Люди с инвалидностью Карагандинской области объединились и создали свою музыкальную группу

В Абайском районе Карагандинской области музыкальный коллектив «Бірлік» объединил творческих людей с инвалидностью. 18 неограниченно талантливых исполнителей песни, танца, поэтических произведений покоряют зрителей не только центрального региона, но и всего Казахстана.

Рождение "Бірлік" - "Единство"

Общественное творческое объединение людей с особыми потребностями "Бірлік" родилось пять лет назад в городе Абай, как небольшой коллектив из 4 человек. Непрофессиональные музыканты, но одаренные и очень активные исполнители песен заявили о себе на новогоднем концерте в местном Доме Культуры. И это стало настоящим чудом рождения дружной музыкальной семьи.

Руководителя группы Карлыгаш Жумагалиеву поддержали в акимате города и района, дирекция дома культуры выделила репетиционный зал, аппаратуру. Женщина с благодарностью вспоминает, что дело сразу пошло, исполнителей стали приглашать на праздники. И теперь ни один фестиваль или музыкальный вечер не обходится без них.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Сейчас нас уже 18 человек. Есть танцоры, поэтессы, певцы. Я очень рада, что на протяжении этого времени нас услышали. Мы начали не только в окрестностях 15 населенных пунктов давать концерты, но и по области, по всей стране. Изначально у всех был панический страх на сцене, не так-то просто начинать. Многие из нас непрофессиональные музыканты. Но всегда была поддержка и со стороны зрителей, и стало все получаться. Кто-то держит микрофон тяжело, так как люди с инвалидностью, у всех есть свои особенности. Кто-то по зрению имеет инвалидность 1 группы, другой на коляске сидит, потому что у него ДЦП. Но тяжело было только первое время. Нас поддерживат Махамбет Каратай – это художественный руководитель, он занимается распевками с нами, вокалом", - с гордостью рассказывает руководитель группы "Бірлік" Карлыгаш Жумагалиева.

"Нас ждут"

Карлагыш Жумагалиева сама имеет первую группу инвалидности по общему заболеванию, пользуется коляской. Но это совсем не снижает ее активности и оптимизма - отзываются о руководителе коллеги и друзья. Вместе со всеми женщина на репетициях в первых рядах.

Музыканты осваивают новые песни, распевают старые. Репертуар за годы обновился. В него вошли самые любимые у зрителей народные и современные песни на казахском и русском языках. Популярные лирические и патриотические песни.

Концерты музыкальной группы "Бірлік" всегда ждут в поселковых и клубах, домах престарелых, различных социальных учреждениях, в домах культуры. Выступления благотворительные и проходят с аншлагом. Артисты поделились, что встречи бывают теплыми и добрыми, зрители танцуют и подпевают.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Концерты объединяют всех. Они проходят на "ура", воспринимают жители очень хорошо. В концертный день, когда мы выезжаем, он объединяет всех нас, дает нам стимул к жизни. Мы люди с инвалидностью, и у нас каждый день что-то болит, но мы не хотим сидеть в четырех стенах, мы и в жару выезжали + 40°, и в сильный мороз. По всем городам ездим. Нам дают автобусы с кондиционерами. Абайский акимат помогает найти автобусы для выездов. Помогает так же партия "Amanat". Стараемся не сидеть дома, даем концерты, встречаемся с людьми. Если болеешь и будешь сидеть дома, то будешь еще больше болеть. Поэтому мы хотим активизироваться", - отмечает общее мнение коллектива руководитель "Бірлік".

Целительная музыка

Светлане Гарифулиной 34 года. Диагноз ДЦП. С самого детства она в коляске. Поет в "Бірлік" уже три года. Открытая улыбка и мягкий взгляд. Но за этим стоит твердый характер и воля.

Зрителям очень нравятся в ее исполнении песни "Надежда", "Часики" и многие другие композиции. Но мало кто догадывается, насколько было физически сложно молодой женщине взять в руки микрофон. Но все получилось - делится Светлана. И теперь, кажется, даже заболевание уступило таланту и вере певицы.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Когда меня в первый раз вывезли на сцену, было очень страшно. Сейчас мне аплодируют, нет такого страха уже. Я стараюсь. Училась держать микрофон, уже могу поднимать руками, могу ими шевелить. Даже микрофон мне помогает владеть руками, дает координацию, дает развитие моим рукам. Так что все потихонечку приходит со временем, все получается. Я выступала раньше одна, но в коллективе лучше. Здесь всегда весело. Нам в Доме культуры сшили красивые национальные костюмы. Впереди выступление в поселке Курминка. Готовимся с удовольствием. Каждый день стараюсь просыпаться с хорошим настроением, радоваться жизни, своим успехам, своим радостям и достижениям. Шаг за шагом продвигаюсь вперед", - с улыбкой рассказывает Светлана Гарифулина.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Спорт и музыка – сила

Хамит Достахин - солист "Бірлік". Ему 35 лет. Он мастер спорта по настольному теннису и удивляет своими разносторонними талантами. Кажется, этому энергичному парню многое по плечу. Призер и победитель многих соревнований и игр, успевает гастролировать с группой и быть в числе лидеров.

