Купание в фонтанах Алматы: чем рискуют дети и взрослые в летнюю жару

В жаркие дни городские фонтаны становятся местом притяжения для детей и взрослых. Однако врачи и специалисты по обслуживанию гидротехнических сооружений предупреждают: попытка освежиться в фонтане может обернуться травмами, инфекциями и другими проблемами со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

С наступлением лета в Алматы заработали городские фонтаны – своеобразные оазисы прохлады среди зеленых зон мегаполиса. Пока дети наслаждаются каникулами, а взрослые ищут спасение от жары, возле водных сооружений собираются десятки отдыхающих.

Нередко горожане используют фонтаны не по назначению. Кто-то моет руки, кто-то освежает лицо, а некоторые устраивают настоящие водные процедуры. Очевидцы регулярно публикуют в социальных сетях фотографии купающихся в городских фонтанах детей, вызывая оживленные дискуссии о безопасности такого отдыха.

Между тем специалисты напоминают: городские фонтаны предназначены для благоустройства и создания комфортного микроклимата, а вовсе не для купания.

"Прежде всего нужно помнить, что фонтаны – это элементы благоустройства города, они предназначены для увлажнения воздуха, но не предназначены для купания".

Травмы и поражение электричеством

По словам врачей, во время купания в фонтане существует риск получить серьезную травму.

На поверхности фонтанов располагаются элементы подсветки, струйные насадки и форсунки. Кроме того, внутри сооружений находятся инженерные коммуникации. Из-за этого не исключены механические повреждения и даже электротравмы.

"Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра и каждый день напоминайте им, что купание в запрещенных местах очень опасно", – отмечают врачи.

Не такие безобидные и сухие фонтаны, через струи которых особенно любят бегать дети. Несмотря на более современную конструкцию, специалисты подчеркивают: отсутствие открытой чаши не делает такие объекты местом для купания.

Инфекции и бактерии

Не меньшую угрозу представляют санитарные риски. Вода в фонтанах обновляется не так часто, как многие думают. Кроме того, к водным сооружениям имеют доступ птицы, бездомные животные, а иногда и люди, использующие фонтаны для личной гигиены.

Как объясняют санитарные врачи, в жаркую погоду микроорганизмы размножаются значительно быстрее. В результате купание может привести не только к простуде, но и к более серьезным последствиям.

По их словам, существует риск заражения острыми кишечными инфекциями, конъюнктивитами, энтеровирусными и ротавирусными инфекциями, а также вирусным гепатитом А.

"Находясь рядом с фонтаном, старайтесь избегать попадания воды на слизистые оболочки тела и ни в коем случае не пейте воду!" – ежегодно призывают санэпидем врачи.

Что добавляют в воду фонтанов

Специалисты, отвечающие за содержание городских фонтанов, отмечают, что каждое лето сталкиваются с одной и той же проблемой – в чашах фонтанов купаются не только дети, но и взрослые.

По словам руководителя службы по содержанию фонтанов Алматы Кумисбека Амангелдиева, вода в фонтанах проходит специальную обработку.

"Купаться в чашах фонтана ни в коем случае нельзя! Там электричество, химические добавки в воде. Утром рано, когда люди выгуливают своих животных, они купают их в фонтанах, а днем там плещутся дети. Иногда можно заметить людей без определенного места жительства, которые моются в фонтанах. Нужно понимать, что в воду фонтанов, чтобы она не зацвела и не стала рассадником инфекций, добавляют технический хлор и медный купорос", – разъяснял редакции руководитель службы по содержанию фонтанов Алматы Кумисбек Амангелдиев.

В городском Управлении развития общественных пространств также сообщили, что перед запуском фонтанов ежегодно проводится комплекс обязательных работ: очистка чаш и прилегающих территорий, обеззараживание воды с использованием хлора и сульфата меди, ремонт оборудования, покраска конструкций и проверка инженерных систем. Только после завершения всех процедур объекты допускаются к эксплуатации.

Как обезопасить себя и детей

Санитарные врачи рекомендуют взрослым и детям соблюдать простые меры предосторожности:

не использовать городские фонтаны для купания и мытья;

брать с собой на прогулку бутылку воды, чтобы при необходимости освежить лицо и руки;

одеваться по погоде и избегать перегрева;

купаться только в разрешенных водоемах и бассейнах;

объяснять детям, почему игры в фонтанах могут быть опасны.

Во время летнего сезона специалисты санитарно-эпидемиологического мониторинга регулярно отбирают пробы воды из фонтанов и исследуют их на наличие лактозоположительных кишечных палочек, вирусного гепатита А, энтеровирусов и ротавирусов. Как правило, результаты соответствуют действующим гигиеническим нормативам. Однако специалисты подчеркивают: даже это не делает фонтаны местом для безопасного купания.

Об алматинских фонтанах

В Алматы насчитывается 55 коммунальных фонтанных комплексов. В этом году часть объектов находится на реконструкции, в том числе фонтаны в парке Первого Президента, на площади Республики и возле Театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова.

По данным Управления развития общественных пространств, из 55 гидротехнических сооружений 11 являются сухими фонтанами. Такие объекты считаются более безопасными благодаря тому, что инженерное оборудование и трубопроводы расположены под настилом и недоступны посетителям.

Фонтаны работают ежедневно с 08:00 до 23:00 и традиционно будут функционировать до 1 октября. При понижении температуры воздуха ниже +5 градусов их работа приостанавливается.

Среди наиболее популярных фонтанов города – комплексы на улице Панфилова, площади Абая перед Дворцом Республики и в Центральном парке отдыха. Одними из самых узнаваемых объектов остаются фонтаны "Неделька" возле ГАТОБ имени Абая и "Жетысу" на пересечении проспекта Абая и улицы Тулебаева.

Параллельно в городе продолжается модернизация фонтанов. В рамках реконструкции обновляются инженерные коммуникации, системы водоснабжения и фильтрации, гидроизоляция и насосное оборудование, внедряются автоматизированные системы управления и благоустраиваются прилегающие территории. Полностью завершить работы планируется в третьем квартале 2026 года.

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Таким образом, несмотря на привлекательность фонтанов в летний зной, специалисты единодушны: использовать их следует только по прямому назначению – наслаждаться прохладой и отдыхать рядом с водой, а для купания выбирать специально оборудованные бассейны и разрешенные водоемы.