Герои без плащей: отважные подвиги казахстанцев в 2023 году

2023 год был полон событий. И многие из них запомнились историями чудесных спасений. Zakon.kz познакомит вас с отважными героями, чьи подвиги стоили человеческих жизней и которые запомнились большинству казахстанцев, а некоторых из них даже отметили денежной премией или недвижимостью.

Чтобы совершать добро, необязательно быть взрослым или маленьким, богатым или бедным, профессионалом или простым гражданским. Главное – быть в нужное время и в нужном месте, помогать людям, слепо полагаясь на удачу.

Разрушительное землетрясение в Турции

Пожалуй, начнем подборку с профессионалов, рожденных и по зову сердца рвущихся спасать жизни, несмотря на погоду, время, условия, в которых они оказываются. Нередки случаи, когда наши спасатели отправляются в другие страны помогать в ликвидации разных происшествий. В этом году 6 февраля произошел мощное землетрясение в Турции. Эпицентр находился в провинции Кахраманмараш, магнитуда колебаний составила 7,8 балла. После первых толчков последовало еще не менее десятка афтершоков.

Из-за того, что беда случилась рано утром, немногим удалось спастись. На конец апреля количество жертв землетрясений выросло до 50 783 человек.

Фото: МЧС РК

Казахстан практически сразу откликнулся на горе братского народа. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать экстренную помощь Турции. 7 февраля из алматинского аэропорта в турецкий Газиантеп вылетели наши спасатели и врачи. На месте ЧП они занимались поиском людей, разгребали разрушения и поддерживали население.

Казахстанским спасателям удалось вытащить живыми из-под завалов семь человек и извлечь тела 88 погибших. Специалисты ежедневно работали по 16 часов в сутки. Афтершоки продолжались несколько дней подряд, и ползти под завалами в расщелинах плит было крайне опасно.

Фото: zakon.kz

По возвращени на Родину 3 марта 60 казахстанцев были представлены к государственным наградам, благодарственным письмам президента РК, а также ведомственным наградам – медалям и нагрудным знакам.

Роковые толчки в Афганистане

С аналогичной миссией казахстанские спасатели посетили и Афганистан. Спасатели работали над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в провинции Герат. Там 7 октября в долине реки Герируд произошло два мощных подземных толчка магнитудой 6,3, которые привели к гибели более 2500 человек.

Казахстан оказался в числе тех немногих неравнодушных, кто отозвался на зов о помощи афганцев.

Фото: МЧС РК

Сами спасатели признались, что ситуация кардинально отличалась от того, с чем они столкнулись в Турции. 700 домов, построенные из глиняных кирпичей, были полностью разрушены. Большинство из погибших задохнулись, оказавшись под грудами глины и песка. Последствия природного катаклизма специалистам приходилось устранять вручную.

"С собой мы привезли специальное оборудование и гидравлические инструменты, но они там оказались бесполезны – разгребать завалы и вытаскивать погибших приходилось лопатами, кирками и буквально голыми руками. Остатки более 200 домов были разобраны, а развалины остальных строений были нами полностью обследованы. В ходе командировки мы проехали 12 населенных пунктов, большинство домов в которых превратилось в могилы для живших там людей", – признались спасатели.

К сожалению, на следующий день после работы казахстанцев произошло еще одно землетрясение, которое стерло с лица земли соседние кишлаки.

"Приехав туда по просьбе местных жителей, мы увидели, что при столь масштабных последствиях погибших и пострадавших там не оказалось. После первого землетрясения люди жили в палатках и под навесами, что спасло им жизни", – добавили специалисты.

Фото: МЧС РК

По словам казахстанцев, окружающая картина оставляла тяжелый осадок от увиденного. К примеру, в одном из кишлаков трое подростков спали на развалинах своего дома, где была погребена вся их семья из восьми человек. К тому же соотечественники стали свидетелями теракта. После чего их сопровождали пикапы с пулеметами, что еще больше усугубляло мрачную обстановку.

Тяжело представить, как сейчас, в зимний сезон, выживают эти пострадавшие. Буквально несколько месяцев назад они остались жить под открытым небом. Кроме того, волонтеры передали в качестве гуманитарной помощи афганскому народу, пострадавшему от стихии, свыше 10 миллионов тенге.

Дома к награде за героизм были представлены не только спасатели, но и три собаки из отряда кинологов РОСО.

Пожары в Абайской области

8 июня в Абайской области на территории Батпаевского лесничества в заповеднике "Семей орманы" загорелся реликтовый бор. Жителей близлежащих районов эвакуировали. Изначально огонь охватил менее трех гектаров, а потом резко поглотил до 100 гектаров. Первый вице-премьер Роман Скляр заявил, что госорганы не сумели верно оценить ситуацию, что привело к масштабным последствиям.

9 июня в Семее ввели режим чрезвычайной ситуации местного масштаба природного характера. А 10 июня в МЧС сообщили о найденных 14 телах работников лесничества. Через три дня мертвым обнаружили тракториста Сергея Архипова. 12 июня в Казахстане был объявлен Днем национального траура.

