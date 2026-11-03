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Почему суставы могут "стареть" быстрее вас, объяснил ортопед

Артроз, ортопед, врач, суставы, здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 15:41 Фото: pixabay
"Часики тикают" – и их стрелки касаются отнюдь не только репродуктивной системы, которую в таком контексте упоминают чаще всего. Организм стареет целиком, хотя старение тех же суставов не всегда зависит исключительно от возраста. Zakon.kz расскажет, как продлить молодость движения.

По словам травматолога-ортопеда Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова Тимура Байдалина, многие люди до сих пор уверены: боль в коленях и тазобедренных суставах, характерный хруст и ограничение движения – естественная часть старения. Но это не совсем верно.

"Во многом мы сами влияем на здоровье и подвижность наших суставов. Надо установить истинную причину проблем, а не объяснять все возрастом", – считает специалист.

Что на самом деле "убивает" суставы?

1) Избыточный вес. Дело в том, что каждый лишний килограмм увеличивает нагрузку на них. Со временем повышенная нагрузка ускоряет изнашивание суставов – особенно коленных и тазобедренных.

2) Малоподвижный образ жизни. Фантазии на тему "буду меньше двигаться – проживу дольше, как черепаха" являются опасным заблуждением. На самом же деле при недостатке физической активности ослабевают мышцы, которые в том числе отвечают за поддержку и стабилизацию суставов. Результат предсказуем.

3) В противовес сказанному выше – чрезмерные нагрузки и неправильная техника выполнения упражнений, и как следствие – травмы и отсутствие грамотного восстановления после них.

4) Игнорирование упомянутых травм и первых симптомов артроза.

Внимание! Дискомфорт при физической нагрузке; боль в первые минуты движения после состояния покоя, которая позже утихает; скованность; хруст и народная "ломота на дождь" – повод насторожиться и обратиться к специалисту. Не мучьтесь и не занимайтесь самолечением, предупреждает Тимур Тулегенович.

Продлеваем молодость

Дабы сохранять здоровье суставов как можно дольше, придется пересмотреть свои привычки. Старайтесь придерживаться нормального веса – высчитать идеальное число на весах легко при помощи калькуляторов индекса массы тела, коих полно в интернете.

Будьте в движении – подойдут плавание, велосипед, лечебная физкультура и даже ходьба.

Вместе с тем избегайте чрезмерных нагрузок и травм.

И самое главное.

"Ни в коем случае не игнорируйте боль, отечность и ограничение движения. При появлении хоть каких-то тревожных симптомов немедленно обращайтесь к врачу. Его вмешательство и грамотно подобранное лечение поможет сберечь суставы", – предупреждает Тимур Байдалин.

Но боли в суставах – проблема преимущественно "взрослая". Детские отличаются. К примеру, когда каждый поход в сад превращается в русскую рулетку – "заболеет, не заболеет". Раз за разом приходится отменять важные встречи, отодвигать в сторону рабочие обязанности ради очередного "больничного". Ранее Zakon.kz узнал, как укрепить иммунитет дошколенка.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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