Хамит рассказал, что родился в музыкальной семье, поэтому творчество имеет большое значение. Коляска в жизни появилась в 2009 году после операции на спинном мозге. После переезда в город Абай из Акмолинской области нашел здесь новых друзей. Старается ставить себе глобальные цели и достигать их. Это важно для развития, делится певец и спортсмен.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Раньше я дома сидел, сейчас думаю, зачем сидел? Потом взялся, стал заниматься спортом, похудел. Планы - хочу участвовать в паралимпиаде, занять первое место. Мы с тренером стремимся к этому. Кроме того, люблю наш коллектив творческий. Скоро будет республиканский музыкальный конкурс в Астане, и мы подали заявку, готовим программу. Есть стимул петь и развиваться. Люблю наши гастроли, выступления. Был у нас забавный случай. На дуэтном номере с Бериком Бакировым у меня отключился микрофон на песне "Ақ сәулем". Друг допел песню сам на ура. И теперь тоже солист, призер многих конкурсов и любимец зрителей". Хамит Достахин

Хамит советует всем заниматься спортом. Он и сам летом передвигается только на коляске, не считая километры. В Абае его знают все. И только с холодами пересаживается в машину.

Музыка – особый мир звуков

Музыка – это особый мир, который интересно исследовать. Так о творчестве говорит Дмитрий Садовников. У мужчины первая группа инвалидности по зрению. И в группу "Бірлік" - "Единство" он пришел "просто" подыграть на гитаре. Но, как это часто случается в творческом коллективе, не смог остановиться. Исполнительский талант Дмитрия заметили руководители и постепенно ввели сначала в дуэтные песни, потом и в сольные.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Мне нравились песни из сказок, много в детстве слушал пластинки. Потом стал учиться игре на гитаре, подыгрывал исполнителям, затем и сам стал петь. Для меня музыка - это большая часть моей жизни. Мне нравится играть, когда хорошо получается, нравится развиваться. У меня ведь характер такой - больше исследователь, изучать новый стиль какой-то в музыке, смотреть, как это получится", - рассказал о своем творчестве Дмитрий Садовников.

Репертуар

Художественный руководитель музыкальной группы по вокалу Махамбет Каратай отмечет творческий талант каждого участника и вместе с руководителем – сценаристом Любовь Стрельцовой - старается подбирать для выступлений популярные и всеми любимые песни, продумывать образы.

Впрочем, репертуар всегда обсуждается. Музыканты сами предлагают к исполнению разные композиции. В основном это народные песни и популярные шлягеры разных лет. Мурат Султан, один из первооткрывателей группы, своим раскатистым и сильным голосом давно покорил казахстанского зрителя. Особенно ему близка песня "Атамекен". Мужчина поделился, что создать хороший репертуар непросто. И это главная проблема. Современные попсовые песни мало трогают музыканта.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Мне нравятся песни шестидесятых - семидесятых годов. А сейчас не все песни по душе, они более легковесные, "тойские". А мне хочется показать зрителю свою душу, выразить эмоции через смысл стихов. В целом подбираем те песни, которые по душе и нам и людям, нашим слушателям. Хочется больше профессиональных душевных композиций, они вызывают отклик у публики" , - отмечает Мурат Султан, солист группы"Бірлік" с инвалидностью по зрению.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Концерты с успехом проходят во всех городах и поселках Карагандинской области, в Улытауской области, в Алматы и Астане. Наград и признания с каждым годом все больше. Особенно хорошо принимают зрители домбристку Жанат Адильбекову, победительницу многих инструментальных конкурсов, призеров и лауреатов вокальный конкурсов Серика Бейсекеева, Айымгуль Қуанғанқызы, Мархата Сексенбаева, Аскерхана Маули, Корлан Бажиеву и многих других талантливых исполнителей.

Музыканты мечтают поехать с гастролями за границу в Дубай. Для настоящих ищущих творческих людей нет преград и расстояний.