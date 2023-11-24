Настройся на лучшее: талдыкорганцы с инвалидностью открыли свое интернет-радио

Авторский инклюзивный информационный проект DeFakto FM за три года существования стал широко известен не только в Талдыкоргане, но и далеко за его пределами. Основной его костяк составляют молодые люди с инвалидностью, в том числе маломобильные, незрячие и слабослышащие.

Собрать их вместе было нелегко, но талдыкорганке Гульвире Таубалдиновой это удалось. Каждый день она мотивирует ребят, помогая преодолевать различные трудности. Но главное, она дает им путевку в новую жизнь, где есть уверенность в себе и своих силах. О буднях и праздниках участников интернет-радио DeFakto FM корреспонденту Zakon.kz рассказала его автор.

Прежде чем сплотить вокруг себя ребят, которые тоже не хотели мириться с серой действительностью, Гульвира все испытала на себе, прошла через множество терний. Она научилась сначала мотивировать себя, а потом и других. Тем, кто сейчас с ней рядом, гораздо легче жить и творить, потому что у них есть надежный щит – Гульвира Таубалдинова.

Несколько лет назад она сама имела инвалидность – перенесла подряд два инфаркта. Один - на ногах, а второй едва не подвел жирную черту под жизнью молодой женщины. Ей пришлось уйти из ресторанного бизнеса, поставить на паузу интенсивный жизненный ритм и задуматься о другом будущем. Каждый шаг в новом направлении давался нелегко, все пришлось пропускать через себя. По ее мнению, только испытав все трудности на себе, можно понять, кто чего стоит, а главное – к чему действительно надо стремиться.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

- Вы активно продвигаете инклюзивность, хотя многим, к сожалению, это понятие даже не знакомо. Сейчас Вас окружают люди, имеющие особенности физического или ментального развития. Это дружный сплоченный коллектив единомышленников. С чего все начиналось?



"Мне с двадцати лет ставили диагноз – порок сердца. Когда стали выяснять, откуда "ноги растут" у моей болезни, выяснилось, что это наследственность по линии отца. Никто в их роду не доживал до 50 лет. Я не принимала болезнь, старалась жить, как все, даже сына родила, вопреки запретам врачей. Но в 40 лет грянул гром. Меня прямо с работы доставили в институт кардиологии. Состояние было настолько тяжелым, что хирург, поставивший мне стент, сказал родственникам, что у меня осталось максимум пару дней. Надежды не было. Однако я выкарабкалась, чем удивила врачей. Когда была переведена из реанимации в обычную палату, меня навестил оперировавший хирург. Мы с ним долго тогда разговаривали. До сих пор помню его слова: "По всем медицинским показаниям вы не должны были выжить. Но вы живы и хорошо идете на поправку. Значит, вы кому-то еще нужны на этой земле!".

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

- Слова врача вдохновили вас, чтобы сплотить вокруг себя людей, прошедших через подобное, или было что-то еще?



"Услышанное было трудно принять. Сначала я три дня ревела, потом впала в ступор. Осознавать все это было непросто. После выписки вернулась в родной Талдыкорган. Много думала, размышляла и поняла, что надо продолжать жить и искать себе применение в новых обстоятельствах. Мне дали третью группу инвалидности, а это всего 13 тысяч тенге пособия. Сыну пришлось бросить учебу и пойти работать, чтобы помогать мне восстанавливаться. Но на инвалидности я пробыла всего два года. Как-то, придя на прием к врачу, я увидела там парня без обеих стоп, к тому же с ментальными нарушениями. Вот для чего таких людей вызывают на врачебную комиссию? У него что, ноги вырастут? А другим, на своих ногах, каждый раз приходится доказывать, что ты болен, что у тебя инвалидность, и ты не прикидываешься таким."

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

В беседе с корреспондентом Zakon.kz женщина отметила, что это было так унизительно и стоило столько нервов. Поэтому она не стала продлевать инвалидность, только усвоила для себя очередной урок. Испытав все сопутствующие инвалидности трудности, она поняла, в каком направлении дальше двигаться. Тогда в одно мгновение ее сознание перевернулась на 180 градусов.

- Вы ведь начинали с социального кафе, но эксперимент почему-то продлился недолго?

"Верно, недолго. Знакомая, знавшая меня, как неплохого ресторатора, уговорила взять в аренду ее кафе. Я сомневалась. Во-первых, не было денег для старта, во-вторых, это снова большие нагрузки. Но в нем было все необходимое оборудование, нужно было лишь порядок навести и сделать первый закуп продуктов. На должность бухгалтера я пригласила женщину, передвигающуюся исключительно на инвалидной коляске. Помощниками повара, официантами я взяла неслышащих либо слабослышащих ребят. Вы не представляете, какие они ответственные! Они прекрасно умели читать по губам, внимательно принимали заказы. Но – увы. Общество оказалось не готово к подобным экспериментам."

