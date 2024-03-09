Как мама десяти детей из Кызылординской области построила бизнес на камыше

У Венеры Тайлакбаевой из Кызылординской области 10 детей, собственный бизнес и много планов на будущее. Поездки в Европу, новые контракты с еропейскими партнерами – вот что запланировала на этот год бизнесвумен из аула Каукей Казалинского района.

Не привлекая госинвестиции, без кредитов и грантов, она сумела привлечь в родной аул бизнесменов из пяти европейских стран, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Еще три года назад Венера работала вместе со своим супругом на железной дороге. Вышла в декрет, вела свое хозяйство. Трудно справляться с десятью детьми, но Венера успевала. Однажды в Instagram увидела рекламу строительных материалов из Европы. Привлекли внимание вещи из камыша. Это были не только предметы быта, но и стройматериалы.

"Когда я увидела фото крыш из камыша в немецких деревнях, подумала, почему у нас камыш сжигают, а в Европе его используют и зарабатывают на нем деньги. И решила: напишу бизнесменам, что у нас много камыша, возможно, он им понадобится. Мое предложение их заинтересовало, началась переписка, а вскоре иностранцы приехали в аул", – рассказывает Венера.

Приехавшие из Голландии бизнесмены сделали экспертизу, и оказалось, что камыш из Казалинска пригоден для производства стройматериалов. Тогда стали думать, как можно перевозить его в Европу.

"Я сказала, что открою ИП, возьму в аренду производственную базу, наберу людей на работу для заготовки и так начнем совместное дело. Иностранцы согласились, да еще и выступили инвесторами моего проекта. Далее я заключила контакты с украинскими, голландскими, немецкими, австрийскими, белорусскими бизнесменами. Теперь из казалинского камыша делают кровлю для крыш в этих странах", – говорит Венера.

Вот уже три года в районе работает ТОО "Азия Камыш", которое открыла Венера Тайлакбаева. У нее трудятся 50 человек. Заготовку камыша рабочие ежегодно начинают в декабре, завершают в мае. В это время года многие аулчане не работают, так как у них сезонная работа. Поэтому от желающих трудиться у Венеры нет отбоя. Одни косят, другие придают ему товарный вид, а далее его перевозят водители логистических компаний из Алматы.

"Свою продукцию я представляла на региональной выставке "Лучшие товары Казахстана", и ее высоко оценили. Теперь будем расширять производство и не только заготавливать сырье, но и выпускать стройматериалы. Для этого я готовлю еще один проект. Самое главное – создать больше рабочих мест на селе ", – рассказывает Венера.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил большую задачу популяризации труда. Нужно создавать общество честных, трудолюбивых людей, соответствующих понятию "Адам азамат", где люди рабочих профессий будут пользоваться не меньшим уважением, чем интеллигенция. Поэтому строить бизнес на селе необходимо, чтобы экономическое положение аулчан улучшалось из года в год. Ведь Казахстан стремится к будущему, где наши граждане будут иметь лучшие условия жизни.