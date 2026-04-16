Ночные "певцы" Алматы: какие птицы будят горожан

Жители Алматы все чаще просыпаются под восхитительные трели птиц: с переводом времени их песни звучат уже в 3-4 часа ночи. Горожане задались вопросом, кто именно нарушает утреннюю тишину. На это любопытство Zakon.kz ответил эксперт.

С приходом весны в Алматы горожане все чаще открывают окна – и вместе с прохладным и свежим воздухом в дома возвращается забытая за зиму симфония: щебет, переливы и трели птиц. Иногда эти звуки настолько разнообразны, что в них можно уловить даже отголоски городской среды – сигнализации, гудки и прочие "шумы", которые пернатые научились воспроизводить.

В соцсетях все чаще задаются вопросом: кто именно поет в эти предрассветные часы, когда улицы еще тихи, а город только начинает просыпаться? Чтобы разобраться, редакция обратилась к орнитологу – директору по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергею Скляренко.

Кто начинает петь раньше всех

По словам специалиста, одними из первых – еще до рассвета, примерно в 3-4 часа утра – начинают петь черные дрозды. Это одни из самых заметных городских певцов. Их голос легко узнать: мощный, чистый, напоминающий звучание флейты.

Самец черного дрозда. Фото: из личного архива С.Л. Скляренко

В 2026 году черный дрозд был выбран "птицей года" – этот статус ежегодно присуждается орнитологами и природоохранными организациями Казахстана. Выбор не случаен: дрозд считается своеобразным индикатором состояния городской среды. Изначально лесная птица, он сумел адаптироваться к жизни в мегаполисе и сегодня чувствует себя в Алматы вполне комфортно.

Рацион у него разнообразный: летом – насекомые и черви, зимой – ягоды. При этом дрозды не покидают город, лишь совершают небольшие перемещения в зависимости от погодных условий. Их можно услышать круглый год, но особенно активен он именно весной.

Певчие птицы мегаполиса

Большинство "утренних вокалистов" Алматы относятся к отряду воробьинообразных – самому многочисленному среди птиц Казахстана. Из более чем 500 видов, встречающихся в стране, почти половина приходится именно на эту группу.

"К ней относятся не только привычные воробьи, но и дрозды, мухоловки, славки, пеночки, камышевки, трясогузки, коньки, ласточки, овсянки, а также врановые и жаворонки. Последние, к слову, считаются самыми многочисленными по численности в Казахстане. Это объясняется особенностями ландшафта: страна преимущественно степная, с обширными открытыми пространствами, где жаворонки чувствуют себя особенно хорошо. И при этом они – одни из лучших певцов". Орнитолог Сергей Скляренко

В самом Алматы можно встретить широкий спектр певчих птиц. Среди них – дрозды, врановые (сороки, вороны, грачи), представители скворцовых, включая майну, а также воробьи и ласточки. При этом численность некоторых видов в городе заметно сократилась. Например, обыкновенный скворец практически исчез, а воробьи стали встречаться неравномерно – где-то их по-прежнему много, а где-то почти нет.

Пернатые "имитаторы"

Отдельного внимания заслуживают птицы, способные подражать звукам окружающей среды. В первую очередь это представители врановых – например, сороки, а также майны. Они могут воспроизводить самые разные звуки: от сигнализации автомобилей до отдельных человеческих слов.

Скворцы тоже известны как отличные имитаторы, однако в Алматы их сейчас почти не встретишь.

Интересно, что такие птицы сравнительно легко приручаются. Благодаря неприхотливости в питании и высокой обучаемости их иногда содержат в домашних условиях. Они быстро привыкают к человеку и способны осваивать простые "реплики", хотя до попугаев им, конечно, далеко.

Другие представители врановых – серые и черные вороны, галки, вороны – также обладают способностью к имитации, но в городах гнездятся реже. Грачи, например, чаще обитают на окраинах или в парках с высокими деревьями, а в центр крупных городов заходят в основном зимой.

Таким образом, предрассветный "концерт" Алматы – это не просто случайный набор звуков, а сложная и многоголосая система, в которой переплетаются природные инстинкты и городская среда. И если прислушаться внимательнее, можно различить в этих звуках не только птиц, но и сам ритм города, отраженный в их пении.