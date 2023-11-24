Как казахстанские степи стали Родиной для репрессированных народов

Четырнадцатого ноября 2023 года исполнилось 79 лет, как турки - месхетинцы были высланы из Грузии в Казахстан. Как всех депортированных, их везли до места назначения в вагонах для перевозки скота. Поэтому тысячи людей гибли в этом пути от голода, холода и различных болезней.

Привезли их и в Кызылординскую область. Депортированные прибыли из региона Месхетия, который тогда находился в Советской Грузии, недалеко от границы с Турцией. Его населяли тюркоязычные народы, в частности турки-месхетинцы, или как они сами себя называют – ахыска. Во время великой Отечественной войны этот народ обвинили в пособничестве гитлеровцам и отправили на смерть в степи Казахстана и Средней Азии. С историей депортированного народа знакомился корреспондент Zakon.kz.

"О трагедии, которая разделила жизнь наших предков на "до" и "после", мы знаем из рассказов своих бабушек и дедушек. На уроках истории в школах об этом нам не говорили, а если что-то и возможно упоминали, то оправдывая, что шла война, и не было другого выхода. Но разве можно было бросить на голодную смерть тысячи людей, когда их сыновья, мужья и отцы воевали с фашистами? Ведь когда началась Великая Отечественная война, защищать Советский Союз ушли более 40 тысяч турок - месхетинцев. Из них больше половины – 25 тысяч погибли на боях сражений, 18 получили высокое звание Героя Советского Союза", — рассказывает старший преподаватель Кызылординского университета имени Коркыта-ата, руководитель Кызылординского областного турецкого культурного центра Гульчин Гейдарова.

Фото из семейных архивов

Как рассказывает Гульчин Гейдарова, есть и такие сведения, что турков-месхетинцев по прибытию в Казахстан хотели утопить в Каспийском море, но Сталин побоялся реакции властей Турции и не сделал этого. Поэтому эшелоны оставили в степи. По дороге, а она длилась более месяца, многие умирали от голода и болезней. С 1945 по 1956 годы из-за тяжелых условий жизни погибло 11 тысяч турков-ахыска. Жили под строгим контролем и не имели права выезжать за пределы своего аула, не могли видеться, и самое главное – им запрещали называть себя турками. От них требовали, чтобы они говорили, что они азербайджанцы.

"Деды рассказывали, что когда их привезли, поселили в школах, бараках, землянках. Казахи помогали по мере возможности. Кое-кто даже давал баранов, чтобы люди смогли оправиться после тяжелой дороги. Со временем наши предки стали обживаться на новом месте, выращивать рис, заниматься животноводством. Турки выучили казахский, русский, и не забыли турецкий язык". Гульчин Гейдарова

Фото из семейных архивов

В Кызылординской области сейчас живут около 1500 ахыска, больше всего их в ауле III Интернационал Кармакшинского района.

"У нас есть свой национальный ансамбль, музей, в области много лет работает национальный культурный центр. Мы не потеряли свой язык, обычаи, традиции, и также все знаем и говорим на государственном языке. Среди нас есть немало представителей интеллигенции, бизнесменов и, конечно же, как и много веков назад, мы трудимся в агропромышленном комплексе", - продолжает Гульчин Гейдарова.

Фото из семейных архивов

Кызылординские ахыска не только сохранили язык, но и рассказывают своим потомкам о тех страшных годах депортации. Пострадавшие, потерявшиеся есть в каждой семье. Годами многие ждали встречи со своими родственниками, были и те, которые нашли друг друга спустя много лет. Например, подобная история произошла в семье Фатимы Мададовой из аула III Интернационал.

"Мой отец Джалил Мададов родился в 1921 году в Грузии, в Адыченском районе, в семье крестьянина. У него было шесть сестер. Все вместе растили сады, держали скот, жили простой деревенской жизнью и не были преступниками или изменниками Родины. В 1941 году моего отца призвали в Красную Армию. Он был танкистом, воевал на фронтах Великой Отечественной, был награжден несколькими медалями и орденами, но, несмотря на это, его семья была выслана в Казахстан. С войны он вернулся только в 1947 году", - рассказывает Фатима Мададова.

Фото из семейных архивов

Женщина вспоминает, что отец с фронта сразу отправился в родное село в Грузии. Он даже не знал, что ахыска депортировали в Казахстан. Был потрясен подобной жестокостью. В военном комиссариате он узнал, что его семья находится в Казахстане, и отправился на поиски.

"Сюда он приехал в ноябре 1947 года, нашел своих родителей и сестер, но двух сестер не оказалось здесь. Стали искать, и нашли только через шесть лет. Одну в Андижане, другую в Самарканде. В 1948 году он женился на моей матери, здесь родились его пять дочерей. Отец был в колхозе экскаваторщиком и мотористом. Мы тоже никуда не уехали отсюда, вышли замуж здесь. В этом ауле родились и выросли наши дети и внуки", — продолжает Фатима апай.

Фото из семейных архивов

В то время гонениям подвергались и отдельные личности, и целые народы. Волею судьбы в Кызылординской области оказались сотни тысяч представителей разных наций.

"После смерти Сталина депортированным народам разрешили возвращаться на свою Родину. Многие отправились назад, но большинство уже не стало сниматься с насиженных мест", - говорит кандидат исторических наук, руководитель центра "Ассамблея народа Казахстана" Айтжан Оразбаков.

Они остались здесь, пустили корни, вырастили своих детей и внуков, не одно их поколение родилось на этой земле. Но все они помнят те черные дни, и уверены, что в независимом Казахстане подобная трагедия не повторится никогда.