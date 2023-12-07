"Тебя пытаются раздавить твои же мысли…" – история казахстанки, победившей рак груди

Пятидесятилетняя Венера из Кызылорды, несмотря на болезненные воспоминания, находит в себе решимость рассказывать, как она пережила лечение раковой опухоли, и поддерживать морально других онкобольных.

Жизнь как чудо

Венера вспоминает, как первые признаки болезни не встревожили ни ее, ни врачей.

"Этот 2021-й год, сейчас страшно вспоминать, – рассказывает она. – А началось все с того, что я заметила на своем теле в районе подмышки справа какую-то шишку, которая не болела. Сначала подумала: "Ну, шишка, и шишка…". А потом заметила, что она растет. Сходила в поликлинику, к хирургу, тот сказал, мол, это убрать надо. И я пошла в онкологический центр. Там медики провели необходимые тесты, сказали: "Ничего страшного". Но через время правая грудь стала болеть и опухать, и я стала подозревать, что развилось все-таки что-то опасное". Венера

Несмотря на уже очевидную опасность, Венера отгоняла от себя мысли о возможной онкологии.

"Люди, мои знакомые говорили мне, что есть такая примета: при онкологии груди соски как бы западают внутрь, – делится воспоминаниями героиня. – У меня такого не было, я ходила спокойно, а в груди тем временем не сильно, но все же что-то уже болело. Потом боли усилились, при ощупывании груди я чувствовала изменение структуры, и снова решилась пойти к онкологам. Теперь уже провели углубленные исследования".

Диагноз ее ошарашил.

"Помню, в тот день, когда я пошла за результатами, у меня было хорошее настроение, – говорит она. – Стояло прекрасное майское утро, к тому же предыдущие анализы ведь не показали ничего плохого. И тут меня огорошили: "У вас злокачественная опухоль".

Эмоции первых дней после постановки диагноза Венера с трудом передает словами:

"Земля ушла в тот момент из-под ног. Было так плохо, что слезы просто не останавливались, и все это перед врачами. А те говорят: "Вы, главное, не ходите к целителям, не теряйте время. Будем с раком бороться!".

И она твердо решила бороться, хотя бы ради своего ребенка. У женщины сын – школьник младших классов, Венера стала мамой после сорока.

"И началось. Каждый 21-й день я проходила химиотерапию. Это было трудно. Я навсегда запомнила раствор красного цвета, который мне вводили, после него было так нехорошо, что я потом приходила в себя дней десять. Первые три-четыре дня после химии мутило, ничего невозможно было съесть. Была такая же рвотная реакция и на разные запахи. Но я терпела – восемь раз мне сделали химиотерапию, пока сказали, что теперь пришло время операции". Венера

Операцию Венера, настроившаяся жить дальше и быть счастливой, перенесла стойко. Хорошо перенесла и ее, и потом еще несколько сеансов химиотерапии и шестнадцать сеансов лучевой терапии.

"Да, я держалась молодцом, но на самом деле, что тут скрывать, прошла через ад, когда физически тебе доставляет массу неудобств лечение, а морально тебя пытаются раздавить твои же мысли, – делится женщина. – И их надо отгонять. И я это делала, ради себя и детей, и победила. Слава Создателю, многое же в его руках, он увидел мое упорство и желание жить. Сейчас я в стойкой ремиссии, регулярно обследуюсь в специализированном учреждении в Астане, принимаю при необходимости поддерживающие препараты".

Венера подчеркивает, что для больного очень важно настроение.

"Если бы я тогда, когда мне поставили диагноз "онкология", пала духом, все было бы по-другому, – говорит она. – А я сначала с Божьей помощью, потом с неукротимым оптимизмом билась за свое здоровье. Позитивный взгляд на жизнь помогает преодолевать многое. Главное – не вникать в досужие домыслы и разговоры, а слушать врачей. Не истерить, не впадать в депрессию, методично проходить лечение, не отказываясь от необходимых процедур. Надо продолжать быть как все, не записывать себя в разряд смертельно больных. Ходить, дышать, улыбаться, наслаждаться прекрасным. Это просто необходимо".

Победившая рак, она всегда готова поддержать тех, кто оказался в такой же ситуации, в какой еще совсем недавно была она.

"Что очень хочу сказать тем, у кого обнаружили онкозаболевание, – подчеркивает Венера. – Это не приговор! Победа не только в руках врачей, но и у нас в мозге, если можно так выразиться. Как мы себя поведем, каким будет настрой на лечение, это необычайно важно. Дорогу к здоровью осилит человек идущий, а не лежащий, как камень, под который "вода не течет"".

Женщины заболевают чаще

Ежегодно в нашей стране от рака умирают более 13 тысяч человек, сообщает Министерство здравоохранения РК.

