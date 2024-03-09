Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как мама десяти детей из Кызылординской области построила бизнес на камыше

Кызылординская область, бизнес на камыше, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 09:56 Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева
У Венеры Тайлакбаевой из Кызылординской области 10 детей, собственный бизнес и много планов на будущее. Поездки в Европу, новые контракты с еропейскими партнерами – вот что запланировала на этот год бизнесвумен из аула Каукей Казалинского района.

Не привлекая госинвестиции, без кредитов и грантов, она сумела привлечь в родной аул бизнесменов из пяти европейских стран, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Еще три года назад Венера работала вместе со своим супругом на железной дороге. Вышла в декрет, вела свое хозяйство. Трудно справляться с десятью детьми, но Венера успевала. Однажды в Instagram увидела рекламу строительных материалов из Европы. Привлекли внимание вещи из камыша. Это были не только предметы быта, но и стройматериалы.

"Когда я увидела фото крыш из камыша в немецких деревнях, подумала, почему у нас камыш сжигают, а в Европе его используют и зарабатывают на нем деньги. И решила: напишу бизнесменам, что у нас много камыша, возможно, он им понадобится. Мое предложение их заинтересовало, началась переписка, а вскоре иностранцы приехали в аул", – рассказывает Венера.

Приехавшие из Голландии бизнесмены сделали экспертизу, и оказалось, что камыш из Казалинска пригоден для производства стройматериалов. Тогда стали думать, как можно перевозить его в Европу.

"Я сказала, что открою ИП, возьму в аренду производственную базу, наберу людей на работу для заготовки и так начнем совместное дело. Иностранцы согласились, да еще и выступили инвесторами моего проекта. Далее я заключила контакты с украинскими, голландскими, немецкими, австрийскими, белорусскими бизнесменами. Теперь из казалинского камыша делают кровлю для крыш в этих странах", – говорит Венера.

Вот уже три года в районе работает ТОО "Азия Камыш", которое открыла Венера Тайлакбаева. У нее трудятся 50 человек. Заготовку камыша рабочие ежегодно начинают в декабре, завершают в мае. В это время года многие аулчане не работают, так как у них сезонная работа. Поэтому от желающих трудиться у Венеры нет отбоя. Одни косят, другие придают ему товарный вид, а далее его перевозят водители логистических компаний из Алматы.

"Свою продукцию я представляла на региональной выставке "Лучшие товары Казахстана", и ее высоко оценили. Теперь будем расширять производство и не только заготавливать сырье, но и выпускать стройматериалы. Для этого я готовлю еще один проект. Самое главное – создать больше рабочих мест на селе ", – рассказывает Венера.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил большую задачу популяризации труда. Нужно создавать общество честных, трудолюбивых людей, соответствующих понятию "Адам азамат", где люди рабочих профессий будут пользоваться не меньшим уважением, чем интеллигенция. Поэтому строить бизнес на селе необходимо, чтобы экономическое положение аулчан улучшалось из года в год. Ведь Казахстан стремится к будущему, где наши граждане будут иметь лучшие условия жизни.

Читайте также

Дана Жамалиева, миротворец, Западная Сахара
Возможность сохранить мир и набраться опыта: военнослужащая из Казахстана проходит службу в Западной Сахаре
Женщина-таксист, 8 марта, Шымкент
Не слабый пол: многодетная мать и таксист в одном лице восхищает жителей Шымкента
12-летняя девочка продвигает казахские традиции в Англии
12-летняя девочка продвигает казахские традиции в Англии
Мира Жакибаева
Кызылординская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
идет снег
Дождь, снег и похолодание: погода в Алматы на неделю
Сильные осадки и гололед: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Сильные осадки и гололед: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Полицейские собрались у мечетей Алматы
актриса
После 11 лет брака Натали Портман развелась с мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: