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Под угрозой сноса оказалась новая высотка в Караганде

В Караганде могут снести новостройку, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 13:02 Фото: пресс-служба акимата Караганды
В Караганде суд обязал застройщика представить заключение экспертного обследования соответствия построенного объекта нормам строительства либо снести многоквартирный дом, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению пресс-службы Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области, Управление государственного архитектурно-строительного контроля подало гражданский иск к ТОО "S" о признании строящегося объекта самовольной постройкой и принуждении снести его за счет собственных средств.

"Как установлено, застройщиком осуществлено строительство объекта "Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями", расположенного по адресу: г. Караганда, улица Муканова, 51/4. Управлением проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения товариществом действующего законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по строительству этого жилого дома", – сообщили в суде.

В результате проверки установлено, что строительно-монтажные работы застройщик ведет без соответствующей лицензии на их проведение, без права на земельный участок, без уведомления органов государственного архитектурно-строительного контроля о начале производства строительства, без утвержденной в установленном порядке проектной документации, без экспертизы проекта, без сопровождения технического и авторского надзоров.

В связи с этим в адрес товарищества вынесли предписание об устранении выявленных нарушений с приостановлением работ на объекте.

Заявленные исковые требования суд удовлетворил, признал строящийся объект самовольной постройкой и принудил ТОО "S" произвести его снос за счет собственных средств.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Карагандинского облсуда решение суда первой инстанции отменила в связи с тем, что стороны заключили медиативное соглашение по делу.

"По условиям Соглашения застройщик обязался в срок до 1 октября 2024 года провести полное (детальное инструментальное) техническое (экспертное) обследование надежности и устойчивости объекта, получить техническое заключение управления, а в случае неисполнения данных требований произвести снос жилого дома. При заключении медиативного соглашения установлено и ответчиком признано нарушение требований в области градостроительной и строительной деятельности при возведении дома", – пояснили в суде.

Согласно данным из открытых источников, в строящемся доме шесть этажей.

13 марта мы писали о том, что в Алматы начали сносить жилой комплекс, построенный с многочисленными нарушениями.

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