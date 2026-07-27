Цена одной искры: что теряет Казахстан во время лесных пожаров

Каждое лето лесные пожары уничтожают тысячи гектаров природы. Вместе с деревьями исчезают места обитания животных, редкие растения и целые экосистемы, на восстановление которых уходят десятилетия. Почему лес так трудно защитить от огня и как действовать при пожаре, – в материале Zakon.kz.

Леса горят практически каждое лето. Одни пожары удается остановить в первые часы, другие превращаются в масштабные чрезвычайные ситуации, для ликвидации которых требуются сотни людей, авиация и несколько суток непрерывной борьбы с огнем. Но даже после того, как пламя удается взять под контроль, последствия для природы остаются еще на долгие годы.

Одним из последних крупных пожаров этого лета стало возгорание, вспыхнувшее 16 июля на территории государственного лесного природного резервата "Семей орманы". По последним официальным данным Министерства экологии и природных ресурсов, огонь прошел площадь 370 гектаров. После локализации пожара 18 июля специалисты еще несколько дней продолжали проливку территории и ликвидировали отдельные очаги тления, чтобы исключить повторное распространение огня.

Масштаб операции оказался огромным. По данным Министерства экологии, к тушению привлекли 769 человек, 191 единицу наземной техники и 8 вертолетов. Авиация выполнила 319 сбросов воды, направив на очаги возгорания более 709 тонн воды. Из расположенного рядом детского лагеря в целях безопасности эвакуировали 190 детей и 20 сотрудников.

Фото: ДЧС Алматинской области

Подобная ситуация возникла и в Алматинской области. Здесь огонь вспыхнул вблизи Иле-Алатауского государственного национального природного парка. На фоне аномальной жары и засушливой погоды пламя быстро распространялось по сухой растительности, в очередной раз напомнив, насколько беззащитной перед стихией оказывается природа в разгар лета.

При этом для спасателей и сотрудников лесного хозяйства работа не заканчивается даже после локализации пожара. Им предстоит еще несколько дней обследовать территорию, проливать скрытые очаги тления, патрулировать лес и следить за тем, чтобы ветер вновь не разнес искры по уже пройденным стихией участкам.

Однако самая тяжелая цена подобных пожаров измеряется вовсе не количеством задействованной техники и людей. Гораздо серьезнее ущерб, который огонь наносит природе.

Вместе с деревьями исчезают места обитания животных, разрушаются уникальные экосистемы, формировавшиеся столетиями, а восстановление некоторых лесов может занять десятки лет.

Именно поэтому специалисты называют лесные пожары одной из самых серьезных экологических угроз. Особенно когда речь идет о таких природных территориях, как государственный лесной природный резерват "Семей орманы", который считается одним из самых ценных лесных массивов Казахстана.

Лес, которому нет аналогов

На первый взгляд может показаться, что лес – это просто тысячи гектаров деревьев. Но "Семей орманы" – гораздо больше, чем обычный сосновый бор. В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов объясняют, что леса области Абай представляют собой уникальный природный комплекс. Здесь сохранились реликтовые ленточные боры, пойменные леса Иртыша, березово-осиновые колки и горные лесные массивы, сформировавшиеся в совершенно разных природных условиях. Именно такое сочетание делает территорию резервата уникальной для Казахстана.

Главной лесообразующей породой здесь является сосна обыкновенная (Pinus sylvestris).Вместе с ней растут береза, осина, тополь и ива. Сохранение этого уникального генофонда специалисты называют одной из главных задач резервата.

Фото: ormany.kz

Общая площадь государственного природного резервата составляет 657 278 гектаров, из которых почти 424 тысячи гектаров покрыты лесом. При этом именно здесь сосредоточено около 49% всех хвойных лесов Казахстана. Поэтому любой крупный пожар в "Семей орманы" становится событием не регионального, а общегосударственного масштаба.

Природный щит Казахстана

Ленточные боры выполняют сразу несколько жизненно важных функций, без которых природный баланс региона был бы невозможен.

Прежде всего они служат естественным климатическим регулятором. Огромный лесной массив удерживает влагу, смягчает температурные колебания и формирует собственный микроклимат.

