и всем семейством обязательно идем, чтобы воспользоваться своим правом", – поделился своим мнением аксакал Токтар Хамзин.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Жительница Бозайгыра Жанар Ничаева переехала всего полтора года назад из Актобе. Но, как рассказывает аким села, является одним из самых активных жителей. Так и сегодня мать троих детей одна из первых нашла время прийти на голосование.

"Я увидела результат после выборов сельского акима. У нас есть возможность ему в любое время написать, прийти, выразить недовольство и вносить предложения. За короткий срок разрешилась проблема с детскими площадками, школой. Большую роль все-таки играет районный аким. Мне здесь жить нравится даже больше, чем в городе, поэтому хотим, чтобы и молодежь не уезжала, создавали возможности для детей. Это главное!", - отметила женщина.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Самые первые отдали свой голос по большей части старожилы. Многим из них была доступна функция передвижного избирательного участка. Несмотря на это, многие бабушки и дедушки решили прийти самостоятельно. Здесь их угощали, а семейным парам вручали подарки в виде сладостей или мелкой бытовой техники.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

80-летний Амантай Акмаганбетов живет в Дамсе с самого рождения и, как никто другой, переживает за судьбу родной земли. Старожил считает, что во главе села и страны должна быть молодежь.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

"Сейчас поколение очень образованное. Пусть они со свежим умом и неиспорченным нравом и строят дальше государство. А мы свое уже отработали, пора дорогу уступить. У нас старая закалка: сказали, будут выборы, непременно надо участвовать! Я и сам пришел, и соседям напомнил, чтобы не забыли". Амантай Акмаганбетов

Чуть позже стали приходить и молодые люди. Дамсинский сельский округ богат талантами. На избирательные участки многие прибывали, напевая патриотические песни, не забывая поздравить друг друга.