Воробей против фламинго: как бердвотчер из Костаная помогает науке

Для многих людей наблюдение за птицами заканчивается на синицах или лебедях. Чуть реже в списках хищные беркуты и фламинго. Вот только для бердвотчера из Костаная ценнее сфотографировать пеночку или саксаульного воробья. Он рассказал Zakon.kz, чем важны орнитологи-любители для науки.

Знакомьтесь: Даниил Христинецкий. Орнитолог-любитель или, как сегодня принято говорить, бердвотчер. Первое впечатление о нем может быть обманчивым – он кажется сдержанным, даже скучным и флегматичным. Но стоит заговорить о птицах, как все меняется. Наверное, человек, который по-настоящему увлечен своим делом, всегда отличается от тех, у кого такой внутренней страсти нет.

Фото из личного архива Даниила Христинецкого

Он своими глазами увидел почти половину всех видов птиц, что встречаются в Казахстане. Более того, наш герой их сфотографировал и описал.

Наблюдение за птицами, как хобби, появилось в XIX веке сначала в Великобритании и было увлечением аристократов. Со временем это занятие вышло за рамки элитарного хобби и стало массовым во многих странах мира. Сегодня его называют бердвотчингом, а людей, которые им занимаются, – бердвотчерами. Это орнитологи-любители, которые наблюдают за птицами, изучают их повадки, определяют виды по внешним признакам и пению и фиксируют свои находки с помощью фотоаппарата. Для многих бердвотчинг – не просто досуг, а способ взаимодействия с природой, своеобразный релакс, но при этом требующий терпения и наблюдательности.

Фото из личного архива Даниила Христинецкого/Хохотунья

"Есть такое соревнование во всем мире, которое проводит каждая страна. Называется "Большой год". За 365 дней надо найти как можно больше видов птиц. И у каждого орнитолога-бердера свой счет. В 2025-я я первый раз участвовал в "Большом году" – увидел 202 вида птиц. В Казахстане встречается около 525 видов, которые официально записаны, а в Костанайской области насчитывается около 300", – с горящими глазами рассказывает Даниил.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

В обычной жизни он студент и будущий учитель биологии. Выбор профессии сделал не просто так. Его бабушка Надежда Александровна – учитель начальных классов, а мама Наталья Леонидовна преподает биологию в школе села Аятское Денисовского района Костанайской области. Классическая семейная династия.

Фото из личного архива Даниила Христинецкого/Кряква

"Однажды к нам с гостевой лекцией пришел наш выпускник Алексей Тимошенко. Он руководит первым в Казахстане экологическим парком "Алты-Сай". Алексей рассказал студентам, что они могут на каникулах поехать в Коргальджинский заповедник и принять участие в летнем орнитологическом лагере "Students for Nature Field Camp 2024". И Даниил поехал", – рассказала помощник куратора студенческого клуба бердвотчеров Мария Рулева.

Фото из личного архива Даниила Христинецкого/Чернобрюхий рябок

Даниил говорит, что Алексей Тимошенко действительно открыл ему мир бердвотчинга. Парень помнит тот выезд за город, когда на небольшом озере под Костанаем впервые взял в руки бинокль и увидел большого веретенника. После он поехал в летний орнитологический лагерь, ездил в командировки в Наурзумский заповедник, работал волонтером на "Almaty BirdFest – 2025".

Фото из личного архива Даниила Христинецкого/Участники фестиваля Almaty BirdFest – 2025

"Весной 2025 года нашел в интернете объявление о том, что одной организации требуются волонтеры для наблюдения за птицами на Бозжыре, это в Мангистауской области. Я поехал туда. Один из зоологов узнал по пению желтобрюхую пеночку, и мы ее сфотографировали. А позже я опубликовал фото на сайте birds.kz. Сегодня это единственная публикация снимка этой птицы по всему Казахстану", – с гордостью рассказал Даниил Христинецкий.

Фото из личного архива Даниила Христинецкого/Желтобрюхая пеночка

В его фотоархиве немало снимков редких видов птиц. Причем многие фотографии непосвященный человек просто пролистнет. Лишь орнитологи или бердеры обратят внимание на редкий вид.

"Когда только начинал, пошел наблюдать за птицами в компании с опытным орнитологом. Увидел красивую, очень яркую птицу. Это была зеленая щурка. Но орнитологу она была неинтересна. Он в это время заглядывался на овсянку – невзрачную, серую птичку. Тогда это меня сильно удивило, а сегодня понимаю. Я фламинго видел уже столько раз, что хочется сказать: ну, фламинго и фламинго, розовый и розовый. А увидишь маленькую пеночку, и ты за нею носишься. Даже между фламинго и воробьем я выберу воробья. У нас в Казахстане их шесть видов, я видел пока только три". Бердвотчер Даниил Христинецкий

Фото из личного архива Даниила Христинецкого/Индийский воробей

Свой "Большой год" в 2026-м Даниил планирует отметить несколькими командировками по Костанайской области. Говорит, видел по дороге в родной Денисовский район краснокнижных журавлей – красавку и стрепета. Сфотографировать не успел. Про этих птиц пишут, что они встречаются на этой территории, но подтвержденных фактов нет. Даниил загорелся идеей найти их. Он уже обозначил несколько локаций, нашел транспорт.

Фото из личного архива Даниила Христинецкого/Лебедь-шипун

Еще одна мечта бердера – увидеть краснокнижную кречетку. По некоторым данным, около 95% мировой популяции гнездится в Казахстане.

"Если смотреть на Алматы, там много бердеров, которые занимаются изучением орнитофауны. А север Казахстана менее изучен. У нас есть Наурзумский заповедник, а дальше будто бы белое пятно либо данные времен Советского Союза. И на специализированных сайтах опубликована только моя информация". Бердвотчер Даниил Христинецкий

Фото из личного архива Даниила Христинецкого/Осоед

Тем не менее, с каждым годом новых видов для изучения и фотографирования становится все меньше: большую часть из них уже зафиксировали другие. Это одна из причин, по которой люди уходят из бердвотчинга. Но Даниил ищет новые смыслы, пытается заглянуть чуть дальше, чем просто красивое фото на интернет-ресурсе. Его наблюдения могут стать основой для научных изысканий. Тем более что в Казахстане теме сохранения флоры и фауны уделяется все больше внимания.

Фото из личного архива Даниила Христинецкого/Фламинго

Даниил стал примером того, как увлечение может перерасти в полезное для всего общества дело. Его наблюдения и фотографии могут дополнить факты по орнитофауне Костанайской области и, вероятно, помочь другим исследователям и популяризаторам науки. Ведь сегодня в Алматы орнитологи не просто фотографируют птиц и ведут учет видов. Они помогают защищать небо над аэропортом.