Мороз по коже: как казахстанцам подготовиться к предстоящей непогоде

В ближайшие несколько дней в Казахстане резко похолодает. Мороз, гололед, риск простуды и обморожения, а также правильное использование отопительных приборов – впереди нас ожидают экстремальные сюрпризы. Корреспондент Zakon.kz узнал, как безопасно пережить опасный период.

Мороз заказывали?

Зима в этом году не спешила приходить в Казахстан. Тогда как первыми холода на себе испытали россияне, казахстанцы все еще радуются теплой погоде. Но синоптики обещают, что морозы уже в эти дни ударят с новой силой.

По данным РГП "Казгидромет":

5 декабря – западная и северная части страны будут под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, где пройдут осадки в виде дождя и снега;

6 декабря на севере прогнозируется сильный снег, ожидаются гололед, метель, лишь на юге, юго-востоке погода будет без осадков;

7 декабря с северо-западным холодным вторжением антициклона по всей республике ожидается погода без осадков. Однако в этот день резко похолодает: ночью на западе, в центре и на востоке страны – до -10-18°С, на северо-западе и севере республики – до -25-33°С, а на юге – до -5-13°С.

Берегитесь обморожения

Чтобы получить обморожение, вовсе не обязательно потеряться на несколько суток в горах или в степи. Для оголенных участков тела, например, пальцев рук, носа, губ или щек, хватит всего нескольких минут при -10°C. А уж если на улице повышенная влажность и сильный ветер, то и безобидные 0°C могут стать самой настоящей проблемой для организма.

На холоде нужно постоянно двигаться, нельзя стоять на одном месте, тем более, прислоняться или садиться на холодные предметы. Когда на улице зимой снижается температура, повышается риск получить обморожение и серьезные последствия для здоровья, например, ампутацию конечностей, предупреждает врач Центральной городской клинической больницы Алматы Гульжан Кемали.

Наиболее подвержены переохлаждению и обморожению дети и пожилые люди. У детей не сформирована терморегуляция организма, а у пожилых чаще всего нарушена.

"К обморожению на морозе приводят тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, вынужденное длительное неподвижное и неудобное положение, ослабление организма в результате перенесенных заболеваний, потливость ног, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы", – говорит врач.

Гульжан Кемали пояснила, что существует четыре степени обморожения, от этого зависят и последствия:

первая степень обморожения характеризуется легкой болезненностью кожных покровов, после согревания отмечаются интенсивное покраснение и незначительная отечность, может быть шелушение пораженных участков без развития некроза. Через пять-семь дней кожные проявления полностью исчезают;

характеризуется легкой болезненностью кожных покровов, после согревания отмечаются интенсивное покраснение и незначительная отечность, может быть шелушение пораженных участков без развития некроза. Через пять-семь дней кожные проявления полностью исчезают; вторая степень обморожения – на поврежденных участках кожи в течение 24-48 часов появляются пузыри разного размера, заполненные прозрачным (серозным) содержимым. Болевые ощущения интенсивные, характерны зуд, жжение травмированных кожных покровов. При должном лечении состояние кожи восстанавливается через 7-14 дней, рубцовые деформации на месте поражения отсутствуют;

на поврежденных участках кожи в течение 24-48 часов появляются пузыри разного размера, заполненные прозрачным (серозным) содержимым. Болевые ощущения интенсивные, характерны зуд, жжение травмированных кожных покровов. При должном лечении состояние кожи восстанавливается через 7-14 дней, рубцовые деформации на месте поражения отсутствуют; третья степень обморожения – происходит омертвение поврежденного кожного покрова, что приводит к потере чувствительности и образованию после согревания массивных болезненных пузырей с багрово-синюшным основанием, заполненных кровянистым содержимым. Впоследствии пузыри некротизируются и отторгаются с образованием рубцов и грануляций. Рубцевание может длиться до месяца, также происходит отторжение ногтевых пластин, иногда необратимое;

– происходит омертвение поврежденного кожного покрова, что приводит к потере чувствительности и образованию после согревания массивных болезненных пузырей с багрово-синюшным основанием, заполненных кровянистым содержимым. Впоследствии пузыри некротизируются и отторгаются с образованием рубцов и грануляций. Рубцевание может длиться до месяца, также происходит отторжение ногтевых пластин, иногда необратимое; четвертая степень обморожения – проявляется тотальным некрозом не только кожных покровов, но и подлежащих мягких тканей (вплоть до костей и суставов). Травмированные участки кожи синюшны, после согревания образуется резко нарастающий отек, пузыри отсутствуют, чувствительность кожи после согревания не восстанавливается, впоследствии развивается гангрена. Пораженные участки подлежат ампутации.

При длительном пребывании в условиях низких температур возможно общее переохлаждение, о чем свидетельствует снижение температуры тела до 34 градусов и ниже (до 29-30 градусов в тяжелых случаях). В зависимости от тяжести состояния проявляется угнетением деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем различной интенсивности, вплоть до комы и летального исхода.

