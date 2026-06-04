Холодный десерт – горячий сезон: что происходит с ценами на мороженое в Казахстане

Грустная новость для любителей холодного десерта. В Казахстане значительно подорожало мороженое. За год цены выросли на 20%. Этот скачок побил рекорд последних трех лет. Но спрос на лакомство не снижается. В причинах удорожания разбирался Zakon.kz.

Пришлось несладко

Подорожание отбивает желание покупать мороженое. Правда, не все могут удержаться от соблазна. Больше взрослых любят холодный десерт дети.

"У меня двое маленьких сыновей, они постоянно просят, особенно когда в магазин за продуктами заходим. Холодильники с мороженым увидят – и сразу начинается: "Мама, купи, купи". Один возьмет себе – другому тоже надо. Оба берут мороженое в среднем по 500 тенге, выходит 1000. А если посчитать за весь период жары, то будет где-то 100 тысяч – только на мороженое. Мы не бедствуем, но все равно ощущается", – сказала жительница Алматы Раушан.

В алматинских магазинах заметили повышение цен на мороженое в среднем от 10 до 15% за год. Меньше всех подорожали вафельные стаканчики. Если прошлым летом они стояли 380 тенге, то теперь их продают по 420. Стали дороже и другие виды: к примеру, стоимость рожков поднялась на 50 тенге.

"Рожок в прошлом году стоял 600 тенге, сейчас – 650. Брикет в конце прошлого лета у нас был по 480, теперь – 550 тенге. Шоколадное и клубничное в пластиковых стаканчиках подорожало сильнее: до конца прошлого года оно стоило 700, с начала этого года до мая – 800, а вот с 1 июня – 850 тенге. Мы перестали клеить ценники на холодильники, потому что слишком часто приходится менять стоимость. Повышение идет не с нашей стороны, а от поставщиков", – рассказала продавец алматинского магазина Назерке.

По данным Бюро нацстатистики, самые высокие скачки цен на мороженое замечены в Акмолинской, Мангистауской, Туркестанской и области Улытау. Круто поднялась стоимость в Костанайском, Карагандинском и Павлодарском регионах, а также в Алматы.

Причины подорожания

Аналитики EnergyProm считают, что рост цен связан прежде всего с рыночными факторами.

"На удорожание именно из-за причин, связанных с рыночными условиями, указывают данные по регионам. Слишком уж разные индексы наблюдались даже в соседних областях. Например, в Акмолинской области в январе-апреле 2026-го мороженое подорожало на 34,4%, а в соседней Северо-Казахстанской – всего на 1,5%. В данном случае на ситуацию мог повлиять импорт в приграничном регионе", – написано в исследовании.

Играют роль и производственные факторы. Летом 2025-го стоимость изготовления мороженого резко выросла и зафиксировалась на пике. В этом году цены меняются незначительно, темпы удорожания замедлились, отмечают специалисты.

"Анализ месячной динамики цен производителей на мороженое и пищевой лед показывает неравномерный характер изменений. В июне прошлого года произошел заметный скачок индекса цен (до 104,4%), после чего рынок устаканился: в течение нескольких месяцев показатели колебались в узком коридоре от 99,7% до 100,5%. В 2026 году тенденция к сдержанному росту и незначительным спадам сохранилась: значения индекса варьировались от 99,8% до 100,3%, что говорит о снижении темпов удорожания сырья и производства", – добавили аналитики.

По их наблюдениям, индекс инфляции в этом секторе, начав с показателя в 119,3% весной прошлого года, снизился к концу апреля 2026-го до 106,5%.

Радоваться пока рано, стоимость мороженого может еще подняться. По прогнозам экономистов, цены, если и продолжат расти, то не далее чем до середины июля. А потом снова пойдут на спад. Такая тенденция повторяется ежегодно по понятным причинам.

"Очевидно, что в жару спрос растет и как минимум до конца лета остается высоким. Понимая это, продавцы могут завышать цены. Другой момент: в жаркий период хранить и перевозить мороженое сложнее. Оно требует постоянно поддерживать низкую температуру. Холодильники работают интенсивнее – и расходы на электроэнергию увеличиваются. Это касается и хранения сырья: летом молоко портится быстрее, чем в остальные сезоны, при этом требуется молока больше, потому что потребление мороженого растет. Соответственно, нужны дополнительные холодильники. Надо учитывать и то, что некоторые в жару выходят из строя. Вот так появляются расходы, которые фактически покрывает покупатель", – пояснил экономист Бакытберген Токтасынов.

Ценники на мороженое зависят от стоимости молока, сливок, сахара, какао, фруктовых наполнителей, пищевых красителей и упаковки. Если они дорожают, производители закладывают их в цену готовой продукции. Некоторые компании перед началом "горячего" сезона пересматривают ценовую политику, чтобы компенсировать все расходы и увеличить прибыль.

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Стереотип о мороженом

Вопреки распространенному мнению мороженое не охлаждает, а, наоборот, разогревает организм. Десерт стимулирует пищеварение и ускоряет метаболизм, в результате вырабатывается тепло, необходимое для переваривания калорий.

"Первоначальное ощущение холода, которое мы испытываем, когда едим мороженое, создает иллюзию охлаждения, стимулируя терморецепторы в полости рта. Но уже через полчаса после употребления эффект проходит, а пищеварение и метаболизм ускоряются для переваривания калорий, вырабатывая дополнительное тепло. Само по себе мороженое не является причиной простудных заболеваний, однако употребление в большом количестве может ослабить иммунную систему и спровоцировать ангину. На фоне местного переохлаждения полости рта немного снижается иммунитет и активируется патогенная микрофлора", – объяснила терапевт Зинаида Пичугина.

Врачи предупреждают: резкий перепад температуры между жарким воздухом и ледяным мороженым может спровоцировать спазм сосудов в горле. Во избежание неприятных последствий рекомендуется есть сладкий десерт слегка размороженным и небольшими порциями.

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Сколько мороженого можно есть в сутки?

Здоровому взрослому человеку рекомендуется съедать не более двух стаканчиков/рожков или брикетов мороженого в сутки (до 150 граммов), ребенку – не более одного (до 70 граммов).

Наслаждаться этим лакомством чаще трех раз в неделю нежелательно: вкусовые рецепторы удовольствие, конечно, получат, но фигура "спасибо" не скажет. К тому же есть риск повышения уровня сахара в крови.

Мороженое противопоказано людям с сахарным диабетом, непереносимостью лактозы, хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта и аллергией на определенные компоненты.