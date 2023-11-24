Морские "светофоры" в Мангистау нуждаются в срочном ремонте и реставрации

На полуострове Мангышлак существует пять маяков. Двум, самым старым из них, исполнилось 172 года. Остальные – намного "моложе". Все они были построены во времена, когда на Каспии проходили первые испытания ракет "берег – корабль".

Сейчас маяки нуждаются в ремонте и реконструкции. На некоторых из них ремонтные работы начались, но так и не завершились – сейчас идут судебные процессы, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Аналогов актаускому маяку под названием "Меловой" (на фото) нет больше нигде в мире. Он носит это название по одноименному мысу, который расположен рядом. Ему уже больше полувека, известен он тем, что является первым на планете маяком, который установлен на крыше многоэтажного жилого дома. Больше 40 лет его включали ежедневно по графику – строго после заката солнца, в непогоду он зажигался вне графика и тогда становился единственным ориентиром для кораблей.

"Глазом" маяка служила лампа мощностью 1000 Вт, а электродвигатель приводил в движение линзу, которая усиливала световые лучи. Красные и белые лучи можно было увидеть из любой точки города, и естественно, далеко в море – длина луча составляла 21 морскую милю (около 30 км).

Белый луч служил для показа безопасного для прохода сектора, а красный – наоборот. Когда-то в квартире на 10 этаже под маяком жила семья смотрителей. Это был стратегический объект, который принадлежал сначала пограничной службе, затем – Министерству обороны Казахстана. Еще с 90-х годов маяк нуждался в ремонте, а к началу 2000-х и вовсе перестал работать. К 30-летию независимости РК маяк "Меловой" восстановили за счет спонсорских средств – устаревшее светооптическое оборудование заменили на светодиодные лампы. Сейчас он работает с переменным успехом.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Крыша, на которой расположен маяк, давно пришла в негодность – она протекает, что создает неудобства жильцам дома. Чтобы ее полностью отремонтировать, надо на крышу попасть, а это не так просто, ведь маяк является режимным объектом.

"В КСК когда-то сказали, что отремонтировали 130 квадратных метров кровли, а на деле всего 80 квадратов – над двумя квартирами. Но вода все равно затекает под то покрытие, которое они поменяли. Вода течет в квартиры ниже, в общие коридоры, в лифтовую шахту. Весь дом страдает от того, что крыша протекает. Там трещины уже на несущих конструкциях, на плитах. И не исключено, что они могут обрушиться. То есть дом не прослужит то время, на которое он был рассчитан", – говорит жительница дома Кристина Авдеева.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Сейчас десятый этаж дома, который находится прямо под маяком, напоминает катакомбы – свисающие провода, стены и потолок в потеках от воды – ремонта дом не видел уже давно.

"Процессом передачи маяка в собственность акимата занимается Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК. Пока он не у нас на балансе, но мы готовы его принять. Из Минобороны сначала отправили в областное управление финансов письмо с запросом о принятии объекта, а управление направило его в городской отдел ЖКХ. То есть сейчас идет процедура передачи. Но пока не можем сказать, примет ли акимат на баланс только маяк, или маяк вместе с крышей", – рассказали в пресс-службе акимата города Актау.

К слову, на отчете акима города Актау один из жителей города задавал вопрос по поводу будущего этого маяка. Тогда представители акимата рассказали, что планируют провести капитальный ремонт крыши дома, а на месте маяка сделать туристическую зону с панорамным лифтом.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Фото из архива Мангистауского историко-культурного заповедника

Два других маяка были признаны памятниками истории и культуры. Это Нижний и Верхний Тупкараганские маяки, которые были построены в 1851 году. Нижний расположен на восточной окраине села Баутино, на южном побережье Тупкараганской бухты, а Верхний – в 10 километрах от города Форт-Шевченко. В прошлом году Мангистауский историко-культурный заповедник до передачи маяков на баланс акиматам провел конкурс на проведение научно-реставрационных работ. В мае 2022 года заключили договор, работы разделили на два года.

