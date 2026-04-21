Одна деталь вне протокола: как в Акорде встретили президента Монголии

21 апреля 2026 года состоялась торжественная церемония встречи президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха, на которой строгий дипломатический протокол сопровождался теплыми и почти неформальными моментами, передает корреспондент Zakon.kz.

В Акорде с самого утра чувствовалось особое оживление. В главный холл резиденции с 9:30 начали стекаться люди – сегодня здесь было непривычно многолюдно. Представители СМИ Казахстана и Монголии, сотрудники протокола, члены делегаций – пространство постепенно наполнялось негромким гулом голосов.

Министры появились ближе к 10:00. Они держались рядом, словно заранее выстраивая будущую композицию церемонии. Рукопожатия, теплые объятия, короткие, но эмоциональные разговоры – в этих деталях читалось неформальное ожидание важного события.

В это же время представители монгольской делегации несколько раз поправляли костюмы, переглядывались, делали фотографии.

Когда стрелки часов приблизились к 11:00, холл заметно стих. Люди заняли свои места, и в воздухе повисла почти осязаемая тишина. Ее разорвал четкий стук барабанных палочек и в окне неподалеку показался входящий в зал президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. С противоположной стороны к дверям уже подходил Касым-Жомарт Токаев, и зал наполнился торжественным звучанием оркестра.

Двери распахнул почетный караул, и на пороге появился высокий гость. Ровно в 11:00 состоялось рукопожатие глав государств – короткое, выверенное до секунды, за которым последовали объятия. Далее все развивалось строго по протоколу: президенты поочередно представили членов делегаций, лично пожав руки каждому.

Затем они прошли к центру холла, где начальник роты почетного караула отдал рапорт. Прозвучали государственные гимны двух стран. В эти минуты пространство словно стало еще выше и шире – за счет общей сосредоточенности и торжественности происходящего момента.

Уже в 11:06 главы государств направились к лифту – впереди были переговоры в узком и расширенном составах. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, что наши братские народы связаны общей историей и корнями, а сейчас сотрудничество двух стран выходит на новый уровень. Он также заявил что искренне рад всем достижениям Монголии. В свою очередь Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул, что внимательно следит за достижениями нашей страны и напомнил: по итогам визита Токаева в Монголию в 2024 году было подписано более десяти документов, и сегодня стороны намерены продолжить эту практику.

К 11:30 гости перешли в Мраморный зал. Здесь состоялась церемония подписания документов. Это один из тех залов, которые особенно любят сотрудники резиденции – едва открываются двери, ощущается прохлада и легкий аромат свежих роз.

Гости входили с улыбками, обменивались рукопожатиями. Пространство наполнилось разговорами – люди разбивались на небольшие группы, обсуждая последние детали.



Представители СМИ, пользуясь паузой, записывали комментарии министров обеих стран.

Аким Астаны Женис Касымбек отметил, что столицы двух стран являются городами-побратимами, и с улыбкой добавил, что Улан-Батор считается самой холодной столицей в мире, в чем даже опережает Астану.



"Сегодня мы подписываем документ со столицей Монголии. Они интересуются нашим опытом, мы – их. Нас интересуют их подходы – как они собираются это делать. У нас климатические условия очень схожи. Поэтому нам интересно, как они в этот период живут и чем мы можем им помочь. Эта зима выдалась очень теплой, но были и холодные дни", – дополнил Женис Касымбек.

Стоит отметить, что гости из Монголии особо отметили зеленый облик столицы. В продолжение этой темы аким подробно рассказал о подходах к озеленению: какие виды растительности высаживаются в городе, почему сделан акцент на многолетние растения с расчетом на годы вперед и как ежегодно в Астане появляется до миллиона новых деревьев. Он также подчеркнул, что эта работа ведется не изолированно – между городами Казахстана налажен постоянный обмен опытом и консультации по вопросам озеленения.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Тем временем для участников церемонии проводили подробный инструктаж: где остановиться, в какой момент подать руку, как удобнее взять документ и даже как правильно выполнить легкий поклон президентам. Некоторые репетировали движения – несколько шагов вперед, разворот, пауза.

Когда началась сама церемония, все прошло с точностью механизма. Менее десяти шагов навстречу друг другу, обмен папками, рукопожатие, поворот к президентам, легкий поклон, аплодисменты, возвращение на место. И так – более десяти раз, без единой заминки.

После подписания главы государств сделали заявления для СМИ. Каждый говорил на своем родном языке, а синхронный перевод звучал в наушниках. Пока выступал Касым-Жомарт Токаев, его монгольский коллега внимательно слушал, время от времени кивая в знак согласия.

Когда стрелки часов приблизились к часу дня, встреча подошла к завершению. Президенты поднялись и направились к выходу, продолжая беседу так, будто разговор только начинался – легко и по-дружески. Зал постепенно опустел. По коридорам Акорды люди неспешно спускались к первому этажу. Кто-то останавливался, чтобы сделать фотографии на память – как будто стараясь удержать в памяти это утро, в котором строгий протокол неожиданно оказался наполнен теплым, почти домашним уютом.

Какие документы подписали по итогам переговоров Токаева и Хурэлсуха, можно прочитать тут.