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

А еще были случаи, рассказывает наша героиня, когда ее ребят в кафе обижали клиенты. А потом родственники хозяйки заведения пожаловались ей, что не чувствуют себя в нем комфортно. Женщина тогда уверенно заявила, что отказываться от ребят не собирается, поэтому владелица решила сделать им неподъемную арендную плату, и они были вынуждены уйти все вместе. Это тоже был опыт, хотя и горький. Тогда же в Гульвире стала зреть мысль попытаться сломать сложившиеся стереотипы, где людям с инвалидностью нет места.



- Есть люди с инвалидностью по рождению, которые не знают другой жизни. А есть те, кто приобрел ее в результате травм или болезни. Многие ломаются, впадают в депрессию, не находят выхода из тупика. Им ведь гораздо труднее принять действительность? Вы одна из них?

"Если говорить о себе, то я, как человек, не изменилась после болезни. Осталась прежней. А вот мир вокруг меня изменился. Не только друзья и знакомые, даже многие родственники "потерялись", "растворились". Было больно, обидно, но я нашла в себе силы отбросить все это. Поняла, что те, кто отсеялся, были просто лишние люди, а у меня другое предназначение. И своих ребят учу тому же. Не зацикливаться на мелочах."

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

- Проекту DeFakto-FM скоро будет три года. Как все начиналось?

"В 2019 году меня пригласили возглавить общественное объединение инвалидов "Мейiрiм". Я оказалась среди людей, которым была нужна моя помощь, моя поддержка. Так через год родился проект DeFakto. Почувствовать себя нужной обществу, причем каждый день, каждую минуту – это очень важно. Изначально мы планировали сделать радиоканал в классическом варианте, чтобы доносить нужную информацию в самые отдаленные уголки региона, в сельскую местность. Но оказалось, что оборудование для радиовещания запредельно дорогое, а выкупить радиочастоту – это вообще что-то из области фантастики. Поэтому остановились на интернет-проекте. Это особенное радио для особенных людей. Сейчас все сидят в соцсетях, поэтому пошли этим путем. Акимат дал помещение, которое мы отремонтировали своими силами и с помощью добрых людей. Выиграли грант на покупку оборудования. Оставалось научить ребят азам журналистики."

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

- В этом вопросе, наверное, проблем не было? Сообщество местных журналистов живо откликнулось и поддержало вас?

"А вот и нет. Я не буду называть организации и имена тех, кто отказал или высмеял нашу идею. Но мы нашли тех, кто открыт душой. Два газетчика-журналиста провели мастер-классы по компоновке текстов, а Евгения Присяжная целых восемь месяцев учила моих ребят, как вести репортажи, как снимать, монтировать материал. Практически все делали на телефонах. Это гораздо быстрее, чем на компьютерах. Потом было обучение в республиканской медиа-школе и казахской медиа-академии. Там не относились скептически к моим ребятам из-за того, что кто-то незрячий, с диагнозом ДЦП или прикован к инвалидному креслу. А для ребят это был большой шаг вперед, признание их значимости!"

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

- Людей с инвалидностью трудно вывести из дома, независимо от возраста. Чаще всего они ведут замкнутый образ жизни. А ваши ребята комфортно чувствуют себя даже перед объективом камер…

"Изначально мы выбрали формат интернет-радио. То есть вещали из студии, не показывая лиц. Я была уверена, что ребята из моей команды не захотят выставлять свои лица на всеобщее обозрение. Это для здоровых людей порой, сложно. Но они решили попробовать. Впрочем, научить не бояться объектива фото- или видеокамеры тоже оказалось нелегко. И не каждый смог преодолеть этот психологический барьер. Но востребованность в проекте не ограничивается только съемками. Пришлось потратить немало сил, чтобы снять с них груз ненужности. Каждый день мотивирую их на что-то новое. Говорю, что надо верить в себя. Сейчас с гордостью могу сказать, что все – и девушки, и парни – стали тщательно следить за собой. Постоянно посещают салоны красоты, делают модные стрижки, маникюр, сменили гардероб. Это радует!"

Гульвира отмечает, что все же еще большую гордость и радость доставляют их успехи на журналистском поприще.

"На сегодняшний день наш инклюзивный информационный портал стал популярен! Мои ребята блестяще провели интервью с новым акимом Талдыкоргана, он быстро и легко пошел на контакт. А вот с акимом Жетысуской области были некоторые проблемы. Его помощники настаивали, чтобы мы заранее подготовили вопросы, я же категорически с этим не соглашалась. Для нас было важно сделать живое, а не казенное интервью. И у нас получилось! Потом были представители серьезных строительных компаний, знаменитая скрипачка Жамиля Серкебаева, известные актеры и стилист, даже министр, посетивший Талдыкорган. Кстати, все они отметили, что вопросы были сформулированы очень грамотно и профессионально. Такие оценки окрыляют ребят. И сейчас любой именитый гость города с удовольствием принимает приглашение в нашу студию."

