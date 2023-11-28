Уроки материнства: павлодарские медики выясняют, страдает ли двухлетняя малышка алкоголизмом

В Сети появилась информация, что якобы в Павлодарской области двухлетнюю девочку алкоголем спаивает родная мать. Корреспондент Zakon.kz разобрался в ситуации и узнал, как себя сейчас чувствует малышка и где она находится.

Без условий для ребенка

Подробности о девочке рассказали в Департаменте полиции Павлодарской области. К ним еще 24 ноября поступил сигнал от неравнодушных жителей. Они доложили, что в одной из квартир региона полная антисанитария, взрослые постоянно распивают спиртные напитки, к тому же вместе с ними находится маленький ребенок.

"На месте установлено, что 25-летняя мама злоупотребляет спиртными напитками. Она была с сожителем, друзья составляли им компанию. Девушка не занимается воспитанием единственной двухгодовалой дочери. Когда наши сотрудники прибыли, малышка не была в состоянии алкогольного опьянения. Девочка играла. Но дома был беспорядок, не было условий и продуктов для ребенка. Поэтому совместно с органами опеки было принято решение забрать малышку и поместить в Дом ребенка до разрешения этой ситуации", – уточнили в областном ДП.

Сотрудниками ювенальной полиции в отношении матери уже составлен административный материал по статье 127 КоАП РК, который направлен в суд. Семья взята на учет.

Есть ли шанс у мамы

В Доме ребенка отметили, что пока девочка к ним не поступила. В настоящее время она находится на осмотре в районной больнице. По его результатам выяснится, страдает ли девочка алкоголизмом, и будет определена ее дальнейшая судьба.

"Когда девочка к нам поступит, будем вместе с органами опеки отрабатывать. Ее родителям могут сделать предупреждение, либо ограничить или лишить родительских прав. Если случится последнее, то девочку может даже забрать приемная семья. Вообще, у нас дети живут до четырех лет". Руководитель ГУ "Павлодарский областной специализированный Дом ребенка" Багдат Кембаева

По словам Багдат Кембаевой, если все же малышка страдает алкоголизмом, ее сначала будут лечить в стационаре.

"Если ребенок нуждается в стационарном лечении, то она будет находиться в больнице. А если не нуждается, то ее выпишут и мы ее заберем к себе. Здесь она будет наблюдаться специалистами". Багдат Кембаева

Также у девочки есть шанс вернуться в семью, но при условии, если ее мама откажется от алкоголя и будет выполнять возложенные на нее родительские обязательства.

"Малышка может быть возвращена в кровную семью, но это по заключению органов опеки. Они требуют определенный перечень документов, ее мама должна их собрать и предоставить им. Комиссия выезжает на дом, обследует жилищно-бытовые условия. Если они выносят положительное заключение, то ребенок возвращается в семью". Руководитель Дома ребенка

Медики поделились состоянием девочки. По их словам, она поступила в больницу грязная и неухоженная. Однако запахов алкоголя не было. Малышка была в сознании. Поэтому показаний для проведения алкотеста не было.

"При поступлении состояние ребенка было удовлетворительное. На алкоголь тест не взяли, потому что он не требовался, симптомов никаких не было. Провели комплексное обследование с осмотром узких специалистов. Ребенок здоров. Девочка пробудет у нас еще примерно пять дней. Когда получим полные результаты, сможем делать выводы. Пока родные ее не искали". Заведующая кардионефрологическим отделением Назгуль Жанболатова

Наказания за нарушение прав детей

Редакция Zakon.kz поинтересовалась у МВД, сколько в стране зарегистрировано фактов спаивания малолетних детей спиртными напитками. На наши вопросы ответил начальник управления Комитета административной полиции Асет Омаров.

"Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних, и в первую очередь защита детей от преступных посягательств, является одним из приоритетных направлений деятельности государственных органов. В целях повышения эффективности их взаимодействия во всех регионах страны сформированы межведомственные мобильные группы, в состав которых вошли уполномоченные по правам ребенка, заинтересованные государственные органы, участковые инспектора полиции, созданы чаты для оперативного реагирования на факты нарушения прав детей. Также МВД в целях оперативного реагирования на сообщения о фактах насилия в отношении детей со стороны родителей, опекунов, отчимов, сожителей и других близких родственников, проживающих совместно, разработан специальный алгоритм действий сотрудников полиции". Асет Омаров

Асет Омаров акцентировал внимание на том, что МВД во исполнение поручения президента РК в Послании народу "Экономический курс Справедливого Казахстана" от 1 сентября 2023 года усилило ответственность за насилие против несовершеннолетних:

разработаны поправки по ужесточению ответственности за совершение в отношении несовершеннолетних истязания (ч. 2 ст. 110), доведение до самоубийства (ст. 105), причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью (ст. 106 и 107), похищение человека (ст. 125), незаконное лишение свободы (ст. 126) и незаконное прерывание беременности (ст. 319), а также по внесению в ряд статей квалифицированных составов, к примеру, в ст. 293 (хулиганство), совершение в отношении несовершеннолетнего (в ч. 2 п) 5; в нынешней редакции не имеется), в ст. 110 (истязание) в отношении малолетнего (новая ч. 3);

предложено ввести запрет на "Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением" (ст. 68 УК) по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением с несовершеннолетними;

ввести ответственность "отчима и мачехи" за вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией (ч. 4 ст. 134), за изготовление и оборот порнографических изображений несовершеннолетних (ч. 3 ст. 312).

Профильное ведомство участвует в обсуждении законопроекта уполномоченного по правам ребенка по обеспечению безопасности женщин и детей:

за 10 месяцев этого года за неисполнение обязанностей по воспитанию, образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего оштрафованы 9,9 тыс. родителей, законных представителей и иных лиц, на которых возложены эти обязанности;

возбуждено 65 уголовных дел за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности (ст. 140 УК).



Асет Омаров добавил, что Министерством юстиции совместно с госорганами прорабатываются вопросы законодательных изменений, направленных на ужесточение наказания за насилие в отношении несовершеннолетних.

"МВД разработан специальный план по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на 2023-2024 годы, которым предусмотрены мероприятия по выявлению, пресечению и профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. Еженедельно заслушиваются руководители служб о проводимой работе по реализации плана. Вопросы защиты прав несовершеннолетних находятся на личном контроле министра внутренних дел". Начальник управления

Также в ведомстве разъяснили статью 127 КоАП, что грозит взрослым за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего:

неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге);

деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 15 МРП (51 750) либо административный арест на срок до пяти суток;

деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником организации образования, здравоохранения или иной организации, на которого возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере 20 МРП (69 000 тенге) либо административный арест на срок до десяти суток.

В поиске "Я"

По мнению психолога Оксаны Гулак, чаще всего злоупотребляющие алкоголем видят в бутылке один из способов того, как справиться со своими чувствами и реальностью. Причем большинство людей спиваются из-за проблем с родными.

"Здесь мы прежде всего говорим о недостаточной функции "Я". В том плане, что если сложно терпеть, то всегда под рукой алкоголь. Складывается иллюзорное представление того, что ты самодостаточен и никто тебе не нужен. Однако со временем он все-таки теряет эту идентичность "Я". Психолог Оксана Гулак

Также психолог прокомментировала резонансный инцидент и сделала предположение, почему мама могла так поступить со своим ребенком: оставить без внимания и заботы, а возможно, даже поить ее спиртными напитками.

"Это случай деструктивности матери, которая вместо материнского молока и еды разрушает ребенка во всех планах, то есть психологически и физически. У нее серьезные проблемы с алкогольной зависимостью, и она не понимает реальность. Когда у нас есть дети, мы одновременно ненавидим их и любим. Даже достаточно хорошие матери порой не могут справляться со своей деструктивностью. Но все же во всех нас перевешивает чувство любви и заботы. Я думаю, если мама действительно давала ребенку пробовать алкоголь, это похоже на убийство". Оксана Гулак

Оксана Гулак уверена: мама может выбраться из плачевной ситуации, и в этом ей может помочь поддержка близких.

Если их нет, то ей стоит обратиться за помощью к специалистам. А ради ребенка можно отказаться от самых вредных привычек, разрывающих отношения и разрушающих мир маленького чуда.