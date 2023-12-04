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33-градусные морозы и снегопад ожидаются в Казахстане

33-градусные морозы и снегопад ожидаются в Казахстане Фото: Zakon.kz
Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по стране в ближайшие трое суток – с 5 по 7 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 7 декабря по всей республике прогнозируется резкое понижение температуры воздуха:

  • ночью на западе, в центре и на востоке страны – до -10-18°С,
  • на северо-западе и севере республики – до -25-33°С,
  • на юге до -5-13°С.

Также синоптики рассказали, что:

  • в начале недели – 5 декабря – западная и северная часть республики будет под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, где пройдут осадки в виде дождя и снега;
  • 6 декабря на севере страны прогнозируется сильный снег, ожидаются гололед, метель, лишь на юге, юго-востоке страны ожидается погода без осадков;
  • 7 декабря с северо-западным холодным вторжением антициклона по всей республике ожидается погода без осадков.

"По Казахстану ожидаются туманы и усиление ветра", – добавили специалисты РГП "Казгидромет".

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Ранее специалисты РГП "Казгидромет" составили прогноз погоды на декабрь. По мнению синоптиков, в этом году зима в Казахстане вступит в свои права постепенно. Подробности по ссылке.

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