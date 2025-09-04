Житель Усть-Каменогорска предлагает увеличить штрафы за скальный вандализм

Альпинист из Усть-Каменогорска Вячеслав Орлов очищает скалы от надписей и прививает казахстанцам любовь к природе родного края. За сезон 2025 года стерты 72 "автографа", сообщает корреспондент Zakon.kz.

38-летний Вячеслав работает тренером в детско-подростковом клубе "Жигер". Он проводит для детей и подростков тренировки по альпинизму и скалолазанию. Уроки для детей проходят бесплатно.

"К альпинизму я пришел еще в 2003 году. Тогда в школе был кружок по туризму, я участвовал в соревнованиях. Сейчас вся моя деятельность сфокусирована на скалолазании. В летнее время мы занимаемся туризмом. В свое время я пять лет проработал в Кыргызстане и видел, как там развивается туризм. Привез идею в родной Усть-Каменогорск, с единомышленниками открыл турфирму и начал заниматься восхождениями. Вместе мы придумали конные маршруты. Продвигаем туризм Восточного Казахстана", – рассказал Вячеслав.

Фото: из личного архива Вячеслава Орлова

Самый популярный маршрут у туристов – это гора Белуха, Рахмановские ключи и Староавстрийская дорога, связывающая Катон-Карагайский и Маркакольский районы. Восточный Казахстан славится своими красивейшими горными пейзажами и чистейшими озерами.

Фото: из личного архива Вячеслава Орлова

В регионе множество красивейших природных локаций, но многие скалы исписаны краской. Это вызывает у Вячеслава особую грусть. Особенно сильно его поразила 70-метровая мраморная стена у озера Маркаколь.

Фото: из личного архива Вячеслава Орлова

"Белоснежный мрамор весь покрыт надписями. Иностранные туристы первым делом спрашивают: зачем люди это делают? Объяснить стыдно и очень тяжело". Вячеслав Орлов

Этой весной Вячеслав вместе с командой поддержал призыв национального парка Катон-Карагай убрать надписи со скал.

"С этого все и началось. Мы продумали множество вариантов, как решить проблему, и выбрали наименее вредный способ для природы. Было решено снять верхний слой краски. Со временем природа сама "поможет" нам и "доделает" нашу работу. Остатки надписей уже не так сильно бросаются в глаза. Мы купили инвертор, щетки разного типа, взяли лестницу, перчатки и средства индивидуальной защиты. Честно говоря, я не ожидал, что видео разлетится по соцсетям. В Instagram и TikTok проект вызвал огромный отклик. Люди писали, предлагали помощь, советовали даже купить лазер для очистки". Вячеслав Орлов

Фото: из личного архива Вячеслава Орлова

Альпинист считает, что чаще всего свои "автографы" оставляют подростки и молодые люди в возрасте от 15 до 21 года, у которых бывают гормональные всплески, и, чтобы выплеснуть энергию, они занимаются подобным "творчеством". Но хуже, когда это делают взрослые. Они приезжают со специальными кистями и краской.

Очистка скал – дело нелегкое. Все зависит от размера надписи, породы камня и вида краски: на одно слово уходит от 10 до 30 минут. Иногда краска въедается так глубоко, что даже современные средства не помогают.

Фото: из личного архива Вячеслава Орлова

Чтобы снизить ущерб, Вячеслав предлагает установить специальные панели – "школьные доски", где туристы смогут оставлять надписи и пожелания. А главное, по его мнению, – воспитывать любовь к природе с детства.

"Нужно поднимать штрафы хотя бы до полумиллиона тенге. Но еще важнее показывать своим примером, что природу нужно беречь". Вячеслав Орлов

На сегодня Вячеслав со своей командой удалил со скал 72 надписи. Цифра внушительная, и на этом альпинисты не собираются останавливаться. Их инициативу подхватили и другие казахстанцы. Сейчас Вячеславу поступают предложения о помощи. Многие уже готовы приехать и стирать надписи на скалах. Альпинист уверен, что таким образом можно создать глобальные экологические проекты.