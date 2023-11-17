Инженер о работе на МАЭК: До сих пор помню свою первую смену

Владимир Бархоянц уже больше 30 лет работает на Мангистауском атомном энергокомбинате, который обеспечивает светом, водой и теплом весь полуостров. На заводе производства дистиллята и промышленного теплоснабжения МАЭК заместитель главного инженера по эксплуатации знает каждый винтик.

Рядовые работники предприятий обычно остаются в тени. Однако именно от их работы, порой круглосуточной, зависит жизнеобеспечение сразу нескольких городов и промышленных предприятий целой области. Владимир Бархоянц часто бывал на МАЭКе еще в детстве – здесь работал его отец – он приехал в тогдашний Шевченко (ныне Актау) молодым специалистом. Еще тогда школьник решил пойти по стопам отца, поэтому сразу после окончания школы в 1990 году пришел на предприятие. Его приняли на работу в качестве ученика аппаратчика.



"На тот момент мне не было 18 лет, поэтому по закону нельзя было работать в смену. Меня поставили работать в день, и я учился, осваивал азы. Меня тогда называли сыном полка. В смену я вышел уже после 18 лет, сдал допуск на минимальный четвертый разряд и проработал аппаратчиком до 1994 года. В то тяжелое время многие уезжали, и освобождались вакансии, поэтому меня поставили на должность старшего аппаратчика. Параллельно учился заочно в колледже – в то время как раз открыли несколько специальностей для МАЭКа, окончил его со специальностью техник-теплотехник. Затем успел поработать мастером блока – здесь бригада занималась эксплуатацией и ремонтом оборудования. В 2001 году решил, что мне необходимо высшее образование, и поступил в университет на специальность "Промышленная теплоэнергетика", – говорит Владимир.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

В последующие годы работал начальником смены, отдела, где была уже не оперативная, а рутинная работа, а затем в 2020 году стал заместителем главного инженера по эксплуатации завода производства дистиллята и промышленного теплоснабжения.

"Как раньше, мы уже не работаем. То есть, если раньше можно было пойти после работы домой и спокойно спать, то сейчас так не получается, потому что постоянно что-то происходит. День начинается очень рано с планерки, здесь отчитываются начальники смен, которые работали ночью, – были ли пуски, отключения, остановки, ремонты. Исходя из докладов и планируем весь рабочий день. Даже если нет аварийных ситуаций, то очень много текущей работы, потому что процесс производства дистиллята, питьевой и технической воды непрерывный – 24 часа в сутки. А если же происходят какие-то аварии, то вообще с работы не уходим, остаемся и в праздники, и в выходные. Надо постоянно контролировать и по возможности быстро устранять проблемы, чтобы город не остался без воды", – отмечает заместитель главного инженера завода.

Сейчас на заводе идет модернизация, поэтому сотрудникам приходится осваивать оборудование, на котором раньше не работали. Самое сложное, как отмечает Владимир, это первые дни в каждой новой должности. А самое запоминающееся – это первая рабочая смена.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Я помню свою самую первую смену, когда остаешься один на 12 часов. Есть такое выражение: "Начальник смены – это ночной директор завода". То есть сам принимаешь решения под свою ответственность. Это было очень волнительно, особенно когда я был молодым, начинающим специалистом", – вспоминает Владимир Бархоянц.

Свободного времени при таком графике работы очень мало, признается Владимир. Но все равно он находит время для дачи. Здесь инженер превращается в агронома и селекционера.

"Занимаюсь селекционной работой, мечтаю вырастить то, что обычно не растет в нашем климате, например, можжевельник. Люблю выращивать необычные цветы, потому что огурцы и помидоры – это банально, мне важно, чтобы глаз радовало. Дача – это моя отдушина. Приедешь с работы с загруженной головой, поковыряешься в земле, посидишь у камина, и сразу все мысли становятся на место". Владимир Бархоянц

Кроме того, Владимир любит ездить по родному полуострову и открывать для себя его необыкновенные пейзажи. А еще – он ярый болельщик футбола, но сейчас уже не играет. Заслуженный работник комбината, ветеран труда и почетный ветеран труда комбината отмечает – для него важно, чтобы производство работало, ведь есть и личная заинтересованность.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"На даче всегда нужна вода. Да и как обычный житель города я хочу, чтобы дома всегда была вода. Лучшая награда – это отсутствие жалоб со стороны потребителей. Да, пока мы этим похвастать не можем. Но стараемся сделать так, чтобы таких жалоб было меньше, и чтобы в доме каждого жителя из крана шла вода", – говорит Владимир Бархоянц.

Пятнадцатилетний сын Владимира сейчас учится в колледже на электромеханика. Отец не уверен в том, что парень пойдет по его стопам, ведь он не раз был свидетелем аврала на работе у Владимира. Однако Владимир Берхоянц все же надеется, что сын продолжит династию и придет работать на энергокомбинат.