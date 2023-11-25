Новая улица в Астане разгрузила проспект Туран в часы пик

В Астане открыли новую дорогу по улице Айтматова, которая позволила разгрузить проспект Туран в часы пик, сообщает Zakon.kz.

По данным столичного акимата, открытие нового участка дороги по Айтматова – от улицы Сыганак с выездом на проспект Улы дала – снизило транспортную нагрузку на проспекте Туран на 15%.

Дорогу открыли 17 ноября. Пока движение на указанном участке осуществляется по четырем полосам: две в одну сторону, две в обратную. В перспективе дорога будет восьмиполосной.

Фото: акимат Астаны

Новый участок улицы Айтматова также позволит снизить нагрузку на проспект Кабанбай батыра и улицы Сыганак, Мухамедханова.



Работы по строительству продолжения улицы Айтматова с выходом на проспект Улы дала продолжатся в 2024 году.