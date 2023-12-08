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Мифы, ритуалы и царские колесницы: петроглифы в Кызылординской области нуждаются в защите от вандалов

Петроглифы, Кызылорда Фото: Андрей Тайгунов
Уникальные наскальные рисунки древности могут исчезнуть навсегда, если не принять меры по их сохранению. Петроглифы – это наскальные рисунки, на которых изображены сцены из жизни наших предков. По ним можно узнать, что они носили, чем занимались, какую веру исповедовали и многое другое.

В Кызылординской области они находятся в горах Каратау, в урочище Сусандык, в Шиелийском и Жанакорганском районах. Сюжеты их взяты из мифов и религиозных ритуалов, нарисованы боевые колесницы времен персидского царя Дария и Александра Македонского, есть изображения различных зверей и птиц и другие.

По предположениям ученых, их рисовали еще во второй половине II тысячелетия до нашей эры в бронзовом веке. Они считаются самыми древними на территории Казахстана. С 2014 года начались работы по подготовке документации для включения петроглифов в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Петроглифы, Кызылорда

Фото: Андрей Тайгунов

Петроглифы, Кызылорда

Фото: Андрей Тайгунов

Старший научный сотрудник исследовательского центра археологии Международного казахско-турецкого университета имени Яссауи Сагымбай Мургабаев много лет исследует петроглифы Южного Казахстана.

"Именно в горах Каратау появились первые агломерации первобытных людей. Стоянки древних людей, которые мы нашли здесь во время раскопок, относятся к каменному веку, к периоду нижнего палеолита. Изображения здесь выбиты на скалах протяженностью в 5 километров. Уникальность их еще и в том, что рисунки на множество тем, поэтому мы можем точнее понять, как жили наши предки в то время", – говорит Сагымбай Мургабаев.
Петроглифы, Кызылорда

Фото: Андрей Тайгунов

Как рассказывает ученый, хребет Каратау в Южном Казахстане расположен на территории Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областей. Издавна мимо этих мест проходили древнейшие и важнейшие караванные пути, появлялись крупные караван-сараи. Петроглифы, оставленные здесь, относятся к разным временам. Об этом видно по технике выполнения. Одни точечно нанесены на разной глубине, другие нарисованы, третьи – выцарапаны, а четвертый вид их – выпуклые рисунки. Есть маленькие, а есть редкие – от 2 до 4 метров.

"Когда в этой местности появились предприятия, добывающие ванадий, стали проводиться взрывные работы на месторождениях. От этого на горных скалах появились трещины и расколы. Более того, мусор от производства, выхлопные газы, дым от сгорания угля оказывают разрушительные действия на скалы. Усугубило состояние петроглифов и то, что стало много людей приезжать в горы. Здесь же места живописные – водопад, зелень, сюда приезжает много отдыхающих. Некоторые из них на петроглифах пишут свои имена. Причем даже пишут их краской или выбивают на скалах. Что можно сказать им? Вандалы", – продолжает Сагымбай Мургабаев.
Петроглифы, Кызылорда

Фото: Андрей Тайгунов

Археологи предлагают спасать петроглифы таким образом – перекрывать грунтовые дороги, перенести стоянки местных чабанов из ландшафтной зоны, начать мониторинг влияния взрывов, контролировать мощность тротилового эквивалента взрывов, огородить территорию. Подобные ограждения уже защищают ущелья Тамгалы.

Недавно в этих местах побывали чиновники Кызылординской области, мажилисмены, общественники региона.

Петроглифы, Кызылорда

Фото: Андрей Тайгунов

"В конце августа я побывал в урочище Сусандык. Это место является одним из древнейших очагов цивилизации на территории Казахстана. И это доказано учеными. Часть рисунков относятся к бронзовому веку - II тысячелетию до нашей эры. На территории в 500 гектаров насчитывается около 10 тысяч наскальных изображений. Это люди, животные, колесницы. Увиденное меня огорчило – петроглифы разрушаются, и помогают в этом вандалы. Своими глазами увидел то, о чем писали обеспокоенные ученые и общественники, – уникальное историческое наследие находится в плачевном состоянии. В последние 20 лет идет необратимое разрушение скал с древними рисунками", – поделился депутат Мажилиса РК от Кызылординской области Мурат Абенов в соцсетях.

После его публикации была создана специальная группа, в которую вошли представители госорганов, ученые, археологи, историки, краеведы, работники музеев. Был организован субботник – убирали территорию, вывезли крупный мусор, латали дороги, подправляли таблички.

"Одной из причин разрушения является то, что рядом с сакральным местом расположено предприятие по добыче ванадия, которые для извлечения руды используют взрывы. Такими темпами, если не предпринять срочные меры, мы можем за 4-5 лет потерять петроглифы, имеющие 4-тысячную историю. И еще одна причина – территория не охраняется, не огорожена, нет контроля за тем, кто приезжает, в том числе за иностранцами. И еще нет учета, никто точно не знает, сколько осталось, что успели вывезти "любители" древности", – добавил Абенов.
Петроглифы, Кызылорда

Фото: Андрей Тайгунов

Чтобы не потерять эти древние памятники культуры, чиновники области наметили план по их защите. Созданная рабочая группа будет контролировать все вопросы, в том числе проведет встречу с руководством компании, работающей на месторождении. Ей предложат использовать более щадящий способ добычи.

Планируется установить видеонаблюдение с автономным питанием, выделить штат сотрудников, которые будут круглогодично находиться рядом с объектом и установить здесь визит-центр. Планируют продолжить и исследовательские работы по изучению петроглифов – сюда отправятся экспедиции и пройдет несколько конференций. В планах – создание сайта и электронной базы рисунков.

Петроглифы, Кызылорда

Фото: Андрей Тайгунов

Но прежде нужно привести в порядок местность в районе этих исторических памятников. Если все намеченные мероприятия заработают системно, можно надеяться, что древние петроглифы увидит еще не одно поколение.

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