- Ваши коллеги знают, что когда вы что-то начинаете, то изначально ставите высокую планку. Сейчас в команде DeFakto 15 человек. Это абсолютно инклюзивное сообщество – корреспонденты, редакторы, операторы, режиссеры и психологи. Как удалось настроить коллектив на одну волну?



"Люди с инвалидностью очень талантливы, нужно только понять, кто и в чем. В самом начале мне пришлось искать участников для проекта, уговаривать, убеждать. А сейчас в желающих отбоя нет. Только не каждому это дано. Были ребята, которые пришли, поработали, не смогли реализовать себя в журналистике, но открыли в себе способности к чему-то другому. Главное, они социализировались, адаптировались к новым жизненным обстоятельствам, научились чувствовать себя увереннее в обществе. Ну, как этому не радоваться?"

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

- Ваше любимое выражение: "Мы не можем помочь всему миру, но тем, кто хочет в себе что-то изменить, всегда окажем поддержку". Как это работает на практике?



"Я знакома с чудесной девушкой - Сабиной Кумарбековой. Ей 28 лет. У нее врожденный ДЦП. Она не была в нашей команде, но мы узнали о ее мечте – стать студенткой, получить высшее образование. До этого она самостоятельно выучила несколько иностранных языков, причем на высоком уровне. Мы нашли ей репетиторов, которые помогли ей подготовиться к ЕНТ, после чего она успешно сдала экзамены. Сейчас Сабина студентка второго курса университета. А вот Алмас Мукажанов прекрасно вписался в нашу команду. Несколько лет назад юноша неудачно нырнул в воду, сломал шею, после чего практически полностью потерял подвижность. Когда он позвонил мне, и я услышала его голос, манеру говорить, то поняла – наш человек! Ему сейчас 27 лет, но еще год назад Алмас ни за что не согласился бы "светить" лицом на публику. Сейчас у него эти комплексы отпали. Под него мы сделали рубрику "Побудь мной". Она произвела большой фурор в обществе. Мы предложили застройщикам и чиновникам проехать по улицам города в инвалидных колясках, чтобы они на своем опыте убедились, насколько у нас недоступный город для людей с инвалидностью. После того, как один чиновник чуть не получил травму при передвижении в инвалидном кресле, стало трудно уговорить новых героев на эксперимент. Боятся!"

Фото из архива героини

- Проблемы, которые поднимает интернет-радио DeFakto FM, находят отклик не только у талдыкорганцев, но и жителей всей Жетысуской области. Ведь они отличаются актуальностью, легкостью в подаче и даже юмором. Вас с интересом смотрят пользователи соцсетей и пишут положительные отклики. Сюжеты о людях с инвалидностью, которые смогли добиться успехов, трогают за душу. А рубрика "Анатомия профессии" настолько необычна, что ее просматривают по несколько раз…

"Мы начинали с вопросов доступности социальных и коммерческих объектов. Сняли сюжеты в здании облсуда, где не работал подъемник для маломобильных посетителей, в областной больнице и даже в санатории. Сейчас замечания учтены, все исправили. Поэтому будут сюжеты и об этом. Мы не ориентируемся только на негатив. А рубрика "Анатомия профессии" приоткрыла для них таинство проведения настоящих операций, так как начали мы именно с врачей. Какой восторг был в их глазах, не передать словами! Впрочем, их активный образ жизни не ограничивается сейчас только подготовкой сюжетов. Они участвуют в различных творческих конкурсах и побеждают. Ко Дню Победы мы сделали совместный концерт с военнослужащими Талдыкорганского гарнизона. Это была сложная работа, готовились к концерту четыре месяца, но оно стоило того! Летом приняли участие в международном проекте "Паруса духа", который проходил в нашей стране на Балхаше. Там прошла парусная регата на катамаранах, а в Турции – на парусных яхтах в Средиземном море. Столько эмоций, впечатлений! Не передать словами. А еще - у нас очень большие планы, в том числе участие во многих международных проектах. Мои ребята достойны этого!"

Фото из архива героини

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Гульвира Таубалдинова стала лидером, который объединил и сейчас ведет за собой, ей всецело доверяют участники проекта DeFakto FM. И вот, что говорят сами участники необычного талдыкорганского проекта.

"Мы - команда, друзья и просто одна большая семья. Каждый со своим характером и набором "тараканов". С нами бывает трудно, мы спорим, иногда вообще непонятно, как нас можно терпеть. Но самое важное - мы научились сохранять уважение и теплые чувства к друг другу, несмотря ни на что. Всего этого могло не быть, если бы не один особенный человек – Гульвира Таубалдинова."

Ребята отмечают, что их руководитель необыкновенная. И для нее и их нет на свете такой цели, которую она вместе со своей командой не могла бы достичь! Главное, что отмечают коллеги Гульвиры, она умеет нарушать правила и смотреть на вещи с неожиданных сторон. А еще у нее большое любящее сердце, которое смогло вместить всех нас в один проект под названием DeFakto FM.