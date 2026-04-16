Суды и отсутствие гарантий: почему авто во дворе становятся непреодолимым препятствием для спасения

На днях пожар в астанинской многоэтажке унес жизни трех детей. Говорят, не последнюю роль в трагедии сыграл тот факт, что двор горящего дома был до отказа забит машинами, а это усложнило работу пожарных. Реальную причину устанавливают эксперты, Zakon.kz меж тем углубляется в законы.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 12 апреля 2026 года в многоэтажном доме в районе Есиль. В огне погибли трое несовершеннолетних, одну женщину с ожогами госпитализировали.

После инцидента вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков прокомментировал возможные поправки в Строительный кодекс, которые будут учитывать упрощенный доступ пожарных машин к домам.

"Строительный кодекс принят, есть ряд мер, которые усовершенствованы, в отношении градостроительства в том числе. Предусмотрена ответственность как со стороны застройщиков, так и проектировщиков и прочих участников процесса. Но по данному случаю надо полагаться на заключение профессиональных экспертов, которые сейчас проводят расследование, по какой именно причине возник пожар", – сказал он.

Впрочем, судя по всему, дело не только в застройщиках и их проектах, но и жителях и их отношении к парковке.

"Бытует мнение, что машины не могли проехать, да, такое присутствует. Но надо учитывать правильность парковки самого автосредства именно в отведенном для этого месте. Здесь надо учитывать и гражданскую позицию наших сограждан, в том числе и по правильному расположению автосредств. Такие случаи возможны, но этот вопрос скорее ближе к воспитательному процессу", – добавил спикер.

Ясно, что на одну лишь "гражданскую ответственность" полагаться сложно – можно ли положиться на действующее законодательство?

Борьба ценностей

Как уточнили в МЧС, на случай пожара существует алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами: полиция совместно с пожарными выезжает на вызовы, по базе данных уведомляет владельцев автомашин, при необходимости пользуется эвакуатором.

А счет-то идет на секунды. Есть ли более радикальные методы освобождения проезда?

"Конституцией РК частная собственность признается и защищается наравне с государственной. Вместе с тем, согласно статье 63 Закона "О гражданской защите", пожарные, правомерно действовавшие при тушении пожара, защищены от возмещения причиненного ущерба. К примеру, пожарные зачастую взламывают двери жилищ и помещений, в ходе тушения проливается вода на квартиры нижележащих этажей. На подобные случаи не предъявляются претензии. Однако необходимо отметить, вынужденное повреждение собственности при тушении пожара допускается при условии единственно возможного способа решения в конкретной ситуации", – подчеркнули в МЧС.

Между тем таран автомобиля крупногабаритной противопожарной техникой, прижившийся в тех же Штатах, у нас расценивается как дорожно-транспортное происшествие, утверждают в ведомстве.

"При этом таран не гарантирует освобождение проезда, а последствия могут привести к дополнительному ущербу, в том числе для пожарного автомобиля. Практический опыт показывает, что затяжные судебные разбирательства не гарантируют доказательства правомерности действий спасателей", – подытожили там.

Кстати, если въезд во двор горящего дома закрыт забором, пожарные производят его вскрытие с помощью шанцевого либо аварийно-спасательного инструмента. Шлагбаум открывают вручную.

Неправильно припарковавшийся автолюбитель же, по букве статьи 597 Кодекса об административных правонарушениях, отделается штрафом в размере 5-10 МРП. Это 21 625 – 43 250 тенге по состоянию на 2026 год.

Нескорая помощь?

"В соответствии с требованиями Приказа №225 Министерства здравоохранения Республики Казахстан, при оказании скорой медицинской помощи бригада обязана обеспечить максимально оперативное прибытие к пациенту, соблюдая при этом требования законодательства", – заявили нам в Национальном координационном центре экстренной медицины МЗ РК.

Посему, если подъезд к месту вызова затруднен или невозможен из-за припаркованных транспортных средств, алгоритм следующий:

○ водитель бригады предпринимает все возможные меры для безопасного проезда с использованием проблесковых маячков и звукового сигнала;

○ при невозможности подъезда информация передается диспетчеру службы скорой медицинской помощи;

○ диспетчер связывается с вызывающей стороной для организации встречи бригады и содействия обеспечению доступа;

○ при необходимости могут быть привлечены сотрудники полиции для урегулирования ситуации;

○ в условиях ограниченного доступа медицинские работники направляются к пациенту пешком с необходимым оборудованием.

"Действующее законодательство не предусматривает право водителей скорой медицинской помощи на умышленное повреждение препятствующих транспортных средств (в том числе их таран). Подобные действия могут повлечь юридическую ответственность", – заверили в центре.

Не предусматривает оно и самовольное вскрытие или повреждение шлагбаумов и ограждений, к слову.

И, пока пожарные размышляют, не аукнется ли повреждение материальных ценностей длинными судебными тяжбами, а врачи пешком преодолевают "частокол" чьих-то "Камри", время продолжает стремительно утекать сквозь пальцы, порой, к сожалению, опадая в пепел так и не сбывшихся надежд на сбережение ценности главной – жизни.