Не Турция и не Египет: банановая аллея появилась в центре Шымкента

Еще недавно здесь парковались автомобили, а сегодня растут банановые деревья и пальмы. Необычный сад в центре Шымкента создал местный житель, сообщает Zakon.kz.

Тропический уголок появился прямо посреди привычного городского пейзажа. На месте, где когда-то была парковка, предприниматель Данияр Азимбаев разбил живописный сад, в котором растут лилиецветные магнолии, гортензии, березы, голубые ели, декоративные розы, но изюминкой всего этого зеленого великолепия являются пальмы.

"Парковку мы перенесли по бокам, а вместо нее в самом центре посадили сад. Местные жители, которые соседствуют с нашим офисом и садом, отреагировали на такое решение очень позитивно. Каждый вечер здесь гуляют с колясками мамы, бегают дети, фотографируются подростки. Полтора месяца назад высадили хвойные деревья. Сразу над нашим садом мы натянули сетку, чтобы была полутень. Нужно три года, чтобы это прижилось. Банановые деревья приобрели на банановой ферме, посадили в качестве эксперимента", – рассказал Данияр.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Летом пальмы чувствуют себя вполне комфортно, а в зимнее время года Данияр планирует их утеплять, чтобы им были не страшны ни снег, ни холодные дожди. На создание аллеи ушло несколько месяцев. Здесь также высажены японский клен и декоративные розы.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Бизнесмен делится, что сам вырос в этом районе, поэтому создать сад хотел с детства, чтобы местной детворе было где гулять. Аллею с тропическими деревьями Данияр благоустроил по собственной инициативе и за свой счет. Несколько месяцев упорного труда, и прогулочная зона с экзотическими мотивами радует прохожих.

"Все создавали сами, без дизайнеров. Причем, если обратить внимание, сад делится на две части: тут тропическая, а там березки и хвойные", – отметил Данияр.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Жительница города Антонина Логинова делится, что каждый раз с восторгом гуляет по новой аллее. По ее мнению, родной город не уступает заморским курортам, единственное – не хватает моря.

"Когда год назад наши жители узнали о том, что в городе есть банановые теплицы, это вызвало удивление, восторг, а кто-то к этому отнесся скептически. И вот прошло совсем немного времени, и среди привычных аллей нашего любимого города зашумели огромные зеленые листья настоящих банановых деревьев. Теперь, чтобы почувствовать атмосферу экзотических стран, достаточно просто выйти на прогулку. Зачастую, просматривая тревел-видео, по пальмам можно определить, что это где-то за границей. Здания плюс-минус везде похожи. И вот Шымкент в очередной раз решил всем показать, что мы не хуже Турции, Египта и Эмиратов", – поделилась своим мнением горожанка.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Банановые деревья на одной из улиц Шымкента пока остаются смелым экспериментом, однако уже сегодня они стали одной из самых обсуждаемых зеленых достопримечательностей, доказывая, что даже самые необычные проекты способны найти свое место в городском пространстве.