"Проблема онкологических заболеваний остается приоритетной для системы здравоохранения во всем мире. По данным ВОЗ, раком рано или поздно заболевает каждый пятый житель планеты. Каждый 8-й мужчина и каждая 11-я женщина умирают от этой болезни". Министерство здравоохранения РК

Где в Казахстане лечат рак

В Казахстане первый уровень онкологической помощи оказывается поликлиниками. Специализированная онкологическая помощь взрослым осуществляется "Казахским научно-исследовательским институтом онкологии и радиологии", "Национальным научным онкологическим центром". В стране есть еще 15 онкологических центров и 5 онкологических отделений при многопрофильных стационарах.

Онкологическая помощь детям оказывается в Научном центре педиатрии и детской хирургии в Алматы, в Национальном научном центре материнства и детства и в Национальном научном онкологическом центре в Астане, а также в специализированных гематологических отделениях детских больниц в регионах.

"В структуре онкозаболеваемости в Казахстане на первом месте – рак молочной железы, на втором – рак легкого, на третьем – колоректальный рак, на четвертом – рак желудка, – отметили в пресс-службе КазНИИ онкологии и радиологии. – В структуре смертности первое место стабильно занимает рак легкого, второе – рак желудка, третье – колоректальный рак, четвертое – рак молочной железы".

Известно, что в нашей стране за последние 20 лет заболеваемость онкопатологией увеличилась на 25 процентов. По статистике, ежегодно выявляется около 30 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. При этом медики подчеркивают, что часто больные раком на той стадии, когда внешне еще ничего не заметно, и даже дискомфорта не ощущается, выявляются в ходе скринингов, возможность пройти которые в поликлиниках предоставляется казахстанцам бесплатно.

Испытано на себе

Люди разного возраста зачастую отказываются проходить скрининговые исследования. Причины у каждого свои, но все их можно аккумулировать в три фразы: "времени и так всегда в обрез", "мне не надо, чувствую себя нормально", "к докторам только пойди, обязательно что-нибудь найдут…".

Признаюсь, как человек, у которого часто меняется настроение, когда меня, пятидесятилетнюю женщину, позвали на скрининг, позвонив из поликлиники (города Кызылорды, в котором я сейчас проживаю), к которой я прикреплена, я подумала так же: "в нашем возрасте только сдай анализы, и какая-то болячка найдется…". Но я еще и журналист, и, чтобы показать аудитории, насколько необъективно по отношению к себе отказываться от скринингов, на исследования я все же пошла. И не жалею о потраченном на них времени.

Да, кстати, сразу развею миф, гуляющий по форумам в интернете, что скрининги – это долго. На самом деле это не так, положенное мне обследование я прошла за 3,5 часа полностью. Думаю, это немного. Представьте себе, что вы в свое свободное время пойдете к эндокринологу обследоваться на диабет, потом запишетесь и сходите на прием к гинекологу (мужчины – к андрологу или урологу), после отсидите очередь к терапевту, затем – к окулисту. Это, наверное, займет несколько дней.

А здесь все в одном пакете, самые необходимые тесты сделали несколько специалистов, в очереди я была всего минут двадцать, так как для скрининга в поликлинике был выделен отдельный кабинет, результаты большинства тестов я получила в этот же день.

Итак, какие услуги мне предоставили бесплатно в медучреждении в ходе скрининга. Обследовали глазное дно. Взяли тест на уровень глюкозы в крови, сделали онкомаркер на вероятность рака шейки матки, исследовали состояние сердца и сосудов, чтобы исключить или подтвердить ишемию или гипертонию. Обследовали на вероятность опухолей кишечника, сделали маммографию. Если говорить о моих личных впечатлениях, я была просто в шоке от того, столько полезных анализов и осмотров осилила за половину светового дня.

Насчет распространенного мнения о том, что "только пойди к врачам, обязательно что-нибудь найдут…". Да, я волновалась, что обследование покажет какое-то притаившееся заболевание. Особенно переживала перед маммографией и обследованием на глазное давление. Но здесь все оказалось нормально. Подвел уровень глюкозы в крови, он был выше нормы. Но врачи заверили, что это не обязательно означает, что у меня сахарный диабет, нужно сбалансировать питание, понаблюдать за эндокринной системой. А потом уже делать выводы. Кстати, коррекция питания помогла. Теперь я всем советую вовремя проходить скрининги.

А еще я узнала важную информацию о том, люди каких возрастов подпадают под скрининги, и рассказываю вам.

На раннее выявление болезней системы кровообращения (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца) и сахарного диабета проверяются мужчины и женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета.

На раннее выявление глаукомы проверяются мужчины и женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу глаукомы.

На раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний молочной железы должны прийти женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу рака молочной железы.

На раннее выявление предопухолевых заболеваний и рака шейки матки ждут в поликлиниках женщин, не состоящих на диспансерном учете по поводу рака шейки матки, в возрасте 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70 лет.

На раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний толстой и прямой кишки проверяются мужчины и женщины 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на учете по поводу полипоза, рака толстой и прямой кишки.