Фото: МЧС РК

Лишь 5 июля пожар был полностью потушен. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил вручить госнаграды за мужество, проявленное при ЧС в Абайской области. Президентских наград удостоились 22 пожарных, спасателей и военных.

"Указом главы государства за мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, возникшей в Абайской области, за самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга награждены спасатели и военные", – говорится в информации пресс-службы главы государства.

Фото: МЧС РК

Сухим из воды

Майор Адылжан Слямов решил связать свою жизнь с Вооруженными силами РК еще во время прохождения срочной службы. В 2006 году после демобилизации он поступил на контрактную службу в звании сержанта на должность помощника начальника отделения мобилизационной подготовки. Начинал работать в Аксу Павлодарской области. В 2012 году он получил свое первое офицерское звание.

"Военный – непростая профессия. Это тяжелая работа, которая требует полной отдачи. Нужно иметь высокие морально волевые качества и осознавать, что твой труд очень важен для твоей страны. Офицер не имеет права ошибаться. Даже приходя со службы и снимая форму, каждый военнослужащий не забывает, что он – офицер – лицо государства", – поделился Адылжан Слямов.

Фото: zakon.kz

Слямов работает в должности начальника отделения комплектования объединенного отдела по делам обороны Кегенского и Райымбекского районов (Алматинский гарнизон). Служба у майора, как и у всех его коллег, трудна и очень ответственна.

"Приходится много работать. Часто задерживаюсь на службе, иногда безумно сильно устаю. Но всегда меня поддерживают мысли о том, что мой труд очень важен для моей страны. А еще меня поддерживает моя семья", – сказал майор Слямов.

О том, как военный спас ребенка, Адылжан Слямов рассказывал смущенно, он не видит в этом ничего героического. И считает, что на его месте любой человек так бы поступил. Летом офицер вместе со своей семьей приехал отдыхать на берег реки Иртыш. Разложив палатку, мужчина принялся разжигать мангал. В этот момент он услышал детский возглас: "Мам!".

Обернувшись на крик, он увидел тонущего ребенка. Семилетняя Айнара Умирзак играла в воде у берега с друзьями. Увлекшуюся игрой девочку сильное течение стало относить от мелководья на глубину. Ребенок, не чувствуя под ногами дна, запаниковал и начал захлебываться.

"Если быть откровенным, то в тот момент я действовал автоматически. Наверное, большую роль в моих действиях сыграла армейская подготовка. Время на раздумья не было, не медля ни секунды, я бросился в воду. Я практически ничего не помню. Только обрывки. Помню, как схватил девочку за руку и как боролся с быстрым течением. Мыслей в тот момент никаких не было. Единственное, что я тогда чувствовал, – это страх. Я очень боялся не успеть спасти жизнь ребенка. В себя я пришел только на берегу, когда меня благодарила мать девочки", – вспоминает Адылжан Слямов.

Возможно, об этом поступке так никто бы и не узнал. Если бы казахстанцы не опубликовали информацию о мужественном офицере в социальных сетях.

Волшебная банка

В сентябре 15-летняя алматинка Жаннур ехала в автобусе и невольно стала свидетелем того, как пенсионер выронил из рук стеклянную банку с вареньем. Из-за этого некоторые пассажиры принялись отчитывать его за неосторожность. Однако подросток не растерялась и поспешила на помощь дедушке. Она сняла с себя кофту и вытерла ею следы от варенья. Но и это не остановило разгневанных женщин: "Ой, дура, давай, еще языком оближи".

Но гневным словам Жаннур не придала значения, так как считает, что ее с детства учили быть неравнодушной и при любых ситуациях оставаться человеком.

Тормоз, как кнопка спасения

Ученик 8 класса по приказу министра обороны Руслана Жаксылыкова был награжден медалью "Ел қорғаны". Подросток удостоился такой чести за героический поступок, который он совершил 22 ноября в маршрутном автобусе села Отеген-Батыр в Илийском районе. Школьник с многозначащим именем и фамилией – Акжол Герой – остановил автобус с пассажирами, когда водитель за рулем транспорта потерял сознание.

"Мы сели в 219-й автобус. Потом женге заметила что-то неладное и сказала об этом. Люди внутри были спокойны. Когда я увидел, что сейчас мы влетим в дом, что стоит на нашем пути, то сразу убрал ногу водителя с педали газа, а сам зажал педаль тормоза и потянул ручной тормоз. Автобус остановился, потом я выпустил пассажиров. Всего нас было 25 человек. Были и маленькие дети, и школьники, и взрослые. Они были испуганы, из-за чего громко плакали", – вспоминает Герой.

Родители подростка узнали о произошедшем через социальные сети. По их словам, они здорово перепугались за жизнь своего сына. Мама Акжола отметила, что ее ребенок с самого детства отличался гиперответственностью. Более того, юноша является старшим ребенком из семерых детей.

Мальчика-героя наградили благодарственными письмами, а также презентами. Акимат Карасуйского района ранее подарил подростку ноутбук, а областной акимат – iPhone.

