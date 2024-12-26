Герои среди нас: подвиги, которые вдохновили казахстанцев в 2024 году

Уходящий 2024 год запомнился массой отважных и самоотверженных поступков казахстанцев. Zakon.kz предлагает вспомнить подвиги наших соотечественников, которые вдохновили на добрые дела и тронули сердца жителей страны.

Чтобы стать героем, не нужно носить волшебный плащ – достаточно иметь доброе сердце и быть готовым прийти на помощь в нужный момент. Подвиги наших соотечественников в 2024 году помогали казахстанцам поверить в настоящее чудо.

Фото: МЧС РК

Двойное спасение

За годы работы у Амангельды Доскенова немало случаев, когда он и его коллеги приходили на помощь людям, попавшим в беду. Однако самый запоминающийся момент произошел зимой 2024 года в селе Еркеншилик Ерейментауского района.

В январе Амангельды чудесным образом вызволил беременную женщину из снежной бури. Несмотря на полученное обморожение, буквально вслепую, он отыскал женщину, которая была на 35 неделе беременности.

Позже семья женщины пригласила Амангельды на выписку из роддома. Трогательная история закончилась "хэппи-эндом", родился здоровый мальчик, которого назвали в честь его спасителя.

Фото: МЧС РК

Вода отступает

В связи с осложнением паводковой ситуации в стране с 26 марта по 1 июня 2024 года Сұнғат Жұлболсын вместе с другими коллегами-спасателями направился сначала в Актюбинскую область, затем они перебрались в Западно-Казахстанскую и Атыраускую области.

По прибытии на место спасатели блокировали потоки воды и спасали население. Сұнғат участвовал в работах по укреплению берегов реки и возведению плотин. Также он помогал жителям переселяться в безопасные зоны и спасать их имущество.

За подвиги пожарный-спасатель ДЧС Мангистауской области награжден орденом "Айбын" ІΙΙ степени имени Рахимжана Кошкарбаева.

Фото: Zakon.kz

Служебный долг

45-летний командир отделения пожарной части №6 Сайрамского района Туркестанской области Бекжан Балданов посмертно награжден медалью "Ерлігі үшін".

Спасатель погиб во время исполнения служебного долга в период весенних паводков в Северо-Казахстанской области. В тот роковой день Бекжан самоотверженно отдал жизнь, чтобы спасти другие.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Неравнодушные устькаменогорцы

Героизм и самоотверженность прошедшим летом показали двое жителей Усть-Каменогорска, которые пришли на помощь тонущей 19-летней девушке.

Все случилось в жаркий день на берегу реки. Девушка, спустившись к водоему, не удержалась и упала в воду. Крики о помощи услышали находившиеся неподалеку Даурен Токтаганов и Жанасбек Пермабек.

"Они не растерялись и, сев быстро в машину, добрались до противоположного берега реки, спустились и увидели в воде держащуюся за ветви деревьев девушку. Жанасбек вошел в реку и вытащил ее, передав в руки Даурена". Пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: gov.kz, Instagram/akimat__09

Огнеборец

В октябре погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат 1991 года рождения при тушении крупного степного пожара вблизи села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области. В органах гражданской защиты сержант работал с 2014 года.

Указом президента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым медалью "Ерлігі үшін" спасателя Хали Хайрата наградили посмертно. От имени главы государства награду вручил родным погибшего пожарного аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

"Сегодня мы собрались почтить память героя, который отдал свою жизнь во имя спасения других людей. Мы не забудем его поступок", – сказал глава региона.

Фото: ДЧС города Алматы

Спасение ребенка в Алматы

В октябре 25-летний Алихан Жаксылык спас ребенка, тонущего в реке Есентай в Алматы. Парень, не раздумывая, бросился в воду в одежде и смог спасти мальчика.

Ребенок после героического спасения вскрикнул: "Спасибо, ага!".

Героическое спасение ребенка восхитило тысячи пользователей Казнета. В комментариях казахстанцы благодарили мужчину за спасение.

"Всем спасибо! Если бы на моем месте был кто-нибудь другой, уверен, что он поступил бы так же – сделал бы все, что в его руках, ради спасения ребенка", – скромно ответил житель Алматы.

За смелость и самоотверженность, проявленные при спасении жизни ребенка, Алихана наградили медалью "Суға батқандарды құтқарғаны үшін".

Фото: ДЧС города Астаны

Школьник-герой

В мае ученик седьмого класса школы-гимназии №31 Акан Акимжанов увидел во дворе многоэтажек в Астане ребенка, висящего на перилах балкона на четвертом этаже, и поспешил на помощь. Он поднялся на четвертый этаж и вытащил пятилетнего мальчика, предотвратив возможную трагедию.

За проявленное мужество и самоотверженность начальник ДЧС Астаны Марат Кульдиков на школьном собрании наградил Акана и его родителей благодарственными письмами от МЧС РК и вручил ценные подарки.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Будущий спасатель

10-летний мальчик из Кокшетау Артур Гаитов проявил настоящий героизм во время пожара. Он вызволил из огненного плена годовалого брата с гипсом на ноге. Когда случилась беда, Артур, не растерявшись, отключил электричество в доме, вызвал пожарных и, взяв на руки годовалого брата, покинул горящий дом через окно.

Артур Гаитов получил медаль "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" от МЧС РК. Вручил ему награду заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Асхат Акильжанов.

К слову, школьник для себя решил, что в будущем он станет спасателем.

Спасение 10 человек в ВКО

Эта история произошла в октябре на востоке страны. Сержант гражданской защиты Думан Кенжебеков из Шемонаихи спас 10 человек, включая шестерых детей, которых он вызволил из горящего многоквартирного дома в Усть-Таловке.

Благодаря слаженным действиям спасателей в этом происшествии никто не пострадал.