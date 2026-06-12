#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Статьи

Не Турция и не Египет: банановая аллея появилась в центре Шымкента

Бананы, сад, Шымкент, оазис вместо парковки, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 17:39 Фото: Zakon.kz/Лика Морозова
Еще недавно здесь парковались автомобили, а сегодня растут банановые деревья и пальмы. Необычный сад в центре Шымкента создал местный житель, сообщает Zakon.kz.

Тропический уголок появился прямо посреди привычного городского пейзажа. На месте, где когда-то была парковка, предприниматель Данияр Азимбаев разбил живописный сад, в котором растут лилиецветные магнолии, гортензии, березы, голубые ели, декоративные розы, но изюминкой всего этого зеленого великолепия являются пальмы.

"Парковку мы перенесли по бокам, а вместо нее в самом центре посадили сад. Местные жители, которые соседствуют с нашим офисом и садом, отреагировали на такое решение очень позитивно. Каждый вечер здесь гуляют с колясками мамы, бегают дети, фотографируются подростки. Полтора месяца назад высадили хвойные деревья. Сразу над нашим садом мы натянули сетку, чтобы была полутень. Нужно три года, чтобы это прижилось. Банановые деревья приобрели на банановой ферме, посадили в качестве эксперимента", – рассказал Данияр.
Банановая аллея, пальмы, Шымкент, озеленение, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 17:39

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Летом пальмы чувствуют себя вполне комфортно, а в зимнее время года Данияр планирует их утеплять, чтобы им были не страшны ни снег, ни холодные дожди. На создание аллеи ушло несколько месяцев. Здесь также высажены японский клен и декоративные розы.

Банановая аллея, пальмы, Шымкент, озеленение, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 17:39

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Бизнесмен делится, что сам вырос в этом районе, поэтому создать сад хотел с детства, чтобы местной детворе было где гулять. Аллею с тропическими деревьями Данияр благоустроил по собственной инициативе и за свой счет. Несколько месяцев упорного труда, и прогулочная зона с экзотическими мотивами радует прохожих.

"Все создавали сами, без дизайнеров. Причем, если обратить внимание, сад делится на две части: тут тропическая, а там березки и хвойные", – отметил Данияр.
Банановая аллея, пальмы, Шымкент, озеленение, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 17:39

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Жительница города Антонина Логинова делится, что каждый раз с восторгом гуляет по новой аллее. По ее мнению, родной город не уступает заморским курортам, единственное – не хватает моря.

"Когда год назад наши жители узнали о том, что в городе есть банановые теплицы, это вызвало удивление, восторг, а кто-то к этому отнесся скептически. И вот прошло совсем немного времени, и среди привычных аллей нашего любимого города зашумели огромные зеленые листья настоящих банановых деревьев. Теперь, чтобы почувствовать атмосферу экзотических стран, достаточно просто выйти на прогулку. Зачастую, просматривая тревел-видео, по пальмам можно определить, что это где-то за границей. Здания плюс-минус везде похожи. И вот Шымкент в очередной раз решил всем показать, что мы не хуже Турции, Египта и Эмиратов", – поделилась своим мнением горожанка.
Банановая аллея, пальмы, Шымкент, озеленение, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 17:39

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Банановые деревья на одной из улиц Шымкента пока остаются смелым экспериментом, однако уже сегодня они стали одной из самых обсуждаемых зеленых достопримечательностей, доказывая, что даже самые необычные проекты способны найти свое место в городском пространстве.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Лика Морозова
Читайте также
парики предлагают делать из банановых отходов
01:07, 04 мая 2025
Парики и текстиль из банановых отходов: эксперты предлагают альтернативу хлопку
Шымкент, теплица, школа, дети, тропические растения
14:24, 20 мая 2026
Ананас, маракуйя и киви: экзотический огород появился в одной из школ Шымкента
В Шымкенте появится улица, названная в честь Турции
16:14, 17 октября 2023
В Шымкенте появится улица, названная в честь Турции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сабыржан Аккалыков
17:51, Сегодня
Казахстан и Узбекистан на Кубке мира: Оралбай и Аккалыков против чемпионов мира
Казахстанские футбольные судьи разобрали спорные эпизоды КПЛ и видеоматериалы УЕФА
17:37, Сегодня
Казахстанские футбольные судьи разобрали спорные эпизоды КПЛ и видеоматериалы УЕФА
Ангелина Лукас высказалась о миллионных затратах на подготовку казахстанских шахматисток
17:22, Сегодня
Ангелина Лукас высказалась о миллионных затратах на подготовку казахстанских шахматисток
Елена Рыбакина
17:18, Сегодня
Рыбакина совершила камбэк и взяла реванш у Марии на крупном турнире в Лондоне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: