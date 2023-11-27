Наши за рубежом: от любви на острове Бали до тоя в Казахстане

Зимовка на острове Бали подарила казахстанке не только красивую историю любви, но и долгожданного спутника по жизни. Корреспондент Zakon.kz расскажет, как иностранный куйеу бала покорил сердце казахской красавицы.

36-летняя Айнара и 34-летний Томас познакомились в прошлом году на острове Бали. Куда казахстанка прилетела вместе с родными, чтобы перезимовать в тропиках. Быть влюбленным здесь легко: романтическая атмосфера, красивые ландшафты, свободная жизнь на острове – все это располагает.

"Знакомство с Томом началось с любви к музыкальному дуэту Jioli& Assiya – мы оба были на концерте, который не состоялся. Это было 22 декабря 2022 года. Первое впечатление о Томе - я сразу поняла, что он умеет работать с людьми, знает, как нужно подавать информацию. Я сидела, слушала его и наслаждалась. И наша первая встреча была настолько продуманной. Он пригласил меня в топовое место. Но мне не понравилось, что, когда он узнал, что я люблю джаз, предложил поехать в джазовый клуб. Для меня это казалось подозрительно. Но все спас дождь. Когда мы уже прощались, начался ливень. Мы стояли, укрывшись и три часа ждали, когда он закончится. За это время мы так душевно поговорили. Что я пришла и сказала – это тот парень, с которым я хочу встречаться. Том путешествует и работает онлайн. За последние несколько лет жил во Вьетнаме, Германии, Испании, Греции, Франции и на момент нашего знакомства он пятый месяц жил на Бали", – вспоминает казахстанка.

Фото: из личного архива семьи Уэллс

Буквально с первой встречи пара поняла, что у них много общего. Они оба из небольших городов: Айнара родилась в Екатеринбурге и выросла в Усть-Каменогорске, Том из Северной Англии, вырос на острове Мэн. Несмотря на географию, семьи тоже очень похожи.



"Наши отцы – инженеры, мой папа разрабатывал микропроцессоры до 1992 года, Энди, отец моего мужа – программист. Оба в 90-ых ушли в бизнес. Моя мама преподавала языки программирования в университете и заведовала лабораторией, поэтому ей несложно понять специфику работы Тома", – делится Айнара.

Возлюбленные отмечают и схожесть карьерного пути: во время учебы в Берлине Том работал ассистентом и затем в пресс-службе экс-канцлера Герхарда Шредера, Айнара проходила университетскую практику в МИДе и КИСИ. Затем оба работали в маркетинге, занимались спичрайтингом и копирайтингом, работали в журналистике. Ближе к 30 они перешли на фриланс, девушка ушла в медиа-менеджмент и пиар, а парень начал заниматься программированием и анализом данных.

"С моими родителями Том познакомился почти сразу – 1 января 2023 года была первая встреча, затем совместное путешествие по Бали и позже на остров Гили Эйр. Перед своим отъездом папа с Томом через переводчик час поговорили на интересующие их темы". Айнара

Фото: из личного архива семьи Уэллс

Затем каждый отправился по своим делам, но их связь была неразрывной. Уже в феврале Том заявил Айнаре, что хочет заказать кольцо. Ровно через 100 дней со дня знакомства он сделал ей предложение, на его кольце выгравированы координаты Нуса – Пениды, где было сделано предложение, а на ее – "До конца земли, жаным".

"Со своими родителями и братом Том познакомил меня в апреле и мае, мы провели вместе на Бали три недели. Его маме Рите 70 лет, и она потрясающе выглядит - занимается дважды в неделю пилатесом, зумбой, ходит по 10 километров и слушает оперу. Они с мужем путешествуют каждые три-четыре месяца. И как настоящая англичанка Рита возит с собой чай и английское печенье. На новый год семья Тома прилетит к нам на Мадейру, будем делать рождественские хлопушки с шутками вместо конфет – у Тома и его брата Сэма типично английский юмор, поэтому будет весело". Казахстанка

Фото: из личного архива семьи Уэллс

А вот к поездке в Казахстан пара готовилась заранее. Том выучил казахские и русские фразы, вместе они посмотрели художественные фильмы о казахах и Казахстане, которые есть в сети с английскими субтитрами.

"К сожалению, их не так много. Тому больше всего понравился фильм "Монгол", хотя он не совсем о казахах. Но для Тома это яркий образ, с которым он ассоциирует настоящих казахов – сильных, мужественных, гордых и волевых людей. Для меня важно было, чтобы он приехал в Казахстан, оказался в незнакомой обстановке. Хотела посмотреть, как он себя поведет. И я увидела, как он старался говорить на казахском и русском языках, пытался понять традиции, в которых я воспитывалась", – говорит девушка.

В Казахстане, в общей сложности, они провели три месяца, побывали в Усть-Каменогорске, Алматы, Астане и Актобе.

"Для нас было важно провести знакомство и регистрацию именно в Казахстане. В Усть-Каменогорске было неформальное мероприятие для близкого круга 45 человек. Тому понравилась чайная комната, он мне часто напоминает про это. Был очень тактичный трехъязычный ведущий и много англо-говорящих гостей среди наших родственников, поэтому для Тома и меня вечер был легкий и приятный. Тому подарили домбру и камчу. В Актобе провели в более традиционной форме: я была в национальном костюме с саукеле, пригласили 100 человек. Том всех поразил своей игрой на домбре и артистичными танцами с другими бажа". Айнара

Иностранцу очень понравилась казахская кухня, но он считает, что такие блюда больше подходят для праздников.

"В прошлом мы оба практиковали вегетарианство, сейчас мы придерживаемся диеты с ежедневным употреблением жирной рыбы вместо красного мяса, грудинки, зеленых овощей. Моя мама в Казахстане научила Тома любить каши. Можно сказать, она открыла для него мир каш, он раньше не знал ничего, кроме овсянки. А сейчас – пшенная его любимая, и он готов променять любой завтрак ради пшенки", – признается казахстанка.

Том рассказал, какое впечатление получил от приезда в Казахстан.

"В Казахстане существует разрыв между пожеланиями молодого поколения и реалиями в стране. В коворкингах, таких как smart point в Алматы, я встретил много людей, которым было очень интересно понять, "зачем" я приехал в Казахстан. Для них это все еще необычно, когда приезжает человек, неговорящий по-русски или по-казахски, даже в такой современной среде цифровых кочевников. Мне это показалось интересным, потому что вопрос "почему" никогда не задавался на Бали, где я встретил свою жену. Там местные жители настолько привыкли к диджитал номадам, что поменяли вопрос на "надолго вы здесь останетесь?" Когда в Казахстане это станет нормой, я считаю, что он может стать центрально-азиатским бизнес-центром, особенно для молодых цифровых кочевников", – делится Том.

Молодой человек уверен, что молодое поколение казахстанцев стремятся стать интернациональным обществом и видят в этом пользу.

"Куда бы я ни поехал по стране, люди были очень дружелюбны и гостеприимны, хотя общение всегда было проблемой. Я бы хотел, чтобы такие меры, как бесплатные уроки английского языка, были доступны всем казахстанцам, а также бесплатные курсы по современным навыкам, таким как программирование и наука о данных. Устранив финансовое давление, необходимое для изучения этих навыков, казахи могли не только подготовиться к приему большего количества цифровых кочевников, но и сами стать цифровыми кочевниками", – добавил Томас.

Свадьбу пара запланировала на март 2024 года в Цинтре. Казахстанка посчитала символичным провести той на Наурыз, а Цинтру выбрал Том, зная, что вся семья возлюбленной фанаты творчества Сапковского.

Фото: из личного архива семьи Уэллс

В настоящее время семья Уэллс живет на острове Мадейра в Португалии.

"Мы хотели жить не так далеко от родителей: Казахстана и Англии. К тому же оба любим тепло. И тот аспект, что Португалия известна условиями для налогового резидентства, сыграла значительную роль. И нас устраивает то, что в здесь высокий уровень английского языка, чтобы мы как интернациональная семья чувствовали себя комфортно". Айнара

Айнара начала изучать курс Эндрю Ын о генеративном ИИ и сейчас работает над проектом создания базы данных цифровых сэмплов казахских инструментов для музыкальных приложений-генераторов ИИ. Она считает это важным для развития казахской современной музыкальной идентичности.

Том продолжает работать над своим стартапом – ради него он приостановил учебу в магистратуре Технологического университета Джорджии по специальности машинное обучение.

Помимо профессиональных интересов, супруги хотят посмотреть, как живут страны с открытым правительством, это их вдохновляет. Даже планируют какое-то время переехать на Тайвань. Укрепить отношения, как признается пара, помогла поддержка их семей, которые были только рады тому, что влюбленные встретили друг друга.