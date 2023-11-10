Дорогу молодежи: акимат Алматы выделит специальные гранты для молодых архитекторов и дизайнеров

В Алматы проходит градостроительный форум, площадка для обсуждения проблем, обмена мнениями и поиска перспективных проектов. Zakon.kz побывал там и выяснил, каков статус архитектора, что может предложить стране "свежая кровь" и какие творческие инициативы уже воплощаются в жизнь.

Как отметил в своем выступлении аким Алматы Ерболат Досаев, в рамках реализации поручений президента в конце прошлого года была утверждена "Программа развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года", базирующаяся на таких принципах, как комфортная городская среда, устойчивый экономический рост, управляемая урбанизация, социальная устойчивость и стабильность, зеленый Алматы, Smart City и безопасность. На ее основе разработали новый Генеральный план города Алматы до 2040 года, утвержденный правительством РК в мае текущего года.

"Важно не только развитие самого Алматы, но и всей Алматинской агломерации. С учетом нового закона "О развитии агломераций" с начала нынешнего года законодательно закреплен статус Алматинской агломерации с ее центром – Алматы. По поручению президента нашей страны сегодня разработан Комплексный план развития Алматинской агломерации до 2029 года, данный документ уже одобрен маслихатами как Алматы, так и Алматинской области, и должен быть принят в правительстве до конца текущего года. Этот план позволит гармонизировать и сбалансировать опережающее развитие жилищной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур как в самом Алматы, так и прилегающих к нему районах Алматинской области", – заявил аким.

Вдобавок сейчас идет разработка дизайн-кода южной столицы, который примут до конца 2024-го. Он, продолжил Досаев, призван помочь найти баланс между созданием комфортной, инклюзивной и качественной городской среды и сохранением культурного и архитектурного наследия.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Дабы не отставать от мировых трендов в архитектуре и дизайне, городские власти намерены обратиться к творческой молодежи:

"Я вижу и чувствую, как наш любимый город желает и готов меняться в лучшую сторону. Есть новые неординарные и соответствующие самым передовым идеям проекты, развитые компании по дизайну и проектированию, архитектурные бюро, талантливая молодежь, открытая новым веяниям. Хочу заверить, что акимат со своей стороны будет активно помогать развитию профессионального сообщества архитекторов и дизайнеров, особенно молодым и талантливым специалистам. Начиная со следующего года акимат намерен выделить специальные гранты для молодых архитекторов и дизайнеров через обеспечение их специальными заказами на городские проекты".

Сами молодые архитекторы благодарно приветствовали это предложение. Например, Эльвира Бакубаева рассказала журналистам, что пока ее бюро занимается небольшими объектами вроде кафе и ресторанов. Однако теперь появилась надежда: внести серьезную лепту в формирование современного облика мегаполиса все-таки получится.

"Нужно исходить из того, какие стоят задачи. Работа архитектора заключается в том, чтобы решать проблемы, которые есть в городе. Мы готовы предлагать свои решения. Очень важно, чтобы у Алматы сформировалась собственная айдентика. У Алматы много "языков". Есть здания, которые были построены до советской эпохи, есть советская эпоха, есть периода 90-00-х. Я думаю, что современному Казахстану нужен собственный "язык", чтобы архитектура страны была узнаваемой", – считает Бакубаева.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

А вот творчество архитектора Романа Шнайдермана уже радует глаз:

"Мы здесь представили три работы. Первый – частная школа в старом английском стиле, напоминает Хогвартс. Интерьер соответствующий. Уникальная школа, единственная в Казахстане. Она уже больше года функционирует. Дети в восторге. Еще один проект – набережная в Конаеве. Здесь мы вдохновлялись набережными мира, сделанными в бионическом стиле, с плавными изгибами. По сути дела, это линейный парк. Фудкорты, детские площадки, спортивные площадки, велосипедная дорожка, навесы, озеленение. Этот проект уже в мае будет запущен. Я убежден, это будет самая красивая набережная в Казахстане. В Астане мы работаем над очень интересным сооружением в ботаническом саду – Климатрон. Это тропическая оранжерея, где семь климатических зон. Внутри – искусственная скала, водопады. Реализация намечена на 2024-2025 год".

По словам профессора Международной академии архитектуры, главного архитектора ТОО "Алматыгипрогор-1", разработчика Генерального плана Алтая Сатыбалдиева, проходящий форум особенен тем, что объединил на своей площадке Союз архитекторов Казахстана и Союз градостроителей.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Это интеграция двух творческих союзов. Мы ждем от этого форума очень многого. Хотим изложить те проблемы, которые сейчас волнуют всех архитекторов, касаются нашего творческого цеха и всех жителей Казахстана. Архитекторы непосредственно участвуют в создании среды, в которой мы все проживаем. Очень много проблем назрело в нашем творческом цехе, все хотят, чтобы эти проблемы, по крайней мере, были озвучены, и на вопросы были даны ответы", – сказал спикер.

Участники форума уверены: подобные мероприятия помогут справиться с вызовами, стоящими как перед яблочным городом в частности, так и перед страной в общем.