"В обществе растет цена человеческой жизни": депутат о роли военных в Казахстане

Депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым рассказал Zakon.kz, как и почему меняется отечественное законодательство в сфере обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах.

По словам мажилисмена, текущие изменения связаны как с геополитической ситуацией, так и с постепенно укрепляющейся в казахстанцах нетерпимости к любым формам насилия.

"Все законы важно рассматривать в комплексе. С одной стороны, обеспечивается большая подконтрольность силовых структур, специальных служб, с другой, некоторые их функции точечно усиливаются. Понятно, что мы хотим усилить потенциал наших силовых структур. Есть отдельные положения, касающиеся статуса военнослужащих. На днях будет внесен законопроект, посвященный военно-патриотическому воспитанию. В частности, мы хотим, чтобы военнослужащие рассматривали армию не как кабалу, а как социальный лифт. Допустим, в этом году впервые в порядке эксперимента – сейчас это закрепляется в нормативно-правовых актах – вносится норма, согласно которой люди, отслужившие по контракту, получают возможность бесплатно поступать в вузы Казахстана", – объяснил Айдос Сарым.

Речь идет о поэтапной работе, направленной, отмечает спикер, на укрепление обороноспособности республики.

"Сейчас одной из главных идеологем страны, о которой говорит президент, является закон и порядок. Произошли некоторые события, которые свидетельствовали о том, что у нас произошла девальвация этих понятий, причем это был длительный процесс. Оттого и укрепление обороноспособности, престиж полиции, судов, прокуратуры – дело не одного дня. Важно восстановить снизившееся за последнее время доверие граждан к силовым структурам".

Вместе с тем депутат призывает не забывать о том, что в органах "тоже работают живые люди", имеющие право на достойную оплату труда и уверенность в завтрашнем дне. Тем более на службе им приходится рисковать собственным здоровьем и жизнью.

"Зарплаты ведь небольшие. Есть целая категория работников – техники, специалисты по связи, компьютерам, которые могли бы "на гражданке" зарабатывать больше. Когда министр обороны выступал в Мажилисе, он сказал очень важную вещь: за год удалось увеличить зарплаты военных медиков и педагогов, военных летчиков. Военный летчик – эксклюзивная специальность, элита всех войск, их готовят десятилетиями. Государство заинтересовано в том, чтобы такой специалист не ушел". Айдос Сарым

Статус военнослужащих обретает особое значение на фоне существующего общественного запроса на соблюдение порядка и законности вкупе с внешними и внутренними вызовами:

"Реформы, которые происходят у нас в стране сегодня, обеспечивают как минимум две вещи. Первое – повышают уважение граждан к самим себе. Посмотрите, как казахстанцы отреагировали на трагедию, связанную с Бишимбаевым. Сейчас все об этом говорят. Президент поставил жирную точку в спорах, сказав, что есть закон, и никто не уйдет от наказания. Второй момент – растет цена человеческой жизни. Мы видим, что у нас общество становится нетерпимым к любым проявлениям насилия".

Исторический период, который переживает Казахстан, характеризуется кардинальным пересмотром философии законодательства, отношения к судам и полиции, говорит депутат. Поэтому и принимаемые законы имеют простую цель – обеспечение порядка, безопасности как гражданских, так и военных.

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"Когда мы принимали Закон "Об общественном контроле", мы заложили там норму о родительском контроле. То есть в каждую военную часть могут прийти родители военнослужащих, посмотреть, в какой среде они живут, как они спят, чем питаются. Есть такая вещь, как статистика. Статистика правонарушений, Генпрокуратуры, есть решения судебных органов. Если по ним смотреть, то, в целом, по Вооруженным силам количество преступлений снижается. Это объективные данные, которые имеются на сегодня. Другое дело, любой случай неуставных отношений, суицидов и прочего сразу попадает в фокус внимания общества. Поскольку такое очень широко обсуждается, создается ощущение, что в армии чуть ли не каждый день происходят ужасные вещи, хотя это далеко не так", – заверил он.

Подытожив, Айдос Сарым отметил: армия сама заинтересована в повышении доверия к ней общества, а служба в ней должна восприниматься как школа мужества, быть престижной.