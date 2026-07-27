Бархатный голос, казахские народные песни и саксофон: астанчанка восхищает Казнет

Саксофон считается джазовым инструментом. Однако в руках Нины Моисеевой он будто рассказывает историю и сопровождает слушателя в мир вечной казахской музыки. Zakon.kz предлагает оценить, как гармонично в исполнении соотечественницы сплетается народное творчество и завораживающие звуки.

Нина Моисеева родилась в Кокшетау, сейчас живет в Астане. Она певица и саксофонистка, выступает на мероприятиях разного уровня по всему Казахстану и за его пределами. Активная концертная деятельность исполнительницы длится уже 12 лет, хотя Нина вспоминает, что петь начала раньше, чем научилась говорить.

"Петь я начала в 2-3 года. Это были 90-е. Родители слушали разные песни, но тогда на пике популярности была группа "Комбинация", и их песню "Два кусочека колбаски" я непрерывно пела, едва научившись говорить. Это рассказывала мне мама, сама я это особо не помню. Но петь и выступать я начала очень рано". Нина Моисеева

Эта русская девушка поет более чем на 10 языках, в том числе: французском, английском, русском, татарском, албанском, иврите, турецком, итальянском, азербайджанском, узбекском и так далее. Однако больше всего ей нравится исполнять казахские народные песни.

"По паспорту я русская, у мамы есть украинские и, возможно, даже еврейские корни. Казахов в роду у меня нет. Но я хорошо говорю и понимаю по-казахски. Прежде всего это благодаря школе, в которой я училась. Хочется больше практики на государственном языке. Потому что многие, видя, что я русская, начинают со мной говорить по-русски. Я же пытаюсь всем отвечать по-казахски". Нина Моисеева

Собеседница признается, что делает акцент на казахском народном творчестве по той простой причине, потому что, во-первых, живет в Казахстане и является казахстанкой, а во-вторых, она исполняет действительно очень красивые песни, которые полюбились всем.

"Мне нравится казахский язык, так что это не обсуждается. А заостряю я внимание на народном творчестве, потому что это вечные песни. Даже работы Шамши Калдаякова и Нургисы Тлендиева стали народными из-за того, что их знают все". Нина Моисеева

Музыкант поделилась, почему в качестве друга на сцене она выбрала именно саксофон.

"Саксофон – скорее всего, детское воспоминание. Будучи совсем юной, я увидела в одной передаче девушку, которая играла на саксофоне. Видимо, это сохранилось очень ярко в моей памяти и реализовалось таким образом в дальнейшем. К тому же этот инструмент на самом деле очень красивый. Я считаю, что только саксофон – такой яркий солирующий инструмент, комфортный для слушателя. Больше таких инструментов, кроме голоса, я не знаю". Нина Моисеева

История саксофона насчитывает уже более 150 лет, его создателем является бельгийский музыкант Адольф Сакс, получивший патент на изобретение в 1845 году.

"Инструмент очень сложный, ему действительно нужно уделять время. Его нужно обслуживать, покупать специальные приспособления. Для девушек игра на нем особенно тяжело дается из-за физических особенностей: большой вес крупного инструмента, высокое сопротивление воздуха и сильное напряжение мышц лица. Главное – нужно попробовать поиграть на нем, и тогда поймете, походит он вам или нет. Очень важно найти хорошего преподавателя, если вы все же решили освоить". Нина Моисеева

Исполнительница выступала перед самой разной публикой, но больше всего ей нравится "зажигать" на торжествах и свадьбах.

"Уникальность Казахстана в том, что только у нас настолько развит той- бизнес. А для певцов и музыкантов это не только дополнительный заработок, но и возможность увеличить охват своей аудитории. Как говорится, Қазақтың тойы бітпесін. Любовь публики не купить. И самое приятное – видеть, как народ меня тепло принимает. Люди дают бата, денежный көрімдік – я считаю, что это очень похоже на родственные узы, мы с гостями становимся одним целым". Нина Моисеева

Также самым запоминающимся событием для казахстанки стало то, что она дважды была удостоена награды президента РК Касым-Жомарта Токаева.

"Медаль "Шапагат" мне вручена в 2022 году за вклад в культурное развитие, она приручена ко Дню Республики Казахстан. У меня есть альбом каверов на народные казахские композиции, который называется "Өнерім саған туған ел альбом". Также я была награждена Благодарственным письмом в 2025 году, оно посвящено 30-летию Ассамблеи народа Казахстана". Нина Моисеева

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Певица отмечает, что намерена завоевать еще большую любовь слушателей, активно заниматься авторским творчеством, собирать стадионы, а также уделять время личной жизни.