"Если при первой степени и второй степени человек восстанавливается, то третья и четвертая степени обморожения могут привести к потере конечности и таким образом к инвалидизации", – заключила врач.

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По словам специалиста, признаки обморожения включают:

холодную кожу и чувство покалывания;

онемение;

изменение цвета кожи в зависимости от тяжести состояния;

жесткую или восковую кожу;

неловкость из-за скованности суставов и мышц;

пузыри после согревания в тяжелых случаях.

"Обморожение чаще всего встречается на пальцах рук, ног, носа, ушей, щек и подбородка. Из-за онемения кожи вы можете не осознавать, что имеете обморожение. На смуглой коже труднее заметить изменения цвета пораженного участка", – говорит собеседница.

При обморожении врач рекомендует сразу же уйти с холода, поскольку на морозе растирать и греть пораженные участки тела бесполезно и опасно. На пораженную поверхность необходимо наложить теплоизоляционную повязку. Обмороженную руку или ногу можно согреть в ванне, но только постепенно повышая температуру воды с 20 до 40 градусов и в течение 40 минут аккуратно массируя конечность. Чтобы согреться, можно выпить теплый чай.

Не следует растирать обмороженные участки тела снегом (кровеносные сосуды кистей и стоп очень хрупкие, поэтому можно их повредить, а возникающие микроссадины на коже способствуют внесению инфекции); быстро отогревать обмороженные конечности у костра или в горячей воде (это способствует тромбообразованию в сосудах, углубляя процессы разрушения пораженных тканей); употреблять алкоголь (он расширяет сосуды и лишь дает ощущение тепла, но не согревает на самом деле).

Гололед, снегопад и сосульки

Тем временем Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы уже сейчас призывает граждан этой зимой воздержаться от длительных походов, выездов за город, не допускать переохлаждения, при выходе на улицу одеваться теплее. Основной проблемой остается гололед. В сильные морозы риск дорожно-транспортных происшествий и внезапных неполадок автомобилей резко возрастает.

Спасатели рекомендуют водителям:

сосредоточьтесь на дороге, не пользуйтесь телефоном во время движения и не отвлекайтесь на посторонние действия, не связанные с управлением машиной;

резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а зачастую и к потере управляемости;

соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневрирований и обгонов, будьте предельно внимательны к пешеходам на проезжей части, следите за транспортными средствами вокруг вас.



А пешеходам советуют:

управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезду на пешеходов;

переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и другое);

всегда смотрите перед собой под ноги;

следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Спасатели рекомендуют автовладельцам не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач во время сильного снегопада. Найдите максимально безопасное место, лучше на специальных парковочных местах. А жителям внимательно ходить близ домов, где с крыш могут падать сосульки.

Печи и электроприборы

"Жителям в условиях морозов нужно позаботиться о личной безопасности и строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Во время холодов необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, ведь именно в этот период увеличивается риск возникновения случаев переохлаждения и обморожения, а также возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров, связанных с пренебрежением элементарными правилами пожарной безопасности (перегрузки сетей, пользования самодельными нагревательными устройствами и нарушения правил использования газового оборудования и печей, топящихся на угле)", – отметили в департаменте.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Также специалисты предупреждают:



недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию;

нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы, они должны быть только заводского изготовления;

нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время;

категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке;

в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора немедленно его обесточьте;

печь в сильные морозы лучше топить два-три раза в день по 1-1,5 часа, чем один раз длительное время, чтобы перекал печи не стал причиной пожара.

"С приходом холодов из-за нагрузки на электросети старые алюминиевые проводники со временем перестают выдерживать мощность электрического тока. Советуем заменить в домах изношенные провода. Неисправная электропроводка и неправильная эксплуатация электроприборов опасны. Зачастую остаются без внимания владельцев домов. Такие же проблемы с неисправными печами и дымоходами в частных домах. Хозяева зачастую не придают замечаниям сотрудников ДЧС должного значения", – пояснили спасатели.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Во избежание отравления угарным газом среди населения спасатели напоминают о необходимости выполнения следующих элементарных правил:

дымовые трубы, дымоходы отопительных печей и систем необходимо очищать от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона;

проверять тягу в дымоходе и не перекрывайть печной дымоход на ночь;

не допускать сушку дров, белья и других горючих вещей на печах, дымоходах и других обогревательных приборах;

регулярно и качественно обслуживать газовые системы и системы отопления;

соблюдать правила безопасного пользования автономным отоплением и газовыми приборами;

увидев пожар или почувствовав запах дыма, звонить по номерам 101 или 112.

Стоит отметить, что только за несколько дней декабря республиканские трассы полицейские и сотрудники региональных ДЧС закрывали неоднократно. А все из-за обильных осадков и минусовой температуры на севере страны. Вслед за снегопадом уже завтра в регионы придет настоящая зима.

В некоторых областях ожидается понижение температуры до 33 градусов мороза. А значит, встретить грядущее похолодание нужно максимально подготовленным. К непогоде предстоит подготовиться и жителям южных регионов, где столбики термометра так же, хоть и незначительно, но все же пойдут вниз.