"В 2022 году на Нижнем Тупкараганском маяке был заменен кровельный покров на маяке, отремонтированы оконные и дверные блоки, проведены наружные и внутренние отделочные работы и ремонт печей на маяке. На объекте "Маяк Верхний Тюб-Караган" подрядчик провел внутренние отделочные работы, ремонт полов и частично оконных блоков, покраску смотровой площадки, наружные и внутренние отделочные работы жилого дома у маяка, ремонт полов и замену утеплителя кровли. Остальные научно-реставрационные работы на двух маяках запланированы на 2023 год. В прошлом году маяки были переданы на баланс акиматам села Баутино и города Форт-Шевченко", – говорится в ответе на запрос Мангистауского историко-культурного заповедника.

Фото из архива Мангистауского историко-культурного заповедника

Однако в начале 2023 года компания, которая занималась реставрационными работами, обратилась в суд. Поставщик потребовал, чтобы историко-культурный заповедник провел экспертизу и внес корректировки в научно-проектную документацию по договорам о госзакупках. Но суд отказал в удовлетворении иска.

"Компании отказали, так как научно-проектная документация не проходит вневедомственную экспертизу, а проведение корректировок безосновательно. Несмотря на решение суда, которое вступило в законную силу, и неоднократные уведомления заповедника о необходимости начать научно-реставрационные работы, компания не приступает к выполнению своих обязательств по договорам. Поэтому заповедник подал два исковых заявления, по которым сейчас идут судебные разбирательства. Мы требуем включить TOO в реестр недобросовестных поставщиков и расторгнуть договоры, а также взыскать пеню", – сообщили в заповеднике.

На сегодняшний день оба маяка не работают. В акимате Тупкараганского района отметили, что вопрос об их подключении будет решаться только после завершения ремонта и судебных разбирательств.

Фото Мангистауского государственного историко-культурного заповедника

Еще один маяк – "Песчаный" – расположен на одноименном мысе. В 2023 году его передали на баланс Мунайлинского районного отдела культуры. Высокая восьмигранная железобетонная башня с фонарным сооружением была построена в 1956 году. Маяк до сих пор функционирует. Его сигналы, дальность которых составляет 19 миль, подаются в основном иностранным судам, которые находятся в нейтральных водах.

"Маяк "Песчаный" был признан объектом историко-культурного наследия и включен в список предварительного учета. Было дано предложение взять его под охрану государства. После одобрения этого предложения появится возможность провести ремонтные работы", – сообщили в акимате Мунайлинского района.

Фото Мангистауского государственного историко-культурного заповедника

К слову, с этим маяком была связана некрасивая история. Его строительством занимался ветеран ВОВ Есенбай Сулейменов. Он также построил дом рядом с маяком, где и поселился со своей семьей. Тогда маяк находился в собственности гидрографической службы, затем в конце 90-х оказался никому не нужным. Однако сын Есенбая охранял его, ухаживал и поддерживал в рабочем состоянии, так как все это время работал смотрителем. В 2009 году маяк передали в Минобороны, а смотрителя вместе со всей многочисленной к тому времени семьей выселили из дома. Все суды смотритель проиграл. В районном акимате отметили, что сейчас рассматривают возможность вернуть должность смотрителя.

Пятый маяк – "Кызылозен" – получил свое название от села, расположенного рядом. Он был построен в середине XX века. По сравнению с другими маяками он невысокий. Маяк до сих пор активно используется в навигационных целях. Он также признан объектом историко-культурного наследия, но пока не внесен в список памятников, охраняемых государством.

Фото Мангистауского государственного историко-культурного заповедника

Все эти маяки, по мнению сотрудника турфирмы в Актау Карлыгаш Ниязбековой, могли бы послужить отличными объектами для туристов.

"Маяки сейчас отходят на второй план, ведь их заменило современное навигационное оборудование. Но флер романтики, связанной с ними, сохраняется", – отмечает сотрудник турфирмы.

Если власти Мангистау создадут специальный туристический маршрут по всем пяти маякам области, он, несомненно, будет пользовался популярностью. Пока же за ними тянется флер неразберихи.

