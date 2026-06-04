Холодный десерт – горячий сезон: что происходит с ценами на мороженое в Казахстане
Пришлось несладко
"У меня двое маленьких сыновей, они постоянно просят, особенно когда в магазин за продуктами заходим. Холодильники с мороженым увидят – и сразу начинается: "Мама, купи, купи". Один возьмет себе – другому тоже надо. Оба берут мороженое в среднем по 500 тенге, выходит 1000. А если посчитать за весь период жары, то будет где-то 100 тысяч – только на мороженое. Мы не бедствуем, но все равно ощущается", – сказала жительница Алматы Раушан.
В алматинских магазинах заметили повышение цен на мороженое в среднем от 10 до 15% за год. Меньше всех подорожали вафельные стаканчики. Если прошлым летом они стояли 380 тенге, то теперь их продают по 420. Стали дороже и другие виды: к примеру, стоимость рожков поднялась на 50 тенге.
"Рожок в прошлом году стоял 600 тенге, сейчас – 650. Брикет в конце прошлого лета у нас был по 480, теперь – 550 тенге. Шоколадное и клубничное в пластиковых стаканчиках подорожало сильнее: до конца прошлого года оно стоило 700, с начала этого года до мая – 800, а вот с 1 июня – 850 тенге. Мы перестали клеить ценники на холодильники, потому что слишком часто приходится менять стоимость. Повышение идет не с нашей стороны, а от поставщиков", – рассказала продавец алматинского магазина Назерке.
По данным Бюро нацстатистики, самые высокие скачки цен на мороженое замечены в Акмолинской, Мангистауской, Туркестанской и области Улытау. Круто поднялась стоимость в Костанайском, Карагандинском и Павлодарском регионах, а также в Алматы.
Причины подорожания
Аналитики EnergyProm считают, что рост цен связан прежде всего с рыночными факторами.
"На удорожание именно из-за причин, связанных с рыночными условиями, указывают данные по регионам. Слишком уж разные индексы наблюдались даже в соседних областях. Например, в Акмолинской области в январе-апреле 2026-го мороженое подорожало на 34,4%, а в соседней Северо-Казахстанской – всего на 1,5%. В данном случае на ситуацию мог повлиять импорт в приграничном регионе", – написано в исследовании.
Играют роль и производственные факторы. Летом 2025-го стоимость изготовления мороженого резко выросла и зафиксировалась на пике. В этом году цены меняются незначительно, темпы удорожания замедлились, отмечают специалисты.
"Анализ месячной динамики цен производителей на мороженое и пищевой лед показывает неравномерный характер изменений. В июне прошлого года произошел заметный скачок индекса цен (до 104,4%), после чего рынок устаканился: в течение нескольких месяцев показатели колебались в узком коридоре от 99,7% до 100,5%. В 2026 году тенденция к сдержанному росту и незначительным спадам сохранилась: значения индекса варьировались от 99,8% до 100,3%, что говорит о снижении темпов удорожания сырья и производства", – добавили аналитики.
По их наблюдениям, индекс инфляции в этом секторе, начав с показателя в 119,3% весной прошлого года, снизился к концу апреля 2026-го до 106,5%.
Радоваться пока рано, стоимость мороженого может еще подняться. По прогнозам экономистов, цены, если и продолжат расти, то не далее чем до середины июля. А потом снова пойдут на спад. Такая тенденция повторяется ежегодно по понятным причинам.
"Очевидно, что в жару спрос растет и как минимум до конца лета остается высоким. Понимая это, продавцы могут завышать цены. Другой момент: в жаркий период хранить и перевозить мороженое сложнее. Оно требует постоянно поддерживать низкую температуру. Холодильники работают интенсивнее – и расходы на электроэнергию увеличиваются. Это касается и хранения сырья: летом молоко портится быстрее, чем в остальные сезоны, при этом требуется молока больше, потому что потребление мороженого растет. Соответственно, нужны дополнительные холодильники. Надо учитывать и то, что некоторые в жару выходят из строя. Вот так появляются расходы, которые фактически покрывает покупатель", – пояснил экономист Бакытберген Токтасынов.
Ценники на мороженое зависят от стоимости молока, сливок, сахара, какао, фруктовых наполнителей, пищевых красителей и упаковки. Если они дорожают, производители закладывают их в цену готовой продукции. Некоторые компании перед началом "горячего" сезона пересматривают ценовую политику, чтобы компенсировать все расходы и увеличить прибыль.
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Стереотип о мороженом
Вопреки распространенному мнению мороженое не охлаждает, а, наоборот, разогревает организм. Десерт стимулирует пищеварение и ускоряет метаболизм, в результате вырабатывается тепло, необходимое для переваривания калорий.
"Первоначальное ощущение холода, которое мы испытываем, когда едим мороженое, создает иллюзию охлаждения, стимулируя терморецепторы в полости рта. Но уже через полчаса после употребления эффект проходит, а пищеварение и метаболизм ускоряются для переваривания калорий, вырабатывая дополнительное тепло. Само по себе мороженое не является причиной простудных заболеваний, однако употребление в большом количестве может ослабить иммунную систему и спровоцировать ангину. На фоне местного переохлаждения полости рта немного снижается иммунитет и активируется патогенная микрофлора", – объяснила терапевт Зинаида Пичугина.
Врачи предупреждают: резкий перепад температуры между жарким воздухом и ледяным мороженым может спровоцировать спазм сосудов в горле. Во избежание неприятных последствий рекомендуется есть сладкий десерт слегка размороженным и небольшими порциями.
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Сколько мороженого можно есть в сутки?
Здоровому взрослому человеку рекомендуется съедать не более двух стаканчиков/рожков или брикетов мороженого в сутки (до 150 граммов), ребенку – не более одного (до 70 граммов).
Наслаждаться этим лакомством чаще трех раз в неделю нежелательно: вкусовые рецепторы удовольствие, конечно, получат, но фигура "спасибо" не скажет. К тому же есть риск повышения уровня сахара в крови.
Мороженое противопоказано людям с сахарным диабетом, непереносимостью лактозы, хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта и аллергией на определенные компоненты.