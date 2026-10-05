Председатель и судья райсуда в Кызылординской области получили по 9 лет: КНБ показал кадры задержания

18 сентября 2026 года вынесен приговор председателю и судье Казалинского районного суда Кызылординской области Даурену Абдыкалыкову и Серику Бертаю с назначением наказания в виде 9 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 5 октября, в Комитете национальной безопасности (КНБ) раскрыли детали дела:

"Они признаны виновными в совершении коррупционных преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 3 ст. 366 и п. 2, 4 ч. 3 ст. 366 ("Получение взятки". – Прим. ред.) Уголовного кодекса РК".

В КНБ отметили, что в январе текущего года они были задержаны сотрудниками комитета по факту получения крупной взятки.

2 октября 2026 года в КНБ раскрыли коррупционную схему в "Семей орманы". По данным следствия, фигуранты подозреваются в организации устойчивой схемы по массовой незаконной вырубке древесины и ее сбыту. В частности, за денежное вознаграждение ими был обеспечен беспрепятственный доступ к наиболее ликвидным лесным участкам.