Ангел во плоти: альбинос из Алматы превратил свое заболевание в изюминку

Айдар Сарсен благодаря своей нестандартной красоте стал моделью и снялся в клипе мировых звезд. Zakon.kz расскажет, как однажды алматинец решил свое заболевание превратить в изюминку и зарабатывать на ней.

26-летний Айдархан Сарсен – альбинос. Альбинизм – врожденное генетическое состояние, при котором в коже, глазах и волосах мало или совсем нет цветового пигмента. Обычно особенность передается по наследству и считается редким случаем по всему миру. В среднем каждый 17-тысячный человек рождается с этим заболеванием, которое не лечится, не меняется и сопровождает на протяжении всей жизни. Само латинское слово "albus" означающий "белый". Интересно, что исключения из правил встречаются даже у животных и растений.

"Живу с родителями. Также у меня есть две сестры: старшая замужем, а младшая живет в Турции. Родные мне рассказывали, что, когда я родился, все были в шоке. Сначала мама наблюдала озадаченные лица акушеров. Потом, увидев меня, удилась сама. А когда в роддом приехали бабушка и папа, медики им заявили: "Посмотрите на своего внука, чтобы завтра не говорили, что новорожденного перепутали или подменили". Но бабушка, взяв меня на руки, спокойно с улыбкой ответила: "Все, он свой. Никаких проблем нет". Потому что у меня в роду прапрадедушка был альбиносом". Айдархан Сарсен

Но, к счастью, белой вороной парень себя не ощущал. Рос, как самые обычные дети, в любви и заботе, имел друзей, которые никогда его не обделяли. Поэтому комплексов, боязни и тем более буллинга не было.

"Я читал, что, по статистике, альбиносы рождаются в шесть раз чаще у африканцев, чем у европейцев. На 3000 чернокожих младенцев приходится один альбинос. Ученые так и не могут объяснить, почему именно на этих территориях процент альбиносов настолько высок. Из-за социальных предрассудков люди, страдающие от альбинизма, подвергаются дискриминации, становятся объектом насмешек. Например, в Танзании альбиносы считаются самой отверженной частью общества. Там существует поверье, что плоть альбиносов является лечебной от разных заболеваний и даже может служить талисманом. Поэтому за ними устраивали настоящую охоту. С недавних пор за это стали наказывать, но тем не менее альбиносов в мире продолжают преследовать. Хорошо у нас нет такого бреда. В школе к нам ко всем относились одинаково. Конечно, подрастая, я понимал, что не похож на других. Но это не мешало мне жить обычной жизнью и быть свободным. Комплексов не было. Единственное, мне часто приходится на улице ходить в кепке и очках, но только потому, что альбиносы чувствительны к дневному свету, из-за чего страдают зрение и кожа". Айдархан Сарсен

Однако алматинец признается, что не обделен пристальным вниманием со стороны незнакомцев.

"Цвет глаз у меня – хамелеон, постоянно меняется, чаще голубые или зеленые, а ночью – красные. Очень часто разглядывают в общественных местах. Элементарно, когда в магазине говорю по-казахски, на меня с удивлением смотрят. Смелые спрашивают: "Вы что казах?". Иногда говорю: "Да", а бывает прикидываюсь иностранцем, прикалываюсь. Однажды шел на улице, девушка останавливает, спрашивает, альбинос ли я, а потом предлагает сфотографироваться вместе". Айдархан Сарсен

В жизни Айдархан Сарсен всего один раз встречал альбиносов.

"Специально никогда не искал их. Год назад нас пригласили на одну передачу, там тоже была девчонка альбинос. Еще знаю, что в Актау есть сестры альбиносы". Айдархан Сарсен

Молодой человек свою внешность считает поводом для гордости: хорошо быть не таким, как все. И благодаря нестандартной красоте он оказался в модельном бизнесе и снялся в клипах артиста Димаша Кудайбергена и группы "Би-2".

"Друзья посоветовали попробовать себя в модельном бизнесе. Я пошел в модельное агентство и меня сразу приняли. Вскоре стали приглашать на разные съемки, проекты и рекламы. Самое запоминающееся – участие в клипе Димаша Кудайбергена на песню Be With Me в 2021 году. Помню, мы пересеклись с ним в гримерке, он вежливо спросил, как у меня дела, я ответил, что хорошо. Так поговорили. Это был полезный опыт. Также в Алматы известная рок-группа "Би-2" снимала клип на песню "Пекло" и на меня через модельное агентство вышли". Айдархан Сарсен

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А вот по специальности Айдархан Сарсен – массажист, долгое время работал в санатории, где лечил детей с ДЦП и аутизмом. Недавно он пошел на повышение, окончил Казахскую академию спорта и туризма, теперь занимается АФК – адаптивной физкультурой, является тренером по сенсорной интеграции в коррекционном центре для детей с инвалидностью. Говорит, что хочет помогать людям и на своем примере показывать, что быть не похожим на других – не значит обделять себя в чем-то.