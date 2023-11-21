Убийство и изнасилование ребенка в Туркестанской области: преступник окажется в "Черном беркуте"

Появились новые подробности в деле сарыгашского педофила-убийцы. Где будет отбывать наказание 48-летний Сайдолим Гаийбназаров, когда ему назначат химическую кастрацию и как он будет выплачивать материальный ущерб в размере 100 млн тенге - в материале корреспондента Zakon.kz.

Подробности этапирования раскрыли в департаменте уголовно-исполнительной системы Костанайской области. Свой пожизненный срок педофил-убийца будет отбывать в самой суровой колонии Казахстана — в "Черном беркуте". Это единственная тюрьма в стране для преступников, приговоренных к пожизненному лишению свободы или же смертной казни. Во время вынесения приговора, Сайдолиму Гаийбназарову также назначили химическую кастрацию. Однако, медицинские препараты снижающие либидо, пока ему не провели. На данный момент с ним проводится психологическая работа по выявлению психотипа, особенностей поведения для определения дальнейшей тактики работы.

"Касательно химической кастрации, то по прибытию в Учреждение для дальнейшего отбывания срока, осужденный проходит медицинское обследование специализированной психиатрической комиссией, в составе которой находятся специалисты областного уровня. В дальнейшем по результатам комиссии осужденный проходит врачебно- консультативную комиссию, где принимается решение по назначению препарата для проведения химической кастрации. Препарат назначается внутримышечно 1 раз в две недели либо 1 раз в месяц зависит от результатов анализа (снижение тестостерона)",- рассказали в ДУИС Костанайской области.

Сайдолима Гаийбназарова признали виновным в убийстве и изнасиловании пятилетней Еркежан Нурмахан. Шокирующий инцидент берет свое начало с июля этого года. Еркежан пропала 13 июля ближе к часу дня. Мать ребенка сразу написала заявление. На поиски погибшей подключились практически все жители села Жибек Жолы. В тот же день тело Еркежан обнаружили с признаками насильственной смерти на чердаке Гаийбназорова.

Результаты судебно-медицинской экспертизы не выявили у осужденного психических расстройств. По данным суда, он был вменяемым, когда совершал преступление. Как выяснилось, мужчина разведен, имеет детей, которые с ним не общаются. Также у него есть мать. К слову, убийца-педофил отсидел почти 10 лет за убийство, а в начале мая этого года был приговорен к трем годам ограничения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Уже в сентябре этого года преступник уже выслушал свой приговор, ему тогда в качестве дополнительного наказания обязали выплачивать 100 млн тенге материального ущерба. Как именно он будет возмещать многомиллионный ущерб, пока остается загадкой. Однако, у осужденного есть возможность трудоустроиться на предприятие, которые находятся в колонии.

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"Вопрос трудоустройства осужденного будет рассматриваться в соответствии с нормами статьи 119 УИК РК, а также по мере освобождения вакантных мест. В общем, если осужденный трудоустраивается на то или иное предприятие, расположенное внутри исправительного учреждения, то с заработной платы, согласно постановлению о взыскании и на основании статьи 122 УИК РК удержания из заработной платы, пенсии, пособий и иных доходов осужденных по исполнительным листам или другим исполнительным документам производятся в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, но не более пятидесяти процентов от общей суммы указанных доходов. Оставшаяся после удержаний сумма зачисляется на контрольный счет наличности временного размещения денег",- заверили в ведомстве.

В "Черном беркуте" отбывает пожизненный срок Владислав Челах. Трагедия на временном пограничном посту "Арканкерген", где в летнее время несли службу 15 пограничников, произошла в конце мая 2012 года. Пост перестал выходить на связь, и туда был направлен пограничный наряд с другой заставы. Прибывшие пограничники обнаружили, что здание казармы сожжено, а внутри находятся тела 14 погибших. В расположенном поблизости охотничьем домике было найдено тело егеря. Через несколько дней был задержан единственный выживший пограничник — 19-летний рядовой Челах. Первоначально он признался в убийстве сослуживцев и егеря, однако позже отказался от этих показаний, заявив, что они были даны под давлением. Межрайонный специализированный военный суд по уголовным делам 11 декабря 2012 года приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Также там отбывает срок "алматинский стрелок" Руслан Кулекбаев. За совершение теракта, повлекшего смерть 10 человек, а также покушение на убийство трех граждан его приговорили в совокупности к 68 годам, пожизненному сроку и смертной казни.

В "Черном беркуте" отбывает наказание и актюбинский террорист Алибек Акпанбетов.