Акжол получил почетную медаль "Ел қорғаны". Она присуждается отличившимся военнослужащим или гражданам страны, которые внесли вклад в обороноспособность Вооруженных сил.

Брат в беде не бросит

Героизм 10-летнего Нурали Оскенбай из Казыгуртского района Туркестанской области отметили в ДЧС области. Подростка поблагодарили за проявленную смелость и вручили ему памятные подарки.

В ДЧС региона рассказали, что его младший брат, играя во дворе дома, упал в яму уличного туалета. Мать годовалого малыша Айзада Сарман позвала на помощь старшего сына. Она привязала веревку к его поясу и начала спускать сына в яму туалета. Нурали сумел схватить своего младшего брата и вытащить его оттуда.

"Героизм мальчика не остался незамеченным. За примерное дело ученика четвертого класса Нурали Оскенбая начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Аскар Тулешев наградил благодарственным письмом и вручил подарки", – отметили в пресс-службе ведомства.

На видео, которое записали в момент спасения малыша, слышно, как мама Нурали благодарит его за спасение младшего сына.

"Я же тебе говорила, не бойся! Ты батыр, спас брата", – говорит за кадром мама мальчиков.

Падению не быть

17-летний астанчанин Дауытбек Есдаулет, играя во дворе в футбол, поднял голову и увидел, как в многоэтажном доме маленький ребенок стоит на подоконнике и снимает москитную сетку из окна.

Юноша понял, что нужно действовать незамедлительно. Он поднялся на нужный этаж, перелез через соседское окно, а потом без страховки добрался до малышки, которой всего три года. Ее родители отошли в магазин. Если бы не внимательность молодого человека и решительные действия, девочка сорвалась бы с шестого этажа.

Фото: Министерство просвещения РК

За проявленный героизм министр просвещения Асхат Аймагамбетов вручил парню грант на обучение в одном из вузов Алматы.

Охранник жизни

Свидетелем чудесного спасения стала бабушка из Астаны. Она сняла на видео, как на 20 этаже на карнизе жилого комплекса повис ребенок. Женщина отмечает, что спасатели еще не подъехали, а сверху доносится детский плач.

Молодой охранник одной из компаний Нарул Торекулов, заметив происходящее, отправился спасать подростка. Это была девочка примерно 10 лет.

"Охранник незамедлительно поднялся на этаж и проник в квартиру, где произошло ЧП. Затем поднял ребенка с карниза, вытащил из окна, тем самым спас ей жизнь", – говорится в описании к видео.

Поиски общими усилиями

В ночь с 12 на 13 июля в отдел полиции Шахтинска обратилась 34-летняя жительница. Она сообщила, что без вести пропала ее 10-летняя дочь.

Выяснилось, что мама с дочкой до позднего часа находились в гостях у знакомой, где женщина уснула. А когда проснулась, то обнаружила исчезновение дочери. Более суток она самостоятельно искала ее. Однако все попытки оказались безуспешными. В отчаянии она обратилась в полицию. С самого начала поисковые мероприятия приняли масштабный характер. В них были задействованы 200 сотрудников полиции, а также 100 военнослужащих Национальной гвардии.

Узнав о случившемся, жители Шахтинска предложили свою помощь в поиске. 650 добровольцев вместе со стражами порядка прочесывали каждый квартал города, обходили чердаки, подвалы, лесопосадки и водоемы. Общими усилиями девочка найдена живой и здоровой. И в этом заслуга прежде всего неравнодушных людей – Любови Хващовой, Жениса Оспанова и Никиты Абдрахманова.

"О случившемся узнала через чат, специально созданный для розыска пропавшей девочки. С его помощью узнавала всю последнюю информацию. Находилась у себя дома, когда кто-то постучал в дверь. Открываю ее и вижу перед собой женщину, которая попросила сигарету. Сказала, что не курю. Никогда эту женщину не видела, но она показалась знакомой. И вспомнила, что именно ее фотографию видела в чате, – с ней в последний раз видели исчезнувшего ребенка. Сразу связалась с ребятами и сообщила им об этом", – рассказала Любовь Хващова.

Фото: polisia.kz

Информация поступила к Женису Оспанову и Никите Абдрахманову, которые вместе с полицейскими выехали на указанный адрес. Они вычислили квартиру, в которой обнаружили женщину и пропавшую девочку.

Как объяснила женщина, она является знакомой матери девочки. Когда та уснула, то она решила отвести ребенка домой. Но дома никого не оказалась, и женщина привела девочку к своей знакомой, у которой школьница находилась более двух суток. Ребенок передан матери. Начальник ДП области Санжар Адилов вручил отличившимся волонтерам-добровольцам наручные часы с символикой МВД.

Один хороший поступок сделал из них настоящих героев. А ведь перед такими людьми хочется снять шляпу и пожать руку. В минуты опасности они не думали о себе, а, рискуя жизнью, спасали других. Именно добро может сделать этот мир светлее и счастливее.