Не менее важна и его защитная функция. Корневая система деревьев укрепляет песчаные почвы, предотвращая ветровую эрозию и дальнейшее опустынивание территории. Одновременно лес защищает бассейн Иртыша, участвуя в естественной фильтрации воды и сохранении водных ресурсов.

Кроме того, лесной массив ежегодно производит огромные объемы кислорода, обеспечивая им значительную часть Прииртышья.

"Когда горит такой лес, последствия ощущаются далеко за пределами выгоревшей территории. Огонь уничтожает не только деревья, но и нарушает природные процессы, которые складывались столетиями. На восстановление подобных экосистем могут уйти десятки лет", – говорят специалисты.

Когда животные остаются без дома

Фото: pixabay

Но безусловно, деревья – лишь часть огромной экосистемы. Реликтовый ленточный бор давно стал домом для десятков видов животных и птиц.

Здесь обитают 82 вида млекопитающих. Среди них лоси, маралы, косули, кабаны, медведи, рыси, волки, барсуки, белки, зайцы, сурки и многие другие представители дикой природы. Особую ценность представляет архар – единственный вид млекопитающих резервата, занесенный в Красную книгу Казахстана.

Фото: wikimedia/Matěj Baťha

Не менее богат и мир птиц.

На территории резервата зарегистрировано 153 вида, причем 13 из них находятся под государственной охраной. Здесь можно встретить черного аиста, беркута, орлана-белохвоста, балобана, степного орла, филина, лебедя-кликуна, журавля-красавку и другие редкие виды.

Во время крупных лесных пожаров многие животные успевают покинуть опасную территорию. Однако далеко не всем удается спастись. Кроме того, даже выжившие звери и птицы лишаются привычной среды обитания, мест гнездования и кормовой базы.

В Комитете лесного хозяйства отмечают, что окончательный ущерб природе можно будет подсчитать только после полной ликвидации последствий пожара. Тогда специалисты смогут оценить состояние лесных экосистем, а также определить масштабы воздействия огня на животный мир.

Лес после пожара тоже нуждается в помощи

Работа специалистов не заканчивается после того, как последние очаги огня потушены.

Восстановление природной территории занимает годы и включает целый комплекс мероприятий. Одним из них станет создание ремизов – специальных участков с густой растительностью, которые служат укрытием, местом гнездования и дополнительной кормовой базой для диких животных и птиц.

Вместе с тем специалисты планируют провести биотехнические мероприятия по обновлению солонцов – природных и искусственных площадок с минеральной солью, необходимой для нормального питания копытных животных. Регулярное пополнение таких мест помогает быстрее восстановить популяции животных после пожаров и других природных бедствий.

Когда лес становится ловушкой: как спастись во время пожара

Фото: МЧС РК

Даже самый небольшой очаг возгорания в жаркую и ветреную погоду может за считаные минуты превратиться в масштабный лесной пожар. Поэтому специалисты МЧС подчеркивают: главная задача очевидца – не геройствовать, а как можно быстрее сообщить о возгорании и обезопасить себя.

Первое правило – сразу сообщить о пожаре

Если вы заметили дым или огонь во время отдыха на природе, прежде всего необходимо сохранять спокойствие и оценить обстановку.

Первым делом следует позвонить по единому номеру 112. Именно через эту службу информация автоматически поступит всем экстренным службам, включая спасателей и работников лесного хозяйства. Дополнительно обзванивать разные ведомства не требуется.

Чтобы помощь прибыла быстрее, диспетчеру необходимо максимально точно объяснить место происшествия. Желательно назвать название лесного массива, ближайший населенный пункт, ориентиры, а при возможности – сообщить координаты геолокации. Не менее важно рассказать, насколько велик очаг возгорания, в каком направлении распространяется огонь и есть ли поблизости люди.

Когда можно тушить огонь самостоятельно

Многие уверены, что любой пожар можно попытаться потушить своими силами. Однако спасатели предупреждают: это одна из самых опасных ошибок.

"Самостоятельно бороться с огнем допустимо только в том случае, если очаг совсем небольшой, не представляет угрозы жизни и у человека остается безопасный путь для отхода. Например, если загорелся не до конца затушенный костер или небольшой участок сухой травы", – отмечают спасатели.

