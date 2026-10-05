#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
447.73
502.98
5.35
События

Председатель и судья райсуда в Кызылординской области получили по 9 лет: КНБ показал кадры задержания

КНБ, судья, задержание, приговор, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 11:22 Фото: YouTube/knbgovkz
18 сентября 2026 года вынесен приговор председателю и судье Казалинского районного суда Кызылординской области Даурену Абдыкалыкову и Серику Бертаю с назначением наказания в виде 9 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 5 октября, в Комитете национальной безопасности (КНБ) раскрыли детали дела:

"Они признаны виновными в совершении коррупционных преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 3 ст. 366 и п. 2, 4 ч. 3 ст. 366 ("Получение взятки". – Прим. ред.) Уголовного кодекса РК".

В КНБ отметили, что в январе текущего года они были задержаны сотрудниками комитета по факту получения крупной взятки.

2 октября 2026 года в КНБ раскрыли коррупционную схему в "Семей орманы". По данным следствия, фигуранты подозреваются в организации устойчивой схемы по массовой незаконной вырубке древесины и ее сбыту. В частности, за денежное вознаграждение ими был обеспечен беспрепятственный доступ к наиболее ликвидным лесным участкам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка
21:19, 28 апреля 2026
Мужчина забил родного отца до смерти и получил 9 лет колонии в Алматинской области
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
17:52, 14 ноября 2024
В Алматинской области судью приговорили к 4,5 годам за мошенничество
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, оружие, пистолет полицейского, задержание, наручники
11:55, 21 июля 2026
Сделал замечание и получил два выстрела: чем закончился конфликт в ночном заведении Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Командный чемпионат Казахстана по шахматам в рапиде и блицу
11:17, Сегодня
Стали известны призёры командного чемпионата Казахстана по шахматам в рапиде и блице
Казахстанский форвард Ерсултан Торекул в форме &quot;Тараза&quot;
11:15, Сегодня
Казахстанский форвард Ерсултан Торекул забил первый гол за белорусский клуб "Барановичи"
Александр Бублик бурно реагирует на момент
10:55, Сегодня
Стали известны сетка и потенциальные соперники Александра Бублика на "Мастерсе" в Шанхае
Нападающий &quot;Горняка&quot; Валерий Гурин
10:41, Сегодня
Российский нападающий "Горняка" Гурин признан лучшим игроком пятой недели ЧРК по хоккею
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: