Житель Кызылорды объединил интеллектуальную молодежь и создал клуб для книгоманов

А создал его одаренный математик и большой эстет, житель Кызылорды Талгат Мендибаев. С автором идеи и его подопечными познакомился корреспондент Zakon.kz.

Талгат Мендибаев с детства любит читать, причем, как прессу, так и художественную, специальную литературу, главное - чтобы было интересно. Примером для него стали братья Бекзат и Багдат - они большие книголюбы. И в школе, и в студенческие годы Талгат много читал. Став самостоятельным взрослым человеком, оценил чтение, как насущную потребность, а не просто хобби. Талгат по профессии математик, успешно и талантливо преподает этот предмет, любит его.

Но жизнь – это не только работа, это еще и место человека в обществе. Талгат свою общественную деятельность начал после разговора с женой.

"Именно вторая половинка стала моей вдохновительницей, идейной наставницей, когда речь зашла о том, что хочется с людьми общаться по интересам, - рассказывает он. – И супруга предложила мне создать клуб для людей с таким же хобби, как у меня, любовью к чтению, и клуб, чтобы работал на двух языках, казахском и русском, чтобы в нем было комфортно всем желающим".

Фото из личного архива Талгата Мендибаева

Но для начала он в соцсети создал группу "Книгоманы", пригласил знакомых, опубликовал в группе бескомпромиссный пост: "Те, кому интересно, оставайтесь с нами, кому нет, можете выходить без стеснения". И люди остались, потому что чтение в современном мире самое доступное развлечение, а литература – самая привычная пища для ума.

А когда дело дошло до создания клуба "Книжные черви", то в первый раз Талгат Мендибаев и его единомышленники собрались в составе шести человек 2 февраля 2019 года в здании областного молодежного ресурсного центра в Кызылорде. И сначала общались без какой-либо концепции, потому что приятно было разговаривать о прочитанных книгах и фильмах, которые смотрели на днях, рекомендовать друг другу понравившиеся киноленты и литературные произведения.

Постепенно желающих провести в субботу часок с книгоманами становилось все больше, у членов клуба появились идеи различных мероприятий, люди здесь знакомились, становились друзьями, вместе работали над проектами.

Фото из личного архива Талгата Мендибаева

"Некоторые "Книжные черви" даже поженились, - рассказывает Талгат. - И у нас, кстати, появились друзья в других городах страны, из Актюбинска, из Атырау звонили ребята, спрашивали, как работаете, мы делились опытом. Мы начали проводить интеллектуальные игры, республиканские, областные".

А еще члены клуба "Книжные черви" любят обмениваться книгами и дарить книги, и организовывают целые акции по обмену и дарению.

А тематических клубов теперь у Талгата Мендибаева два, недавно им был открыт еще и клуб изучающих английский язык "Agyl", заседания которого бывают по субботам. И теперь у Талгата и его друзей в одну субботу – встреча членов книжного клуба для обсуждения прочитанного либо просмотра и обсуждения фильма, в другую субботу – то же самое, но на английском.

Темы диспутов каждый раз придумываются разные: вдохновляющие книги, творения казахстанских авторов, книги, прочитанные в школьные годы, произведения о поиске себя. Помимо встреч в двух клубах, Талгат время от времени организует и другие мероприятия: интеллектуальные квизы, поэтические вечера, домбровые вечеринки.

Фото из личного архива Талгата Мендибаева

"Я думаю, если бы Талғата не было, его нужно было бы выдумать, - рассказывает единомышленница Мендибаева Мария Умарова. - Начавший свою работу как клуб книголюбов, сейчас "Кітап құрттары" - "Книжные черви" стал полноценной средой общения думающих, креативных, активных людей разных возрастов и профессий. Пожалуй, именно этим и нравится мне это движение - тут пожилой писатель свободно общается со школьниками и наоборот. Разные люди - разные точки зрения, разнообразный бэкграунд, а это значит - богатая пища для размышлений и вдохновения. Я удивилась, узнав, что на встречах клуба познакомились и поженились уже несколько пар. Хотя, если подумать, это закономерно: люди со схожим мировоззрением не могут не понять друг друга.

Фото из личного архива Талгата Мендибаева

Мария Умарова уверена, что читать люди не перестанут, потому что книга - ценность на все времена.

"Лично для меня чтение не только источник новых знаний и элементарного удовольствия, но и возможность мысленно посетить другие города, страны, а то и иные миры или эпохи. С малых лет привыкнув проводить досуг за книгой, я полюбила чтение на всю жизнь, благо с появлением Интернета мы получили возможность знакомиться со всей бездонной и бескрайней сокровищницей мировой литературы". Мария Умарова

Фото из личного архива Талгата Мендибаева

Мария подчеркивает, что среди книголюбов на данный момент много молодых людей.

"С радостью убеждаюсь, что и нынешняя молодежь любит, умеет и стремится читать, с удовольствием осваивает новые сферы знания. На днях мой коллега и друг Самат Баймаханов воплотил давно задуманный проект, проведя первую интеллектуальную игру "БасТайм" на казахском языке. Квиз с недавних пор – моя "болезнь", каждую неделю играю в "Мозгобойню", раз в месяц – в "Пабквиз", но мы с другими любителями проверить свои знания всегда считали, что в казахскоязычной Кызылорде обязательно нужен квиз на казахском". Мария Умарова

И вот уже состоялась первая игра на казахском языке, она прошла весело и интересно. Ребята надеются, что она станет такой же доброй традицией для интеллектуалов, тем более что организаторы планируют охватить ею не только областной центр, но и сельские районы.