Для тушения можно использовать воду, песок, землю, плотную ткань или зеленые ветки лиственных деревьев, аккуратно сбивая пламя по его кромке. После этого обязательно нужно убедиться, что место полностью остыло и не осталось тлеющих участков.

Но если пламя быстро распространяется, усиливается ветер, появляется густой дым или существует риск оказаться в огненной ловушке, спасатели рекомендуют немедленно отказаться от попыток самостоятельно бороться со стихией и покинуть опасную территорию.

Как правильно выходить из зоны пожара

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

При стремительном распространении огня очень важно выбрать правильное направление движения.

В МЧС советуют уходить против ветра, то есть в сторону, противоположную распространению огня. Наиболее безопасными считаются широкие дороги, открытые поляны, просеки и водоемы. При этом специалисты рекомендуют избегать густых зарослей, где пламя распространяется особенно быстро.

Если лес окутал густой дым, необходимо закрыть нос и рот влажной тканью, двигаться пригнувшись или ползком, поскольку у поверхности земли концентрация дыма значительно ниже. Главная задача – как можно быстрее выйти на открытое пространство.

Что делать, если путь оказался отрезан

Самая опасная ситуация возникает тогда, когда огонь уже перекрыл привычный маршрут выхода.

В этом случае необходимо искать ближайшую широкую дорогу, просеку, открытое пространство или водоем. Одновременно следует вновь связаться со службой 112, сообщить свои координаты и оставаться на связи с диспетчером, выполняя его рекомендации.

Если безопасного пути больше нет, спасатели советуют не пытаться прорываться через огонь. Лучше найти максимально безопасное место, сообщить о своем местонахождении и ожидать помощи.

Если отдыхаете с детьми

Во время лесного пожара дети и пожилые люди гораздо тяжелее переносят воздействие дыма, поэтому именно им необходимо помочь в первую очередь.

В МЧС рекомендуют не разделяться во время эвакуации, держаться вместе и как можно быстрее покинуть опасную территорию по самому короткому безопасному маршруту. Домашних животных также следует вывести из зоны пожара.

Если возгорание произошло рядом с палаточным лагерем, спасатели советуют не тратить время на сбор вещей. Достаточно взять документы, телефон и самое необходимое, предупредить остальных отдыхающих и сразу покинуть опасную территорию.

Пять ошибок, которые могут стоить жизни

По словам специалистов МЧС, большинство людей совершают одни и те же ошибки, когда оказываются рядом с лесным пожаром.

Чаще всего опасными становятся:

попытка самостоятельно потушить крупный пожар;

слишком поздний звонок в службу 112;

паника и потеря ориентации;

движение по направлению ветра и распространения огня;

возвращение за личными вещами, когда счет идет уже на минуты.

Лесные пожары легче предотвратить, чем потушить

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Спасатели напоминают, что большинство природных пожаров возникает из-за человеческой беспечности. Причиной становятся непотушенные костры, брошенные окурки и спички, сжигание сухой травы и мусора, а также неосторожное обращение с огнем.

Опасность представляет даже обычная стеклянная бутылка, оставленная на солнце. В жаркую погоду она способна сработать как линза, сфокусировать солнечные лучи и стать причиной возгорания сухой травы. Именно поэтому после отдыха специалисты рекомендуют не оставлять в лесу никакого мусора, полностью заливать костер водой или засыпать землей до полного прекращения тления, а также соблюдать ограничения на посещение лесов в пожароопасный период.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах законодательством Казахстана предусмотрена административная ответственность.

Согласно статье 367 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на физических лиц в размере десяти (43 250 тенге, 1 МРП = 4 325 тенге); на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати (129 750 тенге); на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти (216 250 тенге); на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти (648 750 тенге) месячных расчетных показателей.

Лесные пожары оставляют после себя не только выжженную землю, но и разрушенные экосистемы, восстановление которых требует многих лет. Поэтому самая эффективная борьба с огнем начинается задолго до появления первого дыма – с ответственности каждого человека, который приходит в лес.