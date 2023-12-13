Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане

Быть не похожим на других – сначала ты стесняешься выделяться из толпы, а потом осознаешь, что это твоя изюминка. Казахстанка-альбинос рассказала, как нестандартная внешность сделала ее звездой и моделью, сообщает корреспондент Zakon.kz.

18-летняя Асель Калаганова родом из Атырау. Девушка с рождения приковывает внимание окружающих: у нее бледная кожа, белокурые волосы, бесцветные ресницы и брови. Все дело в том, что она альбинос. Причина такой аномалии – отсутствие в организме специального фермента меланина, отвечающего за цвет. Однако девушка признается, что до школьного возраста даже не подозревала о своей особенности.

"У альбиносов слабое зрение, светобоязнь, проблемы с кожей, из-за нехватки меланина нам нельзя долго находиться под ультрафиолетом. Поэтому я посещала специализированный детский сад. Там в основном были дети со слабым зрением. Потом пошла в школу, где учились немые, глухонемые, слабовидящие. Я не ощущала разницу между мной и другими. В шестом классе меня перевели в обычную школу. Вот тогда я задумалась о том, почему я так сильно отличаюсь от сверстников. В первую очередь это было связано с моим плохим зрением, ребята легко все улавливали, а я немного отставала", – вспоминает Асель.

Фото: из личного архива Асель Калагановой

У девочки накапливалось много вопросов. Тогда родители успокаивали ее и объясняли, что она уникальна лишь внешне, и это не мешает ей радоваться жизни. Поддержка близких переросла в крылья за спиной ангела неземной красоты.

"Вначале у меня с родителями не было диалогов на эту тему. Пока я не ощутила свою особенность. Но они спокойно объяснили все. Было, когда я говорила им, что не хочу быть альбиносом. Особенно в подростковом возрасте было непринятие себя. Но потом я переборола этот комплекс. Поняла, что это моя изюминка. И мне сейчас вполне хорошо с собой". Асель Калаганова

Фото: из личного архива Асель Калагановой

Быть такой особенной есть в кого. Мало того, что в роду Асель есть альбиносы, по маминой и по папиной линии, так и родная сестренка по имени Камила – ее копия.

"Я самая старшая в семье, после меня идет Алдияр, ему 12 лет, потом пятилетняя Камила, и Алану всего пять месяцев. Сестренка тоже альбинос. Она стала для нас настоящим сюрпризом. Помню, я была в школе, позвонил папа, сказал, что сестренка родилась и она тоже альбинос. Я была в шоке. С нетерпением ждала нашей встречи. Когда увидела ее, была сильно удивлена, она была крошкой, беленьким комочком. Выглядело это поразительно", – признается девушка.

Фото: из личного архива Асель Калагановой

Только по характеру Камила полная противоположность Асель: без комплексов, любит общаться с людьми и быть в центре внимания. Да и вообще может постоять за себя.

Фото: из личного архива Асель Калагановой

Благодаря нестандартной внешности сестер часто приглашают сотрудничать модельные агентства. У них даже есть опыт работы за рубежом.

"Мой путь, как модели начался в 13 лет. Это получилось абсолютно спонтанно. Мама и ее подруга поинтересовались, не хочу ли я попробовать себя в моделинге. У нас были разные съемки. Меня стали замечать рекламодатели. Даже удалось поработать с зарубежными компаниями, снялась в рекламах для США, Великобритании, Польши, России и так далее. Это высокий доход, плюс удобно совмещать с учебой". Асель Калаганова

Фото: из личного архива Асель Калагановой

Но в будущем Асель хочет стать хорошим психологом. Ради поступления в вуз она переехала в Астану, в настоящее время учится на первом курсе.

"Психология мне близка, нравится разбираться в людях, оказывать им поддержку. Мне кажется, это "непаханое поле", потому что вокруг столько разных личностей и ситуаций, связанных с ними. Поэтому это интересно и есть над чем работать", – говорит жительница Астаны.

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Намерена ли девушка кардинально менять свой образ? Ответ: пока нет. Она не из тех, кто любит экспериментировать.

"Я знаю некоторых альбиносов, которым интересно примерять на себя разные образы, да и вообще маскироваться в толпе. Я иногда задумывалась об этом, но дикого желания не имела. Однажды для съемок я стала брюнеткой. Даже не могла представить себя такой. Поэтому эксперимент вызвал кучу эмоций не только у меня, но и у окружающих, в соцсетях до сих пор обсуждают это видео. Я подумала, что это классно, мне понравилось. Но в будущем я бы не хотела больше краситься", – делится Асель.

Фото: из личного архива Асель Калагановой

Еще студентка из Астаны призналась, что рядом с собой хотела бы видеть самого обычного парня, который полюбил бы ее такой, какая она есть и стал бы ее поддержкой.