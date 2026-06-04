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Составляем список покупок: что выгодно и невыгодно приобретать летом

Шоппинг, покупки, скидки, лето, выгодные цены, советы , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 15:36 Фото: pixabay
Жаркий сезон богат на горячие скидки. Вместе с тем некоторые категории товаров лучше обойти стороной – хотя бы до осени. Zakon.kz составил чек-лист для экономного летнего шопинга.

Выгодно

Зимняя одежда и обувь

Не зря же говорят: "Готовь сани летом". Если вы давно планировали обновить пуховик или пару ботинок на меху, сейчас самое время. Такие вещи, как правило, тоскливо залеживаются на складах с периода постновогодних распродаж и могут порадовать желающих утеплиться заранее скидками аж до 90%.

И про новогодние игрушки, свечи да хлопушки не забываем. Сейчас не надо, но потом купите дороже.

Летняя одежда и обувь

Никаких противоречий! Правда, есть нюанс: раньше бутики куда охотнее избавлялись от образчиков из устаревших коллекций. А потом в игру вступили маркетплейсы и более гибкая логистика – "тотальных зачисток" стало меньше. Однако урвать пусть не самый трендовый, но вполне симпатичный купальник или милые сандалии, сэкономив от 20 до 60% суммы, до сих пор вполне реально. Особенно если сделаете ставку на неустаревающую "базу" или отправитесь на "модную охоту" в августе.

Кухонная техника

В особенности духовки, плиты и варочные панели. Дело в том, что новинки от мира кухонных приборов обычно поступают в продажу в конце лета-осенью, то есть перед стартом великой праздничной готовки. Итог – сейчас продавцам необходимо освободить место для моделей посвежее.

Проверено редакцией: те же варочные панели в июне обходятся чуть не вполовину дешевле, чем обычно.

Посуда

Из той же серии. Знойные три месяца щедры на впечатления, но, увы, скупы на торжества. А чем обычно сопровождаются торжества? Правильно, застольями! (Пикники-шашлыки не считаем – это другое.). Соответственно, нарядные расписные салфетницы, конфетницы, салатницы, менажницы обречены пылиться в шифоньерах, на антресолях, а заодно и полках магазинов до лучших времен. Почему бы не обзавестись красивым блюдом или набором эстетичных бокалов на тонких ножках сейчас, когда они уценены на 40-60%? Тем более что менее претенциозные комплекты из глубокой, плоской тарелок и чашки тоже более чем доступны.

Смартфоны

Вернитесь к пункту про кухонную технику. Перечитайте. Так вот, ситуация со смартфонами – аналогичная. Бренды выпускают свои флагманы осенью, зимой и весной. Лето – пора глобальных распродаж. Впрочем, следует изучить рынок и прицениться: порой продавцы не готовы отдать за бесценок модель при отсутствии конкуренции конкретно за нее с другими "точками" или низком спросе в целом.

Скидки на момент написания материала колеблются в районе 10-30%. По крайней мере, если не пытаться по дешевке сорвать золотое во всех смыслах "яблочко".

Школьные принадлежности

Очевидно, покупку формы волей-неволей придется отложить до конца сезона – чадо рискует "вырасти" из брючек раньше, чем они действительно пригодятся.

А вот тетрадками, ручками, карандашами, красками и прочими радостями среднестатистического школьника целесообразно начинать затариваться до того момента, пока 1 сентября "усядется" на нос и поднимет ценники канцелярии до небес.

Невыгодно

Школьные принадлежности

Сразу оговоримся, речь конкретно об августе. Надо ли объяснять взаимосвязь между ажиотажем и размером вероятных трат?

Кондиционеры и вентиляторы

Высота спроса на охлаждающих "помощников" прямо пропорциональна высоте столбика термометра. Достиг отметки в +30°С? Прайсы на сами устройства, а бонусом услуги по их установке "отяжелеют" чуть не втрое, во столько же раз облегчив карман изнывающего от духоты покупателя.

Дачная мебель и товары для пикника

Предложений множество – мангалы, наборы для барбекю, садовые качели, шезлонги. Приятных скидок – по минимуму, потому что спрос. Самые интересные распродажи случатся ближе к концу вечеринок на природе, а то и по осени.

Новинки

Из области чего угодно. Будь то сумочка из коллекции "с пылу с жару" или супер-ультра-мега-современный гаджет. Запуск продаж – верный предвестник опасности для семейного бюджета.

Еда и питье "на месте"

Луки мы подбираем нечасто, технику обновляем еще реже. А вот в продуктах нуждаемся на постоянной основе. Тепло за окном располагает к импульсивным покупкам мороженого и газировок. В местах отдыха и туристических зонах вы ощутимо переплатите за банальные десерты и напитки, доступные в большинстве супермаркетов.

Конечно, жара влияет на состояние не только кошельков, но и их владельцев. Так, пока большинство казахстанцев радуется пляжному сезону, кардиологи относятся к зною с опаской. Ранее Zakon.kz рассказал, кто в зоне риска и как окунуться в лето без вреда для здоровья.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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