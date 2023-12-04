33-градусные морозы и снегопад ожидаются в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по стране в ближайшие трое суток – с 5 по 7 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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